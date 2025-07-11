Невероятных размеров истерика, поднявшаяся вокруг мобилизации видного пропагандиста Богдана Буткевича, призывавшего к убийству «лишних людей» в Донбассе и клеймившего «конченых мразей» — ухылянтов, доставляет просвещенному читателю редкое эстетическое удовольствие.

Иван Шилов ИА Регнум

Пока пан Богдан был «на своем месте», заявляя в эфире, что ТЦК имеют право «творить всякую… [произвол]» сколько угодно и «нормальный, адекватный мужчина должен был еще в 2022 году пойти в ТЦК и пройти ВВК», никто из его окружения не волновался. И когда он всего четыре дня назад призывал каждую секунду тратить на борьбу с врагом, поскольку «либо мы изменимся — либо умрем», — все лайкали.

Но тут вдруг его жена, тоже видная журналистка, сообщила, что супруга уволили с внештатной работы в ГУР, где он «выполнял проекты на территории врага», и мобилизовали за критику власти, несмотря на проблемы со здоровьем, — и поднялась буря народного негодования.

Тем более что изначально жалоба прозвучала так, что из военной разведки его выгнали по навету нардепки Марьяны Безуглой, которую он критиковал.

Святой человек, инвалид, пришел в ТЦК «уточнить данные», а его тут же признали годным и отправили в знаменитую еще с советских времен учебку «Десна». Экс-разведчик (настоящий) Роман Червинский, легендарно проваливший спецоперацию, после которой ВС России ударили по аэродрому Канатово под Кировоградом, пришел в комменты назвать Буткевича побратимом и надежным товарищем.

«Богдан молодец — делает важное дело в стране, где большинство молчит, и видно, что журналист профессиональный и добился своего — Ермак испугался. Знаю, что Богдан станет еще более сильным и более профессиональным журналистом — Ермак и Зеленский действительно создали для себе большую проблему!» — пишет опальный офицер, которого также называют одним из организаторов атаки на «Северный поток».

Правда, картину немного испортил сам ГУР, оперативно опровергший, что толстый бородатый очкарик когда-либо сотрудничал с военной разведкой: «не был и не является». А бессердечная Марьяна буркнула, что «если бы за критику в мою сторону хватали в ТЦК, то пару бригад уже бы собрала».

Но всё же под постом супруги пропагандиста собрался весь цвет нации — журналисты, политики, общественные деятели, проклинающие «прогнивший зелёный режим», клептократический и «совковый». Среди них нет колеблющихся — это месть власти за профессиональную деятельность принципиального журналиста и ничто иное.

«Зеленые ублюдки продолжают формировать диктатуру в демократической когда-то Украине, прикрываясь войной. И грабят страну безнаказанно тоже из-за неё», — гневается член нацистской партии «Свобода» Игорь Мирошниченко, известный широкой публике своими припадочными воплями в телеэфирах, сносами памятников, антисемитизмом и постоянными драками со всеми, кто ему не нравился идеологически.

Иные обзывают плохими словами Зеленского и сетуют, что он бросает лучших патриотов страны «под ноги Путину», дают советы, как вызволить беднягу из учебки и куда направлять документы о том, что он тяжко болен.

«И тут уже молчать НЕЛЬЗЯ, ведь это и есть агония власти, когда она душит тех, кто имеет силу сопротивления. Сил вам, выдержки и победы правды», — напутствует супругу пострадавшей за инакомыслие «жертвы режима» одна из барышень-активисток.

Но почему-то никто из них даже на секунду не задумывается, что «инакомыслящий» был одним из самых активных строителей системы, которая в итоге начала пережевывать и его самого.

В 2015 году Буткевич, еще работая в издании «Український тиждень» («Украинская неделя»), вещал в качестве гостя эфира о том, что в Донбассе «дикое количество ненужных людей».

«Я сознательно об этом говорю. Если чисто брать Донецкую область, то там приблизительно население 4 миллиона человек, и из них миллиона полтора там просто лишних людей. Нам не нужно понимать Донбасс, нам нужно понимать украинский интерес, а Донбасс использовать как ресурс. У меня нет рецепта, что можно сделать быстро. Главное, что нужно сделать в данный момент, пусть это жестоко прозвучит, но есть определенная категория людей, которых нужно просто убить», — вот предельно точная цитата, отражающая и позицию редакции, и видение её сотрудника.

