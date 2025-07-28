Перед встречей с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен Дональд Трамп, заявил, что «переговоры будут недолгими». Ровно через 60 минут президент США объявил, что два торговых блока достигли соглашения, которое иначе как актом о безоговорочной капитуляции ЕС и не назовешь.

Jacquelyn Martin/AP/TASS Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп во время встречи

Впрочем, некоторые эксперты не согласны со столь радикальной оценкой и называют документ всего лишь «кабальным соглашением».

Обязательства на $750 млрд

Ради мира европейцы отказались от ценностей и принципов, которые ещё недавно считали для себя незыблемыми.

Согласие на введение налога на европейский экспорт за океан в размере 15% от стоимости товаров при беспошлинной поставке американских товаров в Европу действительно очень похоже на кабальные договоры, заключаемые колониальными европейскими империями XIX века с некогда великими государствами, опустившимися до положения полуколоний — например Цинской или Османской империями.

До заключения сделки ЕС хотел любой ценой защитить глобальный правовой порядок. Порядок устоял, однако заплаченная за это цена может оказаться неподъемной для Европы.

Американские тарифы 50% на европейскую сталь и алюминий остаются в силе. Европа обязуется покупать у США энергоносители на $750 млрд по явно завышенным ценам, а также клянется инвестировать в Америку ещё $600 млрд. (кстати, на аналогичные условия Трамп несколько дней назад прогнул Японию).

То, что сделка снимает угрозу Трампа о введении базового тарифа 30%, снижает тарифы на продукты европейского автопрома с нынешних 27,5% до 15%, а также отменяет пошлины на некоторые авиационные и сельскохозяйственные товары, некоторые химикаты и дженерики, вряд ли можно счесть уравновешивающим фактором.

Диктаторские замашки

Сделка наглядно демонстрирует, насколько мало у ЕС возможностей противостоять экономическому диктату США, от которых ослабленный ЕС к тому же еще зависим и в военном отношении.

И это в условиях надвигающейся, по мнению Брюсселя, войны с Россией и отсутствия консенсуса по принципиальным вопросам внутри Союза. Некоторые страны, такие как Венгрия, Словакия и отчасти Польша не скрывают своего скептического настроя по поводу общеевропейских перспектив.

Маловероятно, что реакция финансовых рынков заставит Трампа изменить свой курс на конфронтацию и переговорное давление. Для игроков фондового рынка сейчас явно важнее, чтобы заключенные соглашения обозначили четкие правила игры и наметили перспективы для обещанной политики по снижению налогов внутри Америки.

По их расчётам, это может привести к тому, что в ближайшие месяцы прибыли американских компаний вырастут так же сильно, как и цены на их акции.

Поэтому европейцам остается лишь смириться с печальным исходом трансатлантических торговых переговоров. И в то же время начинать работать над сокращением парализующей нормативной базы, привлекать инвестиции, развивать инновации, а также создавать рынок капитала, способный всерьез тягаться с американским.

ЕС также мог бы выиграть от расширения торговых отношений с теми странами, которые Трамп хочет не допустить на американский рынок — например, с тем же Китаем. Хотя здесь Европе явно пришлось бы поступиться частью своих принципов приверженности либеральной демократии в международных отношениях.

Что будет с немецким автопромом

С апреля производители в ЕС должны были платить импортную пошлину 25% в США в дополнение к уже существующей пошлине в 2,5%. С начала мая США также ввели пошлину 25% на автозапчасти. Однако компании могли получить компенсацию части затрат, если окончательная сборка производилась в США.

В дальнейшем США будут требовать введения базового тарифа в размере 15% на подавляющее большинство импортных товаров из ЕС, включая автомобили. Брюссель, напротив, хочет снизить тарифы на американские автомобили до 2,5%.

Трамп заявил, что его «глобальные» тарифы в 50% будут по-прежнему применяться к стали и алюминию. Фон дер Ляйен, в свою очередь, отметила, что карательные тарифы на сталь и алюминий будут «ограничены и заменены системой квот».

Эти металлы являются важными материалами для производства автомобилей.

Федеральный канцлер Фридрих Мерц приветствовал соглашение. По мнению главы германского правительства, удалось «предотвратить торговый конфликт, который сильно ударил бы по ориентированной на экспорт немецкой экономике. Это особенно касается автомобильной промышленности, где нынешние тарифы в 27,5% были снижены почти вдвое — до 15%».

Хильдегард Мюллер, президент Немецкой ассоциации автомобильной промышленности (VDA), также выразила свое удовлетворение тем, что соглашение было достигнуто. Однако решающими факторами становятся механизм реализации соглашение и его надежность.

«Тарифы США в размере 15 процентов, в том числе на автомобильную продукцию, будут обходиться компаниям немецкой автомобильной промышленности в миллиарды каждый год и являются бременем в разгар трансформации», — отмечает Мюллер.

В Mercedes-Benz заявили: «Мы приветствуем соглашение между ЕС и США. Снижение импортных тарифов обеспечит немецкой автомобильной промышленности столь необходимое облегчение по сравнению с нынешним статус-кво».

