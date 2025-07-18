Об ударе по мультимаркету «Аврора» в Доброполье 16 июля наперебой трубили все украинские медиа (и не только они), выкладывая ужасные картинки с разрушениями и пожарами — все как одна с таких ракурсов, на которых нет огромной воронки.

Иван Шилов ИА Регнум

Либо издалека общим планом, либо совсем вблизи, с легковым автомобилем, изрешеченным мелкими осколками.

Хотя, как сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин, «оккупанты запустили по центру Доброполья 500-килограммовую авиабомбу» и россияне «целенаправленно ударили туда, где всегда многолюдно».

По его словам, повреждены 54 торговые точки, 304 квартиры в 13 домах и восемь автомобилей, погибло четверо местных жителей и 27 получили ранения. 18 июля в городе объявлено днем траура.

«На месте удара работают органы власти и все ответственные службы. Продолжается разбор завалов — надеемся, что новых жертв больше не будет, ведь на момент удара торговый центр был уже закрыт»,— сообщил глава ОВА, уточнив, что торговый центр закрылся в 17:00, а удар случился в 17:20, это важно для дальнейшего повествования.

В свою очередь Владимир Зеленский, комментируя атаку, заявил, что «это просто ужасный, тупой российский террор» и никакого военного смысла в таких ударах нет — «только попытка унести как можно больше жизней». Как обычно, пообещал отвечать и работать с партнерами «ради того, чтобы заставить Россию закончить войну».

Донецкая областная прокуратура, в свою очередь, открыла уголовное производство по статье 438 Уголовного кодекса Украины — военное преступление. А Филашкин призвал гражданских жителей региона эвакуироваться в более безопасные регионы Украины — и это тоже принципиально важный момент.

Поскольку обстоятельства случившегося оказались совершенно иными, когда ИА Регнум обратилось к своим источникам непосредственно в Доброполье, чтобы уточнить подробности.

Донецька ОВА Результаты удара по ТЦ «Аврора» в Доброполье

По словам наших собеседников, отсутствие на однообразных фото и видео бомбовой воронки объясняется просто — удар был нанесен из артиллерийских орудий ВСУ и окрестностей города. Поэтому и на снимках, взятых журналистами из Telegram-канала главы ОВА, видны множественные повреждения от мелких фрагментов.

Время удара было выбрано так, чтобы, наоборот, людей уже в магазинах не было, однако избежать жертв не удалось. Хотя никто особо по этому поводу и не переживает. Мультимаркет получил серьезные повреждения, но это только на руку военной администрации, поскольку является серьезным аргументом в пользу эвакуации — покупать продукты и хозтовары в городе будет практически негде.

Еще в сентябре прошлого года свой магазин в Доброполье вслед за Покровском закрыла крупнейшая торговая сеть «АТБ». А другой крупный торговый центр сгорел «по неизвестным причинам».

Как поясняет наш источник — усилиями все тех же военнослужащих ВСУ, предложивших хозяевам выплачивать ежемесячную мзду и получивших отказ.

«Нам говорят — уезжайте. Кто не уедет — будут жестко всех зачищать, потому что останутся только одни «ждуны». Сроков никаких не ставили, но всё время подталкивают к тому, чтобы людей здесь не осталось. Я тоже вещи собираю, но куда ехать и чем там заниматься, просто не понимаю», — сетует житель Доброполья, которому нужно думать не только о себе, но и о семье с пожилыми родителями.

Таким образом, армейское командование и военно-гражданская администрация совершенно четко выполняют задачу по превращению бывшего 28-тысячного шахтерского города в военный объект. Учитывая ситуацию на фронте, Доброполье становится одним из ключевых хабов по снабжению группировки ВСУ и в перспективе —укрепрайоном.

В советский и украинский период здесь находилось одно из крупнейших угледобывающих объединений, в которое входило девять каменноугольных шахт и две шахтостроительные организации. Соответственно, в город была проложена ветка железной дороги, соединяющая его с Лозовой на севере и Красноармейском (он же Покровск) на юге — «железка» идет почти параллельно с нынешней линией боевого соприкосновения, что очень удобно для обороняющихся.

Ситуация на линии фронта в ДНР на 17 июля 2025 г.

Это подтверждает и свежая информация от Минобороны России, 17 июля опубликовавшему видеозаписи ударов по железнодорожному транспорту ВСУ, который, по данным разведки, использовался для перевозки военных грузов как раз в районе Доброполья.

Как уточняется, расчёты FPV-дронов испытательного центра «Рубикон» нанесли несколько точечных ударов по тепловозам в районе села Белозерское, это севернее города. По информации МО РФ, поезда регулярно применялись ВСУ для транспортировки боеприпасов и техники.

И то, что российской стороной активно применяются FPV-дроны, местные жители тоже подтверждают — они залетали и в само Доброполье. А обстановка на фронте полностью соответствует тому, что говорят люди.

Как известно, за прошедшую неделю российские войска в зоне СВО добились продвижения на нескольких участках фронта, и в первую очередь — на подступах к Красноармейску и в районе г. Константиновка. Это, в свою очередь, параллельная ветка бывшей Донецкой железной дороги, идущая из Краматорска. А с «добропольской» она связана на севере — перпендикулярным маршрутом от Дубова, куда раньше из Доброполья ходили электрички.

Но самая тревожная ситуация для украинской армии складывается у Красноармейска-Покровска, ближайшего соседа добропольцев. Сам город и прилегающий к нему Мирноград (бывший Димитров), где до начала конфликта проживали более 100 тысяч человек, уже превращены в хорошо оборудованный укрепрайон. Основную ставку командование ВСУ делает на оборону промзон и затяжные бои в жилых кварталах.

Российская группировка войск «Центр» начала операцию по глубокому охвату города с севера и, как сообщают источники ИА Регнум в действующей армии, главной целью является трасса Т0515 — дорога на Красноармейск через города Родинское и Доброполье и далее на Харьковскую область.

Один из основных маршрутов снабжения уже частично под огневым контролем.

Если дорога будет перерезана, у гарнизона ВСУ в Красноармейске останутся путь по трассе Е50 на Днепропетровск и та самая железная дорога, проходящая через станцию Гришино на Доброполье существенно западнее трассы, до которой ВС РФ осталось 3-5 километров.

Совершенно логично, что в сложившейся ситуации глаза и уши гражданского населения, не испытывающего никакой любви к «защитникам», не нужны и опасны. Если мы смогли узнать про то, кто на самом деле «сбросил 500-килограммовую бомбу» у торгового центра, то специально обученные люди также могут получить информацию о количестве и составе военных грузов, места их хранения, графике движения транспортных средств, оборудовании огневых позиций в промзоне и прочих вещах, которые ВСУ хотели бы держать в секрете.

Поскольку сохранение политического режима и «элиты» куда важнее простых людей, то их вышвыривают из домов безо всякой жалости. Далее добропольцы будут предоставлены самим себе — то ли ехать в Европу без гроша в кармане, то ли мыкаться по «своим» городам, где им никто не рад и вряд ли поможет с жильем, работой и прочими необходимыми вещами.

И это полностью отвечает той формуле, которая была определена для Донбасса еще задолго до Майдана и после него стала константой внутренней политики: по мнению победившего меньшинства, здесь живут «лишние люди», подлежащие уничтожению. А сам регион неоднократно назывался для Украины «гангреной», которую нужно удалить.

Именно это системно и происходит уже 11 лет: некогда уютное и спокойное Доброполье, очевидно, станет еще одним городом-призраком.