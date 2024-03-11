Материалы с тегом «Алкоголь»
Путин подписал закон об ужесточении требований к производителям алкоголя
Президент России Владимир Путин подписал закон, который ужесточает требования к производителям этилового спирта и алкогольной продукции. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. В частности, закон меняет требования к уставному капиталу организаций...
11 марта 2024
Экс-премьера Эстонии сняли с рейса из Хельсинки
Бывший премьер-министр Эстонии Таави Рыйвас не смог улететь в Японию. Финская полиция вечером 9 марта высадила его из самолёта в аэропорту Хельсинки. Об этом сообщил портал Delfi. По данным журналистов, мужчина был нетрезв. В Министерстве иностранных дел Эстонии подтвердили агентству, что Рыйваса...
10 марта 2024
В Москве «закодированный» мужчина выпил спиртное и умер
В Москве «закодированный» от алкогольной зависимости мужчина выпил спиртное и умер. Об этом сообщил источник ИА Регнум. Это произошло ещё 24 февраля, но стало известно только сегодня. В службу экстренной помощи и полицию поступило сообщение о смерти 39-летнего Анатолия М. на севере столицы...
8 марта 2024
Москвичи пожаловались на массовые проблемы с оплатой алкоголя и сигарет
Жители столицы сообщили, что накануне вечером в городе было проблематично оплатить алкоголь и сигареты. Сложности возникли 7 марта после 22:00. Об этом сообщил Telegram-канал «Москвач. Новости Москвы». В сообщении отмечалось, что проблемы могли возникнуть на серверах системы...
8 марта 2024
В Росалкогольтабакконтроле опровергли проблемы с продажей алкоголя в Москве
В Федеральной службе по контролю за алкогольным и табачным рынком (Росалкогольтабакконтроль) заявили, что вечером 7 марта в магазинах Москвы каких-либо проблем с продажей алкогольной и табачной продукции не наблюдалось, система ЕГАИС работала в штатном режиме. «Никаких ограничений в работе систем...
новость часа
8 марта 2024
Под Тюменью два подростка попали в больницу из-за отравления алкоголем
Двое подростков отравились спиртосодержащей жидкостью в Тобольском районе Тюменской области, что стало поводом для процессуальной проверки. Об этом сообщает 1 марта пресс-служба регионального управления СК. Инцидент произошёл 28 февраля в одном из населённых пунктов района. Подростки почувствовали...
1 марта 2024
Немецкие учёные развеяли популярный миф об алкоголе
Немецкие учёные опровергли популярную теорию о том, что не следует употреблять слабоалкогольные напитки после крепких, сообщила газета New York Post со ссылкой на специалистов Университета Виттен-Хердеке. «Учёные развенчали популярную гипотезу студентов колледжа, доказав, что головная боль поражает...
25 февраля 2024
Главком ВСУ Сырский в пьяном виде посетил рекрутинговый центр во Львове
Новый главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский был пьян во время своего визита в один из рекрутинговых центров во Львове. Видео распространил ряд украинских Telegram-каналов. На кадрах видно, что Сырский находится в недостаточно адекватном состоянии. Он с трудом...
25 февраля 2024
ЕС нашёл замену российской водке в США и на Украине
США, Черногория и Украина стали главными экспортёрами алкогольной продукции в Евросоюз, где попытались заменить запрещённую к импорту из-за санкций российскую водку. Это следует из данных Евростата. Поставки из США выросли более чем в два раза (на 20,8 миллиона евро). Таким образом показатель...
25 февраля 2024
Семиклассник выпил бутылку коньяка и попал в больницу в Петербурге
В Санкт-Петербурге школьника госпитализировали в тяжёлом состоянии после того, как он выпил целую бутылку крепкого алкоголя. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ. Инцидент произошёл вечером 23 февраля. Алкоголь 14-летний подросток распивал на чердаке в доме на улице Белы Куна. «Парень был доставлен в...
24 февраля 2024
Минпромторг предложил эксперимент маркировки слабоалкогольных напитков
Министерство промышленности и торговли России предложило провести эксперимент по маркировке слабоалкогольных напитков. Сроки проведения — с 1 июня 2024 года по 28 февраля 2025 года, следует из проекта постановления, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов...
16 февраля 2024
Эксперт назвал шагом вперёд закон о праве запрещать «наливайки»
Подписанный президентом России Владимиром Путиным закон, которым расширяются полномочия субъектов РФ в целях борьбы с «наливайками», направлен на наведение порядка в данной сфере. Об этом корреспонденту ИА Регнум 14 февраля заявил руководитель центра разработки национальной алкогольной политики...
14 февраля 2024
В Чувашии спасли мужчину, вогнавшего себе в глаз ложку
Житель Чувашии вогнал ложку себе в голову во время приступа белой горячки. Врачи не только спасли ему жизнь, но и сохранили зрение, сообщает пресс-служба минздрава региона. Мужчину госпитализировали в Алатырскую ЦРБ с панкреатитом, обострившимся на фоне злоупотребления алкоголем. Пациент провёл в...
14 февраля 2024
Пивовары заявили об отказах торговых сетей принимать разливное пиво
Торговые сети стали отказываться от приёма на реализацию разливного пива. Эта проблема обсуждалась на заседании рабочей группы по пивоваренной продукции и слабоалкогольным напиткам экспертного совета при Росалкогольтабакконтроле. С 15 января магазины обязаны передавать сведения о подключении...
14 февраля 2024
Путин подписал закон о праве региональных властей запрещать «наливайки»
Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширяет полномочия субъектов РФ в целях борьбы с «наливайками» и ужесточает требования к алкогольной продукции. Соответствующий документ размещён на сайте официального опубликования правовых актов. «Наливайка» — просторечное название...
новость часа
14 февраля 2024
Госдума приняла закон о праве региональных властей запрещать «наливайки»
Государственная дума РФ приняла закон о праве регионов запрещать на своей территории розничную продажу пива, медовухи и ряда других слабоалкогольных напитков в так называемых «наливайках». Законопроект был принят 1 февраля. Отмечается, что документ разрешает субъектам Федерации своими законами не...
1 февраля 2024
Хирург раскрыл неожиданную опасность водки для половых органов
Водка повышает риск онкологических заболеваний половой системы и органов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), заявил 25 января изданию News.ru преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов. «Повышается риск онкологии желудка, поджелудочной...
25 января 2024
Более 20 подростков задержали за пьянство на концерте в Петербурге
В Санкт-Петербурге за распитие алкогольных напитков на концерте рэпера Baby Melo в полицию попали более 20 подростков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД. О том, что у дома 44 на Кондратьевском проспект группа молодых людей нарушает общественный порядок, громко и нецензурно...
22 января 2024
В Москве белорус попытался вылечить ушибленный палец водкой и умер
Гражданин Белоруссии три недели пытался вылечить ушибленный палец алкоголем и умер, рассказал источник ИА Регнум. Как стало известно, в середине декабря 2023 года 38-летний Александр, работающий на московской стройке, гвоздём повредил себе палец. Мужчина решил не обращаться к врачам и принялся за...
12 января 2024
В России приравняли алкогольное мороженое к спиртному
Правительство приравняло алкогольное мороженое к спиртным напиткам, запретив его продажу детям, следует из распоряжения, подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным. «Утвердить прилагаемые изменения», — говорится в распоряжении правительства. Продукция, содержащая более 0,5% этилового спирта...
новость часа
9 января 2024