В 2015-м «Тиждень» сделал темой одного из номеров план «реформирования» Донбасса, вынеся на обложку слоган «После победы». Авторы журнала объясняли, что жителей региона можно разделить на «вату», подлежащую тщательной зачистке, и «синтепон», с которым надо активно работать.

А именно, проводить тотальную украинизацию, назначать в органы власти ветеранов «АТО», искоренять любые связи с Россией и мысли о федерализации — тогда на повестке дня была широкая автономия в составе Украины.

Она патриотическим сообществом единогласно признавалась «замедленным распадом страны».

Буткевич же стал рупором определенного набора идей, поскольку высказывался в предельно хамской и агрессивной манере, которая очень нравилась публике. В 2018 году его фамилия даже оказалась в списке из 47 украинских журналистов и медиаперсон, которым, по версии СБУ, грозила смерть от рук российских наемных убийц.

Тем не менее он прекрасно себя чувствовал, и пуля киллера не настигла его: уже после победы Зеленского, пришедшего на отвратительных для истинного патриота лозунгах мира и равенства прав, пан Богдан, «мочивший» Порошенко*, переключился на новую жертву.

Глумливо называл бывшего комика «бубочкой» и потешался над ним в авторском сатирическом эфире на «Украинском радио».

А заодно жестко критиковал Андрея Богдана — руководителя офиса президента Украины — за его позицию касательно введения русского языка на территории Донбасса в качестве регионального. То есть всячески разрушал любые попытки установления мира и прекращения боевых действий.

Соответственно, с февраля 22-го «сотрудник ГУР» везде был на передовой — побивал врага в эфирах и соцсетях, объявлял сборы, покупал какую-то технику для военных. Опять же, пламенно вещал о том, что только подонки могут плохо говорить про ТЦК, когда страна в опасности.

В своей беспардонной манере травил сторонников мира и дипломатических решений, одобряя введение против них незаконных санкций и возбуждение заказных уголовных производств. В целом ни слова не говорил об узурпации Зеленским власти, одобрял вторжение в Курскую область и утилизацию там лучших подразделений ВСУ.

В чём заключалась «оппозиционная деятельность», неподготовленному человеку понять очень трудно: за время своей карьеры Буткевич так или иначе хамил всем.

Просто всякий раз, когда тем же салом начинают водить по сусалам «неприкасаемым», у них случается шок: знаменитое «а нас за шо?» работает и в этом случае. Уверенный в своей слепоте и высокой нужности в тылу, «журналист» зашел в ТЦК разобраться, что там с бронью: в апреле 2025 года были приняты изменения в законодательстве, предусматривающие отмену «ограниченно годного» статуса военнообязанных. Все такие ребята должны повторно пройти военно-врачебную комиссию. А она признает годными даже одноглазых, в то время как у Буткевича зрение плохое, но оба глаза на месте.

С ним обошлись ровно так же, как с любым другим гражданином Украины. Именно это и стало главным проявлением «диктатуры»: на передовую должны ехать обычные Мыколы, а не «элита», парящая над любыми законами.

Вот и группа коммуникаций Киевского городского ТЦК и СП пояснила в комментарии для прессы, что никто парня не разыскивал, не бил, пришел сам и по обычной процедуре признан годным. После чего направлен для прохождения базовой общевойсковой подготовки. Тем более что ТЦК, как Буткевич и говорил, имеет полное право «делать всякую…».

Но сам он почему-то сразу потерял интерес к защите родины в такое сложное для нее время.

И вот уже спикер штаба Сухопутных войск Виталий Саранцев публично пообещал, что истинный патриот будет проходить службу в тылу, в части обеспечения. А «самое плохое», как сообщает всем желающим жена пострадавшего от диктатуры, что всё случилось во время её отдыха за границей. И теперь она вынуждена искать, «кто соберет Богдану сумку и накормит собак».

Подлый режим специально выбрал такой момент, когда ей домой добираться целых два дня, — нет предела его мерзости и скотству. Вывод: «Банковой явно выгодна война. Поскольку так можно закрутить гайки и закрыть всем рты». Абсолютно точно подмечено! Вот только когда «журналист» Богдан Буткевич призывал делать то же самое с противниками войны и реальной политической оппозицией, ему аплодировали стоя.

Ведь то были кого надо гайки.

* Является членом объединения, причастного к экстремистской деятельности или терроризму.