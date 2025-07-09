В сообщениях из зоны проведения СВО в последние дни всё чаще фигурирует участок фронта в Запорожской области, который был на слуху во время провального контрнаступления ВСУ июня — октября 2023 года и с того момента оставался зоной тяжёлых позиционных боёв. Но с минувшей недели поступают сообщения о продвижении наших войск именно на запорожском направлении.

Иван Шилов ИА Регнум

Так, в ходе ожесточённого штурма российским войскам удалось выбить противника из села Лобкового Степногорского района — примерно в полутора километрах от обмелевшего после взрыва ГЭС Каховского водохранилища. Затем «на плечах» отступающих подразделений ВСУ бойцы ВС России освободили крупное село Каменское на левом берегу Днепра.

Каменское часто фигурировало в украинских сводках июня — сентября 2023 как один из немногих локальных успехов «контрнаступа». Тогда нашим военным пришлось оставить позиции в южной части села, которые они удерживали с начала СВО.

Сейчас потерю Каменского и села Лобкового подтверждают украинские источники.

Развивая наступление вдоль берега реки, российские войска вышли на окраины населённого пункта Плавни.

Продвижение штурмовых войск продолжается вдоль путей железной дороги Запорожье — Мелитополь. По данным с мест, противник был выбит с насыпи на перегоне между станциями 1138-й км и 1141-й км.

Ранее на том же направлении были освобождены сёла Степовое и Щербаки. Таким образом, линия фронта сдвинулась вперёд на три-пять километров.

Передовые подразделения российской армии смогли продвинуться к стратегически важному посёлку городского типа Степногорску.

От наших позиций до окраин Степногорска не более трёх километров. Украинские источники сообщают, что объекты ВСУ в черте посёлка теперь постоянно попадают под удары российских БПЛА и артиллерии.

Сохранение темпов наступления на этом участке фронта создаёт серьёзные угрозы для обороны противника, сообщил информированный источник ИА Регнум.

«Участок местности преимущественно равнинный, степной. Прятаться негде, позиции как на ладони. Так что контроль над населёнными пунктами и высотами имеет решающее значение. Плавни — это преимущественно дачи, без высотной застройки. Так что сейчас они пытаются сформировать новый фронт по линии Приморское — Степногорск — Лукьяновское — Павловка, но они сталкиваются с нехваткой сил на этом направлении», — отметил наш собеседник.

Анна Рыжкова ИА Регнум

Степногорск находится всего в 20 километрах от южных окраин города Запорожье. В этом районе нет крупных населённых пунктов и мощных естественных преград, которые ВСУ могли бы использовать для организации обороны.

Впрочем, лёгкого продвижения к Запорожью пока ожидать не приходится. Действия противника указывают на то, что командиры ВСУ планируют организовать контрнаступление и попытаться вытеснить наших военных за реку Янчекрак (приток Днепра, впадающий в районе Каменского и делящий это село пополам).

Толстой и Мирное

Российская группировка войск «Восток» продолжает развивать наступление из района Великой Новосёлки на юго-западе ДНР к границе с Днепропетровской областью.

Так, на минувшей неделе силы 36-й мотострелковой бригады 29-й армии заняли село Поддубное, находящееся с ранее освобождёнными населёнными пунктами Красная Звезда (Зирка), Ялта и Запорожье.

По информации с мест, противник не стал ввязываться в затяжные бои и отступил после непродолжительной перестрелки. Сразу вслед за этим, российские войска освободили населенный пункт Толстой. Причём и здесь противник решил не удерживать позиции до последнего и также отступил. Уцелевших бойцов командование ВСУ отвело в район сёл Новохатское, Искра и Грушевское.

Российские войска, в свою очередь, продолжают наступление в направлении населённого пункта Мирное, сообщают источники с мест.

