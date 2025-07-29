Глава МИД Сергей Лавров 28 июля выступил в Подмосковье на XI Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов». Выступая перед аудиторией в возрасте от 14 до 35 лет, министр подробно рассказал обо всех угрозах, которые могут встать перед страной. В целом их можно поделить на три части. Одна глобальная и две региональные.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сейчас многие политологи, ученые, эксперты всерьез начинают говорить о том, что третья мировая война не то что неизбежна, а уже идет в новых формах», — говорит Сергей Лавров. Действительно, война уже идет — и это следствие уже начатой перестройки международных отношений, ветра перемен, как говорят китайцы, а если точнее, урагана, который несет с собой разрушения.

Сотрясая основы

«Запад не может стать просто одним из крупных, сильных регионов многополярного мира. Он не может отказаться от гегемонии, которой наслаждался полтысячелетия», — констатирует Сергей Лавров, точно подмечая причины нынешней агрессивности Запада.

Последние 500 лет смена системы международных отношений если и подразумевала восхождение новых карт, то лишь из западной колоды. В одной системе главенствовала Испания, в другой — Англия, в третьей на первые роли возводилась Франция, в четвертой вперед вышли США.

Сейчас же речь идет о завершении начавшейся в эпоху Великих географических открытий западной гегемонии как таковой.

Отсюда и столь жесткое сопротивление со стороны коллективного гегемона. «Он не может смириться с потерей своей гегемонии и продолжает проводить чисто неоколониальную политику. Та же политика санкций — это противодействие конкурентам, боязнь позволить им развиваться в нормальных условиях, потому что новые центры силы уже обогнали, а если убрать препятствия на пути их развития, они совсем далеко оторвутся от Запада», — говорит Сергей Лавров.

Усугубляя кризис

А самое главное, колесо судьбы уже не остановить. «Многополярный мир все равно одолеет эту попытку затормозить естественный ход истории», — предсказывает министр. Запад дергается, например все больше злоупотребляя своими полномочиями в рамках того же МВФ и других институтов глобального управления, но тем самым лишь раскручивает колесо еще быстрее. «Западные коллеги сами создают ситуацию, когда от механизмов, находящихся под их контролем, будет уходить все большее число стран», — резюмирует министр.

«Многополярный мир, который формируется, сам по себе характерен большой конфликтностью», — объясняет ИА Регнум замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. По его мнению, последовательно разрушаются международное право и нормы международных отношений, институты глобального управления погружаются в кризис, а политика двойных стандартов, наоборот, вошла в апофеоз.

Да, отчасти это объективный процесс — смена системы международных отношений всегда чревата кризисами. Но кризис углубляется поведением коллективного Запада.

Теоретически, конечно, у гегемона еще есть возможность изменить подход. Начать сотрудничать на равных с Глобальным Югом, вместе обновлять международный миропорядок. Но, судя по настроениям западных элит, вряд ли они пойдут таким путем.

Восточное НАТО

В итоге перед Россией возникают две региональные угрозы: кроме уже привычного европейского направления, это Дальний Восток. Именно там, на берегах Тихого океана, Запад фактически сколачивает новое НАТО. «Прежде всего американцы не скрывают того, что их интересует распространение своего силового влияния на Азиатско-Тихоокеанский регион, который они специально называют «индо-тихоокеанским регионом», чтобы наших индийских друзей затянуть в это сотрудничество, сделать им «приятное»», — говорит Лавров.

По мнению министра, эти «индо-тихоокеанские стратегии» направлены на сдерживание Китая и России, на развал открытых универсальных структур сотрудничества, которые давно сложились там вокруг АСЕАН, «на перенос военной инфраструктуры НАТО на Дальний Восток: в Южно-Китайское море, в Тайваньский пролив, на Корейский полуостров», перечисляет глава российского МИД.

То есть регион, который обещает стать новым центром мировой экономики, Вашингтон превращает в пространство новой войны, пытаясь сдержать конкурента. «Соединенные Штаты наращивают борьбу с Китаем, и эта борьба будет выражаться в том числе в гонке вооружений, в росте военной напряженности в Тихоокеанском регионе», — предрекает и Дмитрий Суслов.

