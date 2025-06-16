С 1 июля россияне столкнутся с очередным повышением коммунальных платежей.

Кирилл Каллиников/РИА Новости

В среднем по стране рост составит почти 12%, но в отдельных регионах жители могут получить квитанции с суммами почти на четверть больше прежних. Что стоит за этими цифрами и как избежать переплат.

Лидеры роста

Экономист Павел Самиев в беседе с ИА Регнум объясняет происходящее: «Инфляция влияет на рост коммунальных тарифов, а тарифы, в свою очередь, подстегивают инфляцию. Получается самовоспроизводящийся процесс».

Главная особенность такого регулирования — повышения происходят не постепенно, а скачками. «Платежи не растут каждый месяц, как цены в магазинах, — добавляет Самиев. — Как правило, между изменениями проходит больше года, но затем происходит резкий скачок, который догоняет инфляцию».

Любопытный факт: на длинной дистанции темпы увеличения тарифов по регионам выравниваются. «За пять-десять лет различия сглаживаются, — отмечает экономист. — На коротких отрезках одни регионы вырываются вперед, другие отстают, но в итоге динамика становится похожей».

Лидерами нынешнего роста стали Пермский край (свыше 21%), Архангельская область и Кузбасс (около 20%). Здесь работает принцип «низкой базы» — регионы, где платежи долго сдерживались, теперь догоняют общероссийский уровень.

Особенно заметно это в Дагестане и Архангельской области, где коммунальные платежи годами увеличивались медленнее среднероссийских показателей.

Впрочем, дело не только в выравнивании. В тех же регионах-лидерах реализуются масштабные программы развития инфраструктуры, которые требуют серьезных вложений. В Дагестане, например, развитие туризма невозможно без модернизации коммунальных сетей.

Третий фактор — региональные особенности управления. Окончательные платежи устанавливают местные власти и энергокомиссии, поэтому даже в соседних городах стоимость услуг может существенно отличаться.

Что влияет на рост цен

Удорожание коммунальных услуг имеет под собой объективные причины. Растут цены на металл, оборудование и топливо для ресурсоснабжающих организаций. Серьезную проблему представляет кадровый кризис в отрасли — зарплаты в ЖКХ на 30% ниже средних по стране, что требует увеличения расходов на персонал.

Вопреки распространенному мнению, в сфере ЖКХ далеко не все организации являются естественными монополиями. «Большинство поставщиков жилищно-коммунальных услуг работают в конкурентной среде, — уточняет Самиев. — Удорожание — это скорее отражение реальных экономических процессов, чем проявление монополизма».

Важный момент: коммунальные платежи влияют не только на семейные бюджеты, но и на всю экономику. Электроэнергия и водоснабжение закладываются в цену многих товаров — от промышленной продукции до услуг торговых предприятий. В итоге эти расходы все равно перекладываются на потребителей.

Отдельно стоит отметить увеличение стоимости газа и электроэнергии. В 2025 году газ подорожает на 10,3%, электричество — на 12,6%.

В комментарии для ИА Регнум юрист и эксперт по вопросам ЖКХ Дмитрий Бурняшев помогает разобраться в тонкостях. Платежи за коммунальные услуги — воду, газ, электричество, отопление, вывоз мусора — регулирует государство. Управляющие компании не вправе менять их по собственному желанию.

Совсем иначе обстоят дела с жилищными услугами. Плата за содержание общего имущества, работу консьержа или обслуживание домофона государственному регулированию не подлежит. Её размер определяют сами собственники на общих собраниях.

«Загвоздка в том, что жители часто игнорируют такие собрания, — констатирует Бурняшев. — Тогда УК заранее прописывают в договорах условия об автоматической индексации жилищных услуг». Законность такой практики остается спорной — суды выносят противоположные решения по похожим делам.

Куда жаловаться

Обнаружили в квитанции новые строки? Можно попросить у управляющей компании (УК) разъяснения и документы-основания. Чаще всего спорные позиции касаются обслуживания домофонов, видеокамер или дополнительной уборки. В основе любых дополнительных услуг должно лежать решение общего собрания собственников.

При увеличении платы за содержание жилья УК обязана за 30 дней разместить на досках объявлений подробный расчёт-смету. При превышении муниципального стандарта требуется письменное обоснование.

В случае индексации все зависит от условий договора управления. «Расчет достаточно прост — берется действующий размер платы и применяется коэффициент повышения, предусмотренный договором», — разъясняет юрист.

Жаловаться на неправомерные действия удобнее всего через портал ГИС ЖКХ или официальные сайты контролирующих органов. «Никаких сложных юридических формулировок не требуется, — успокаивает Бурняшев. — Изложите проблему обычными словами и попросите разобраться».

Больше активности!

При этом существуют и альтернативные способы снизить нагрузку на потребителей. Интересный опыт показало Российское лифтовое общество, которое выпустило облигации для финансирования замены оборудования. Погашение идет через взносы на капремонт, но жителям не пришлось ждать накопления средств.

«Подобные механизмы можно применять для других видов коммунальной инфраструктуры, — считает Самиев. — Это позволит ускорить модернизацию без резких скачков в платежах».

Специалисты отмечают, что ежегодная индексация тарифов стала привычным явлением. Однако жители часто забывают, что в квитанции есть не только коммунальные, но и жилищные услуги, которые тоже требуют регулярного пересмотра.

«Из-за пассивности собственников управляющие компании все чаще прибегают к автоматической индексации жилищных услуг, — обращает внимание Бурняшев. — Это уже стало обязательным условием работы большинства УК».

Рост тарифов ЖКХ — реальность современной экономики. Важно понимать свои права, знать способы защиты от необоснованных требований и активно участвовать в управлении многоквартирным домом. Грамотный подход позволит контролировать расходы и добиваться качественных и соответствующих своей стоимости услуг.