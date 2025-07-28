Объединение российских управляющих компаний (УК) выступило с призывом — разрешить продавать коллекторам долги граждан за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ).

Иван Шилов ИА Регнум

Сейчас Жилищный кодекс запрещает такие действия, но, по данным Ассоциации компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН), уже в 2021 году долг граждан оценивался в 1,5 трлн руб. и с тех пор он только растет. Например, в первом квартале 2023 года население недоплатило за ЖКУ почти 900 млрд руб. Только за воду и канализацию долг россиян к январю прошлого, 2024 года достиг 90 млрд рублей.

Инициатор нововведений глава АКОН Лина Ткаченко жалуется, что УК не могут толком обслуживать дома, в том числе проводить капремонт, а значит, добропорядочные жильцы страдают из-за соседей-должников.

Законны ли такие предложения лоббистов? И если идею примут, то непонятно, какими методами будут выбивать платежи за свет и газ. Неплательщикам, бывало, пачкали дверь или даже привинчивали заглушку на унитаз.

Угрозы на дверях

Еще шесть лет назад перепродавать третьим сторонам коммунальные долги было можно. И методы коллекторов нельзя было назвать деликатными — на должников натравливали соседей, писали на их дверях угрозы. В 2019 году продавать коллекторам долги за ЖКУ запретили. А в мае этого года был принят закон, ужесточивший правила работы уже для самих коллекторов.

Стиль работы с должниками теперь другой, считает Лина Ткаченко. «Новые законы изменили правила работы агентств. Добросовестные коллекторы не могут использовать противоправные методы вроде звонков в двери, надписей на стенах. Собственно, долги за ЖКХ — это просто такие же долги, как и все остальные, в том числе перед банками», — пояснила ИА Регнум Ткаченко.

Опасения граждан по этому поводу понятны, считает глава Ассоциации, отдельные недобросовестные коллекторы-мошенники, конечно, остались, но агентства в целом теперь побаиваются действовать «решительными методами» под страхом самим получить наказание.

«Наша цель не в том, чтобы продать долги и «натравить» коллекторов на собственников, — объясняет Ткаченко. — Цель — повысить ликвидность в бюджетах управляющих компаний, возможность распоряжаться долгами, которые у жильцов скопились. В первую очередь нужен такой банковский инструмент, как факторинговые сделки, когда компании под условный залог этих долгов смогут заранее брать деньги и вести на них хозяйственную деятельность».

Страдание за соседа

Пока же долги УК копятся, кассовые разрывы растут, повысить тарифы на содержание и ремонт невозможно без проведения общего собрания, — перечисляет глава Ассоциации, — а собственники крайне неохотно голосуют за их рост — никто не хочет страдать за соседей-неплательщиков.

В случае с передачей долгов коллекторам те гасят перед УК сумму долга сразу, за вычетом стоимости своей работы, а уже потом сами взыскивает с должника сполна.

Пока же управляющие компании работают с должниками мягко, как могут, рассказывает Ткаченко: реструктуризируют долги, дробят сумму, чтобы плательщику было легче ее вернуть по частям, в качестве бонуса не начисляют должнику пени. «Длительная и трудоёмкая работа. Но не всякая УК может себе это позволить. При этом компании продолжают оказывать жителям целый перечень услуг в полном объеме», — отмечает глава Ассоциации.

Пробка в унитазе

Бывший сотрудник одной из подмосковных УК вспоминает, что для воздействия на злостных неплательщиков он использовал оборудование для блокировки водоотведения, запорный комплекс — на рынке продается сразу несколько вариантов под разными названиями: «Анаконда», «Оникс», «Терминатор» и другие.

«Мы поднимались на технический этаж, опускали в трубу шланг с камерой и искали квартиру должника, — говорит он ИА Регнум. — Когда находили, то следующим опускали рукав — наращиваемую трубу с заглушкой, нащупывали нужный слив и надевали заглушку. К «Анаконде» приделан храповой механизм, то есть обратно без разблокировки вытащить ее нельзя. По сути — ставили пробку на трубу. Хочешь пользоваться унитазом — оплати долги за коммунальные услуги». По словам собеседника, максимальная высота блокиратора составляет 32 этажа, так что его можно использовать едва ли не в любой панельной башне.

Однако по своей инициативе ставить такую заглушку УК не имеют права — только по решению суда. И если в квартире злостного неплательщика прописаны дети, инвалиды, маломобильные пенсионеры, суд откажет в применении такой меры.

Фальшивый долг

Гендиректор Лиги защиты должников Сергей Крылов опасается, что коллекторы, как и до 2019 года, будут выбивать деньги суровыми методами. «Коллекторский бизнес — дорогой бизнес, он сейчас находится под сильным контролем ФССП. Вряд ли кто пойдет на силовые действия, рискуя закрытием компании. Но вот в сфере ЖКХ — им абсолютно все равно. Можно применять любые формы давления на должника», — предостерегает Крылов в разговоре с ИА Регнум.

Если действовать строго в рамках новых правил, сегодняшний коллектор вообще безопасен. Максимум, что ему позволено, — это информационная рассылка СМС, оговорился Крылов.

«Коллектор может только требовать то, что вы должны банку. Но, к примеру, он не вправе начислять проценты за просрочку. Даже купив ваш долг, он не становится полноценным участником правоотношений, закрепленных договором. У него есть лишь право просить вернуть деньги, прислать претензию, обратиться в мировой суд или суд общей юстиции, пожаловаться приставам, — перечисляет Крылов. — Но на этом — всё».

Впрочем, признается глава Лиги, в итоге у медали появляется обратная сторона и должники начинают вести себя нагло: «Возникает финансовая инфантильность многих россиян. Неплательщик приходит к выводу: «Ну и что, что коллекторы мне пишут? Потерплю, а платить не буду», — сетует Крылов.

Случаются и мнимые долги, причем даже там, где, казалось бы, они никак не могли возникнуть. Как рассказал ИА Регнум источник в отрасли, показательна история, которая в 2015 году случилась в одном из райцентров Владимирской области. Семью с ребенком переселили из аварийного жилья в общежитие — «на условиях безвозмездного пользования».

Позднее местные чиновники передумали насчет «безвозмездного» и стали присылать счета на 6 тыс. рублей в месяц. Кстати, в «общаге» вообще не топили и зимой люди выживали с помощью электропечек, однако в платежку графу «отопление» все равно включали. Долг поднялся до 60 тыс. рублей. Семья гасить его отказалась и ее выселили.

Потребовалось несколько лет судов, записанные в должники люди прибегали к помощи анти-коллекторов — так называемых «раздолжнителей». Когда наконец-то через суд семья получила от государства новое жилье, там уже появился второй ребенок.

Шансы на воплощение

По словам источников в парламенте, осенью там планируют рассмотреть законопроект, разрешающий УК продавать «просрочку» третьей стороне, а именно — ресурсоснабжающим организациям (РСО), то есть компаниям, поставляющим коммунальные ресурсы: воду, тепло, газ, электроэнергию.

По сути, это именно то, чего добивается Ткаченко. И письмо из АКОН может дать аргументы в пользу этого законопроекта. В осенней повестке также запланировано и рассмотрение документа «смежного» содержания — о взыскании долгов за ЖКУ в ускоренном, упрощенном порядке — без обращения в суд, с использованием исполнительной надписи нотариуса.

Как известно, с 1 июля в России выросли коммунальные тарифы и рост стал одним из самых значительных за последние годы. В среднем стоимость услуг ЖКХ выросла на 11,9%. Если в столичном регионе цены выросли на 15%, то в Пермском крае — и того больше, на 21%.