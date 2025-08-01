В подмосковной Мастерской управления «Сенеж» открылась смена «Служение» — одно из направлений уже 11-го по счёту Всероссийского молодёжного образовательного форума «Территория смыслов». На этой площадке, организованной платформой «Росмолодёжь. Форумы» 31 июля собралось свыше шестисот молодых людей со всей страны. Среди них: государственные служащие, ветераны СВО, работающие в зоне спецоперации врачи, волонтёры из Всероссийского студенческого корпуса спасателей.

Пресс-служба форума «Территория смыслов»

Как рассказывают организаторы, цель смены, которая продлится до 4 августа: собрать предложения по укреплению суверенитета страны и сформулировать — каким должен быть новый, современный госслужащий.

«Служение — это выбор сильных. Более 600 участников смены из 88 регионов России делают этот выбор осознанно во благо будущего нашей страны. Мы видим, что молодёжь воспринимает госслужбу как пространство личной ответственности и возможность быть на передовой перемен», — подчеркивает руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров.

В работу смены «Служение» включились молодые люди, которые трудятся в 44 ведомствах и организациях. Это в том числе, сотрудники силовых структур, налоговики, работники муниципалитетов и чиновники, которые работают на региональном и федеральном уровнях. «Каждый из них приходит с чёткой гражданской позицией и готовностью работать на результат. Это говорит об одном — они видят самореализацию через развитие страны и служение людям», — отметил Гуров.

В этом, как подчёркивают участники, состоит главное требование к обновлённому «служивому человеку». Сейчас, когда страна столкнулась с новыми глобальными вызовами, очевиден общественный запрос на то, чтобы во власть шли люди, ставящие интересы России выше личных потребностей.

Точнее, такие людт, для кого служение становится внутренней потребностью, а не только профессиональной обязанностью. На это в своём выступлении обратил внимание ректор Мастерской управления «Сенеж», гендиректор президентской платформы «Россия — страна возможностей» Андрей Бетин.

«Именно такие люди собрались сегодня на нашей смене: военные и медики, государственные и муниципальные служащие, волонтёры — все, кто ежедневно доказывает, что значит трудиться на благо Отечества. Именно такая самоотдача всегда была нашей национальной чертой», — подчеркнул Бетин.

Он отметил: форум «Территория смыслов» даёт возможность превратить опыт, который уже есть у участников смены «Служения» в конкретные проекты для развития России.

«А президентская платформа «Россия — страна возможностей» будет рядом на этом пути», — добавил Бетин.

«Примеры служения Родине мы наблюдаем сегодня не только на фронте, — отметил, обращаясь к участникам форума полпред президента в Уральском федеральном округе Артём Жога. — Помимо тех, кто защищает Отечество на поле боя, есть учителя, которые воспитывают наших детей и прививают им любовь к России; врачи, которые спасают жизни и мирных жителей, и военнослужащих; рабочие, которые трудятся у станков на заводе по несколько смен подряд; школьники, которые плетут маскировочные сети и пишут письма военным — всё это значимое служение на благо Родины».

В этом ряду — и те, кто идёт работать во власть, рассматривая это не просто как «личный» социальный лифт. Госслужба становится одним из способов реализовать потребность высокого порядка — приносить пользу стране и людям.

«Служение для меня — это не просто слово, — рассказывает участница смены «Служение», глава пресс-службы Россельхознадзора Сэсэг Буянтуева. — Я окончила РАНХиГС, у меня профильное образование, и я выбрала это своим долгом, направлением: служить своему Отечеству, Родине. Потому что Родина для меня это не просто слово. Родина для меня как мать — мы ее не выбираем. Какой бы она ни была, мы всегда на ее стороне».

Принято считать, что молодой, и амбициозный человек из «провинции», получив образование, хочет любой ценой уехать в столицу, и начать карьеру именно там. Но сейчас сложившийся стереотип всё чаще ломается — новое поколение управленцев исходит из принципа «где родился, там и пригодился». Качественное образование и современные навыки должны быть одним из инструментам служения своим землякам.

Так, в частности, считает сотрудница главного управления МЧС по Мурманской области Дина Рыгина: «Я всегда говорю своим ребятам, своей команде, что, если благодаря нашей работе не произойдет хотя бы один пожар или не погибнет один человек, мы делаем все не зря».

«Служение для меня — это сделать что-то в своей жизни, чтобы принести пользу обществу», — подчёркивает Рыгина. Она поясняет: в её случае служение — это рассказывать жителям области, как обезопасить жизнь и здоровье.

Как создать молодым специалистам возможность в полной мере помочь людям «на земле», как сделать госслужбу в регионах более привлекательной — этот вопрос был одним из главных для участников смены «Служение». На этой площадке «Территории смыслов» обсуждался и суммировался опыт, который наработали кадровый проект «Лидеры России», Высшая школа госуправления, «Школа мэров», Высшая школа управления в сфере культуры, и другие инициативы, которые появились в последние годы.

В новых условиях появляется и новая категория управленцев — ветераны специальной военной операции, которые на поле боя доказали готовности и способность служить Родине максимально возможным образом, рискуя жизнью.

«Моим примером служения Родине была вся моя семья, — рассказывает участник СВО, председатель Кабардино-Балкарской региональной общественной организации ветеранов спецоперации Заурбек Мазлоев. – Началось это с прадедушки, который был в 115-й кавалерийской, дошел до Берлина и вернулся. Дядя был героем Абхазии, другой дядя был в конфликтах в Осетии. Семья военная, поэтому можно сказать, что вопрос выбора профессии передо мной не стоял».

Таким людям — когда они в дополнение к уникальному жизненному опыту получат ещё и управленческие знания и компетенции — страна готова доверить самые ответственные участки работы.

Поэтому сейчас одним из главных кадровых проектов стала созданная по инициативе Владимира Путина программа «Время героев». Её на базе мастерской «Сенеж» реализует Высшая школа госуправления РАНХиГС.

Лидер страны неоднократно отмечал, что люди, получившие боевой опыт, особенно востребованы на государственной службе. «Люди, которые собой рискуют, своим здоровьем, принимают определенные решения по защите интересов Родины. Они сложившиеся люди, которые могут успешно выполнять задачи любого уровня сложности в разных сферах», — сказал президент на встрече с участниками программы «Время героев».

В этом же направлении работает и смена «Служение», соединяя опыт участников СВО, и тех, кто работает на общее благо в медицине, волонтёрстве и в структурах власти.

«Смена «Служение» особенно актуальна в рамках изменившихся ценностных ориентиров граждан России с 2022 года, — подчёркивает политолог Полина Казанцева. — Мы можем наблюдать, как проведение специальной военной операции и наша информационная борьба за сохранение культурных и исторических ценностей повлияли на восприятие и убеждения российской молодежи».

Эксперт отмечает: всё чаще от молодых людей слышится запрос на формирование новой патриотической культуры, содержащей в себе нарративы национальной идентичности, а также отказ от западных идеологических установок и мировоззрения, которые ныне перестали быть привлекательными и актуальными для молодых россиян.

«Отдельно необходимо отметить роль героев СВО, ставших новой российской элитой. Ветеранам СВО удалось установить коммуникацию с молодыми людьми, стать для них примером чести и достоинства, а также показать важность защиты интересов России», — указывает политолог. Важно то, что совместная работа представителей государства и общества, исследователей, героев СВО и молодежи позволила по-новому посмотреть на формат внутренней политики, подчёркивает Казанцева. Всё это — важный вклад в консолидацию общества и вовлечение молодого поколения в происходящие в российском социуме общественные и политические процессы.