Однако концерн по-прежнему выступает за либеральный торговый режим, который «включает в себя принцип, согласно которому все участники должны иметь одинаковые условия».

Только в первом полугодии уплата тарифов обошлась дочерней компании VW — Audi — в €600 млн. До сих пор Audi не перекладывала эти пошлины на плечи клиентов, заявил в понедельник финансовый директор Юрген Риттерсбергер.

В настоящее время его компания изучает, что означает достигнутое соглашение: «Мы детально изучаем соглашение, а затем решим, как действовать дальше». Риттерсбергер не исключил повышения цен на продукцию компании в США.

По крайней мере, по сравнению с прежними тарифами, соглашение является заметным облегчением для промышленности. Об этом свидетельствуют недавние расчеты Кильского института мировой экономики (IfW).

Согласно им, новые тарифы приведут к сокращению валового внутреннего продукта (ВВП) Германии на 0,15% в течение года. Если бы прежние тарифы на автомобили продолжали действовать, экономика Германии выросла бы на 0,51% меньше, как считают эксперты.

Однако на протяжении многих лет США применяли всего 2,5%-тарифы на импорт автомобилей: для сравнения, 15% — это шестикратное увеличение. В будущем автопроизводители, вероятно, возьмут на себя часть расходов за счет снижения собственной прибыли.

В принципе, тариф с фиксированной ставкой непропорционально сильно бьет по производителям автомобилей премиум-класса. Ведь чем выше стоимость автомобиля, тем выше специальный сбор. Это приводит к росту цен на американском рынке, что, в свою очередь, может снизить спрос. В то же время, BMW и Mercedes-Benz уже имеют крупные производственные мощности в США.

Поэтому обе компании настаивали на ином решении. Их руководители неоднократно выступали в Вашингтоне за так называемый экспортный взаимозачет, при котором экспорт с американских заводов компенсируется импортом из Европы. Это было бы выгодно двум премиальным производителям.

По данным VDA, в прошлом году США импортировали из Германии около 450 000 автомобилей. В то же время немецкие производители выпустили в США более 844 000 автомобилей, около половины из которых были экспортированы по всему миру.

Немецкие предприятия могут оказаться в проигрыше. Это связано с тем, что автомобиль BMW или Mercedes, построенный в США, теперь можно экспортировать в Европу с пошлиной 2,5%, тогда как раньше нужно было платить 10%.

И наоборот, экспорт с заводов в Германии находится в невыгодном положении, поскольку пошлина составляет 15%. Таким образом, то, что хорошо для крупного бизнеса, отнюдь не хорошо для немецких рабочих.

В отличие от BMW и Mercedes-Benz, Volkswagen Group почти не производит продукцию в США. В Чаттануге в американском штате Теннесси концерн выпускает электромобили ID.4 и внедорожники Atlas. Однако модели премиальных брендов Audi и Porsche производятся почти исключительно в ЕС. Это делает их особенно восприимчивыми к таможенным пошлинам.

США — важнейший партнер Германии в торговле автомобилями. По данным VDA, объем торговли между двумя странами в прошлом году составил почти €45 млрд.

Действительно, немецкие автопроизводители со своими заводами в США уже вносят свой вклад в торговый баланс американцев. Только на долю BMW приходится $10 млрд в год. Тем не менее, Трампа беспокоит огромный перекос: в то время как объем немецкого экспорта составляет около €37 млрд, из США импортируется автомобилей на сумму всего €8 млрд.

Благодаря новому соглашению американские производители, такие как General Motors и Ford, вскоре смогут продавать больше автомобилей в Европе. По крайней мере, Трамп на это надеется. «Я думаю, что люди в Европе получат немного больше разнообразия в вопросах выбора автомобилей. Я думаю, они будут счастливы», — говорит он.

В стиле викингов

ЕС также взял на себя обязательства по инвестициям в США на общую сумму $600 млрд. Фактически это Danegeld, замаскированные под инвестиционный транш («датские деньги» — дань, которая выплачивалась датским викингам за то, чтобы они не разоряли прибрежные английские поселения; в Великобритании слово Danegeld до сих пор используется для обозначения платы коммерсантов организованной преступности «за защиту» — прим. ред.).

Пока неясно, какую часть этой суммы внесут немецкие автопроизводители.

Однако в надежде на заключение сделки ранее они заявляли о перспективах масштабных инвестиций в США. Например, Mercedes хочет перенести часть производства своего самого продаваемого внедорожника GLC с двигателем внутреннего сгорания из Европы в США с 2027 года; также планируется производство фургонов V-Class.

BMW согласилась построить завод по производству аккумуляторов и собирать в Южной Каролине в общей сложности шесть электрических моделей.

Audi рассматривает возможность строительства завода в США. Кроме того, представитель основного бренда, VW, недавно объяснил, что концерн «обсуждает будущее производство других моделей в Северной Америке». Однако никаких окончательных решений пока не принято.

Похоже, поражение ЕС в тарифном споре с США ведет к дальнейшей деградации немецкого автопрома и продолжению деиндустриализации Германии.