Борьба выразится в попытке сменить региональную психологию — заменить многостороннюю взаимовыгодную торговлю (идею сотрудничества, например, продвигают страны АСЕАН, Китай и другие региональные игроки) на блоковое противостояние по принципу «кто не с нами, тот против нас». Причем даже с ядерным оттенком.

Тройка, четверка и ядерный кулак

«Создаются «квартеты», «тройки». «Тройка» (США — Япония — Южная Корея) уже планирует все более мощные военные учения вокруг Корейского полуострова, вокруг КНДР. Причем в этих учениях, когда США и южнокорейские силы работают вместе, там уже появляются элементы ядерных вооружений», — поясняет Лавров. Аналогичная угроза исходит и от другой тройки — AUKUS, куда входят США, Великобритания и Австралия.

«Созданная для того, чтобы строить ядерные подводные лодки для Австралии, это тоже перенос ядерных технологий, и серьезные сомнения, что эти действия соответствуют Договору о нераспространении ядерного оружия», — говорит Сергей Лавров.

И в эту логику «кто не с нами, тот против нас» пытаются включить в том числе и страны — партнеры Москвы. «Вовлечение в систему антикитайских блоков Индии чревато в том числе и ослаблением российско-индийского сотрудничества», — предупреждает Дмитрий Суслов.

Что до самой Москвы, то ее пытаются заставить выбирать между Китаем и проамериканскими блоками. Пока что у авторов проекта «НАТО в Тихом океане» ничего не получается. Та же Индия ставит на первое место суверенитет и воздерживается выбирать по принципу «или — или», однако Штаты не намерены останавливаться.

Европа остервенела

Если угроза из Юго-Восточной Азии для нашей страны только формируются, то угроза с Запада уже поднимается в полный рост. «В холодную войну было взаимное уважение. Сейчас его нет. Европа просто остервенела (другого слова не могу подобрать)», — сетует Лавров. По его словам, даже в советское время диалог развивался, позволяя противостоящим лагерям лучше понимать намерения друг друга. Прежде всего, чтобы не допустить большой войны.

«Этот инстинкт в Европе утерян. Так же, как и вакцина от нацизма. Она уже перестает действовать. В Европе возрождаются те же самые силы, которые хотели уничтожить Россию», — предупреждает Лавров молодежную аудиторию.

Отчасти это объясняется стремлением Евросоюза как организации выжить. Европейская интеграция зашла в настолько глубокий кризис, что прежний каркас (коллективное процветание, мультипликация возможностей в торговле и т.п.) трещит.

На фоне множества внутренних проблем и размывания демократии в пользу мультикультурализма единство ЕС рушится — под ударами разных национализмов и возрожденного консерватизма. Брюссельская элита под руководством главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен пришла к выводу, что ее спасет единственный инструмент — поиск внешнего врага. Консолидировать континент призван конструкт «российской агрессии».

Однако игра зашла слишком далеко. «Европа системно взяла курс не только на борьбу, но даже на подготовку к войне с Россией. Это имеет как военное выражение, так и политико-идеологическое выражение», — говорит Дмитрий Суслов. Речь идет не только о наращивании ВПК, но и о провозглашении своей целью борьбы с Россией — до победного конца. Европа жертвует своим настоящим, например экономикой, отказываясь от российского газа в пользу более дорогого американского.

«Понятно, что такой подход будет вести к дальнейшей деиндустриализации Европы, к «перетоку» инвестиций из Европы в США, — говорит Сергей Лавров. — Но деятели типа Урсулы фон дер Ляйен буквально кичатся тем, что они идут по этому пути. Соглашаются, что будут вынуждены тратить больше средств, что у них, наверное, будет меньше возможностей решать социальные проблемы населения, но, мол, они обязаны «победить Россию»».

То есть Брюссель будет бороться уже не за Европу, а ценой Европы.