«Сейчас, когда освобождено Поддубное, а до того — Комар, противник в Мирном попал в плотный огневой мешок. Организовать там оборону будет крайне сложно, и мы ожидаем, что скоро противник отступит и оттуда. Военные действия также продолжаются в Воскресенке. Так что есть шанс взять противника в Мирном в полноценный котёл», — добавляет собеседник ИА Регнум.

Последний оборонительный узел противника был создан противником в районе посёлков Новохатское и Грушевское, однако позиции ВСУ находятся под постоянными обстрелами, а по маршрутам снабжения противника активно работает беспилотная авиация. Ранее бомбардировщики ВКС РФ нанесли удар по мосту через реку Волчья на трассе Н-15, что серьёзно нарушило логистику противника в Донбассе.

После зачистки от ВСУ небольшой части территории юго-запада ДНР, которая всё ещё остается под контролем противника, для наших войск открывается возможность выйти на территорию Запорожской и Днепропетровской областей на нескольких направлениях.

Красноармейск: бои за последнюю артерию

Российские войска наращивают темпы наступления на другом стратегически важном направлении — в районе Красноармейска (Покровска). Сам город и прилегающие населённые пункты были превращены ВСУ в мощный укрепрайон, штурм которого мог бы привести к большим потерям. Но ВС России продолжают операцию по блокированию маршрутов снабжения противника в Красноармейске, одновременно атакуя противника по всей линии фронта.

Севернее города передовые подразделения российской армии форсировали реку Казённый Торец, создав плацдарм в районе села Разино. Южнее штурмовым подразделениям российской армии удалось прорвать линию фронта противника и завязать бои на улицах населённого пункта Новоэкономическое — одного из пригородов Красноармейска. Здесь ВСУ создали мощный оборонительный рубеж.

Ряд украинских источников, настроенных более пессимистично, утверждает, что большая часть Новоэкономического уже перешла в «серую зону». Линия фронта проходит по улице Садовой. Потеря Новоэкономического создаёт серьёзные угрозы для обороны ВСУ в Красноармейске. В то же время успех в районе Разино создаёт предпосылки для прорыва к селу Родинскому и трассе, связывающей Красноармейск с территорией Харьковской области.

В ближайшее время весь Красноармейский укрепрайон ВСУ может оказаться в полуокружении, а в перспективе — в полноценном кольце.

Пока что под контролем противника остаётся трасса М-30, связывающая Красноармейск с территорией Днепропетровской области. Противник пытается всеми силами не допустить потери контроля над стратегически важной транспортной артерией, поэтому все пребывающие на этот участок фронта резервы занимают позиции вдоль трассы.

Но другие участки фронта остаются без подкреплений.

Восточнее Красноармейска российские войска продолжают наступление на другой узел обороны ВСУ — город Константиновку. Боевые действия продолжаются по линии фронта Александро-Калиново — Клебан-бык — Дылеевка.

По информации с мест, российские войска штурмуют посёлок Белая Гора. Продолжающееся наступление российских войск может в обозримом будущем привести к тому, что тяжёлая для ВСУ ситуация на фронте может стать критической, признаёт The New York Times.

Константиновка является самым южным рубежом большого оборонительного района, куда также входят населённые пункты Славянск, Краматорск и Дружковка. В случае потери Константиновки все населённые пункты к северу окажутся в зоне досягаемости российских дронов. Что приблизит освобождение Донбасса.

В публикации отмечается, что украинские войска пока ещё могут сдерживать темпы российского наступления, однако несут тяжёлые потери. Отсутствие резервов может в ближайшее время привести к окружению ВСУ на одном или нескольких участках фронта. Издание резюмирует, что боевые действия в районе Константиновки и Красноармейска и в целом в Донбассе в ближайшие недели могут изменить ход боевых действий.

Добавим, что в целом наши войска наращивают наступление сразу на нескольких участках фронта от Харьковской до Запорожской области. Ранее стало известно, что за июнь ВС России освободили 556 квадратных километров территории Донбасса.