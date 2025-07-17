За прошедшую неделю российские войска в зоне СВО добились продвижения на нескольких участках фронта. В первую очередь — в ДНР, на подступах к Красноармейску (Покровску) и в районе города Константиновка. Развивается и начавшееся в первую неделю июля наступление в Запорожской области.

Иван Шилов ИА Регнум

Наиболее проблематичной для ВСУ ситуация складывается в районе города Красноармейск. Источники западных СМИ в командовании противника выражают опасения: в случае прорыва российской армии, гарнизон города может оказаться в полном окружении, и повторит судьбу другой «фортеци» (крепости) — Авдеевки.

Источники с мест сообщают, что операция по окружению Красноармейской агломерации вступила в решающую стадию. Сам Красноармейск и прилегающий город Мирноград, где до начала конфликта проживали более 100 тысяч человек, были превращены в хорошо оборудованный укрепрайон. Основную ставку командование ВСУ делает на оборону промзон и затяжные бои в жилых кварталах.

Чтобы не штурмовать укрепления в лоб, российская группировка войск «Центр» начала операцию по глубокому охвату города с севера. Ранее на этом направлении был освобождён посёлок городского типа Маяк. В сообщении Минобороны России от 14 июля поясняется, что ВСУ выбили из Маяка в ходе продвижения «в глубину обороны противника».

Южнее ожесточённые бои продолжаются у сёл Новоторецкое и Разино. В этом районе наши передовые подразделения форсировали реку Казённый Торец и устремились на запад по направлению на село Красный Лиман («тёзку» города на севере ДНР, пока ещё оккупированного ВСУ) и город Родинское.

Глубокий прорыв может в обозримом будущем привести к серьёзному нарушению логистики противника в Красноармейске, отмечает фронтовой источник ИА Регнум.

«Прямо сейчас главной целью является трасса Т0515 — дорога на Красноармейск через города Родинское и Доброполье и далее на Харьковскую область. Это один из двух основных маршрутов снабжения Красноармейска. Сейчас дорога уже частично под огневым контролем, до фактического перехвата остаётся 3-5 километров», — отмечает собеседник издания.

Источник добавляет: ранее командование ВСУ попыталось выстроить линию фронта по течению реки Казённый Торец, чтобы не допустить прорыва российских войск к трассе, однако выстроить оборону у противника не получилось.

Теперь противник пытается в очередной раз использовать тактику «городов-крепостей», укрепляя Родинское и Доброполье.

В случае, если дорога на Харьковскую область будет перерезана, у гарнизона ВСУ в Красноармейске останется единственный маршрут снабжения — по трассе Е50 на Днепропетровск. Сейчас российские войска находятся в 5-10 километрах южнее трассы.

Анна Рыжкова ИА Регнум Покровск. ДНР. 17.07.2025

Глубокий охват Красноармейска с севера может позволить перерезать трассу сходящимся ударом с двух направлений. Успех операции поставит командование противника перед нелёгким выбором: оставить город или бросить войска в окружённом городе.

Во втором случае, по оценке источников, группировке ВСУ грозит попадание в «котёл».

Бои на городских улицах

Одновременно с операцией по охвату Красноармейска, ВС России начали штурм западной части укрепрайона противника — посёлка Новоэкономическое западнее Мирнограда. Наступлению предшествовало создание двух плацдармов в районе Разино и Миролюбовки — севернее и южнее неприятельского укрепрайона. ВСУ продолжают удерживать центральную часть Новоэкономического, в то время как наши военные завершают зачистку частного сектора и городских окраин.

По плану обороны Красноармейска, Новоэкономическое должно было стать одним из «укрепов», который хотели удерживать до последнего. Но в линии обороны ВСУ было найдено несколько слабых мест. Это позволило начать наступление на город сразу с нескольких сторон.

Украинские источники обвиняют командование ВСУ в том, что ресурсы, направленные для организации линии фронта не были использованы по назначению. Якобы, на окраинах Красноармейска до сих пор свалены материалы для создания оборонительных линий, которые так и не попали на передовую. Освобождение Новоэкономического позволит российским войскам взять в «клещи» Мирноград и начать наступление на город-спутник Красноармейска сразу с севера, юга и востока.

Источники украинских СМИ опасаются, что штурм может развиваться параллельно с операцией по перехвату основных маршрутов снабжения, что серьёзно осложнит оборону Мирнограда. С другой стороны, за прошедшие месяцы ВСУ создали в городе большие запасы боеприпасов и провианта, что может позволить им вести боевые действия даже в окружении.

Направление — на Константиновку

Одновременно с новостями из района Красноармейска-Покровска, продолжали поступать сообщения о продвижении южнее и западнее другого крупного города в ДНР — Константиновки.

Наступая вдоль правого притока Казённого Торца, реки Полтавка, бойцы ВС России выбили противника из укреплённого села Попов Яр. По сообщению Минобороны, ожесточенные бои за селу продолжались около пяти дней. На первом этапе, штурмовые подразделения вышли к окраинам Попова Яра и, несмотря на упорное сопротивление неприятеля, смогли закрепиться на южных подступах. Одновременно был выполнен фланговый обход укреплённых позиций с двух сторон, что поставило противника под угрозу полного окружения и вынудило к отступлению.

Ранее «мотострелки» из группировки войск «Юг» заняли село Петровка, южнее Константиновки. Наступление продолжается по направлению на Щербиновку и Клебан-Бык.

При сохранении существующих темпов наступления позволит российским войскам одновременно блокировать Константиновку с юга, востока и запада. Освобождение этого города, как уже неоднократно отмечалось, открывает возможность для наступления на Краматорско-Славянскую агломерацию (с боёв в которой в 2014 году, собственно и началась агрессия Киева против Донбасса).

Ложь украинских командиров

Параллельно с прорывами украинской обороны на западе и северо-западе ДНР, наши военные продолжают отодвигать надолго «застывшую» линию фронта в Запорожской области. Ранее сообщалось о продвижении вдоль берега Днепра, у обмелевшего Каховского водохранилища. На этот раз новости пришли из Гуляйпольского района, где было освобождено село Малиновка, в 17 километрах от Гуляйполя.

В 70 километрах восточнее, ВС России продолжают методично выдавливать противника к границе ДНР и Днепропетровской области, заходя на сопредельную территорию, где начинает формироваться буферная зона.

Так, 16 июля бойцы группировки войск «Восток» после тяжёлых боёв, освободили село Новохатское вблизи границы с Днепропетровской областью. На данный момент, противник в этом районе удерживает только три населённых пункта в ДНР: Александроград, Зеленый Гай и Искру. В случае, если ВСУ отступят из этого района, вся южная часть Донбасса была освобождена, указывает источник ИА Регнум.

«Уже известно, что оборонительные рубежи противника создаются на территории Днепропетровской области — на удалении от линии фронта в 10-15 км. Те силы ВСУ, что ещё остаются на Донбассе, призваны по возможности затянуть бои, но ни на что большее уже не способны», — полагает наш собеседник.

То, что оборона ВСУ в этом районе продавливается, признают и аналитики противника. Авторы киевского портала Deep State, комментируя ситуацию, отмечает, что главной проблемой ВСУ остаётся низкая компетентность командования на местах.

«Значительной составляющей успеха российских войск остаётся ложь (украинских командиров) с мест в докладах о реальном положении дел, что мешает адекватно оценивать риски и реагировать на изменения обстановки на высшем уровне. И это огромная проблема, которая несёт за собой катастрофические последствия», — признают украинские аналитики.