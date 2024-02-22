На днях российские войска полностью взяли под контроль Авдеевку, северный пригород Донецка, превращенный ранее киевским режимом в мощный укрепрайон. Киев, конечно, пытался преподнести события в Авдеевке как плановый отход, но даже западные журналисты вынуждены говорить: это было хаотичное отступление, в ходе которого украинские формирования потеряли много боевиков убитыми, ранеными и пленными.

Иван Шилов ИА Регнум

На оставленных позициях украинские военнослужащие побросали в панике не только своих менее расторопных товарищей, но и большое количество техники, в том числе и западного производства. Теперь российские военные специалисты занимаются ее сбором и вывозом. Что-то поедет в части ВС РФ, что-то отправится в лаборатории, а часть трофеев пополнит экспозиции музеев и выставок.

Брошенное оружие

17 февраля группировка войск «Центр» Вооружённых Сил Российской Федерации под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичёва взяла под полный контроль город Авдеевка Донецкой Народной Республики, о чем министр обороны РФ Сергей Шойгу в тот же день доложил президенту России Владимиру Путину. Глава государства поздравил российских военных с таким успехом, особо отметив соединения и воинские части, отличившиеся в боях за город.

«Освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, тем самым существенно обезопасить его от террористических ударов преступного киевского режима», — объясняет важность события официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. По его словам, при наступлении российских войск спешно покинуть Авдеевку, бросив при этом вооружение и военную технику, удалось лишь отдельным разрозненным формированиям украинских военных.

Только за 17–18 февраля украинские потери на авдеевском направлении составили 2400 человек, заявил Сергей Шойгу во время встречи с российским президентом. Власти ДНР объявили об окончании зачистки Авдеевки 20 февраля, но мероприятия по осмотру и разминированию территории, разумеется, будут продолжаться. А по мере обнаружения тел служащих ВСУ в завалах и схронах пополнятся и списки их потерь.

Работа по дозачистке предстоит немалая: украинские военнослужащие хорошо укрепили свои позиции, оборудовав, в частности, немало складов с разнообразным вооружением. Теперь наши бойцы находят там брошенную технику и запасы оружия, причем многие из них западного производства — постарались «союзники».

Сбор трофеев всегда опасен: однако захват брошенного вооружения того стоит. То, что было найдено в ремонтопригодном состоянии, встанет в строй уже на правильной стороне.

Например, такие вещи, как хорошо сохранившиеся противотанковые управляемые ракеты TOW с американских боевых машин, будут интересны нашим военным инженерам, которые смогут изучить полученные трофеи на предмет оригинальных военных решений. Так, несмотря на то, что сам комплекс TOW был разработан еще в 1960-х годах, его новые модификации с увеличенной дальностью поражения и улучшенной системой наведения вроде TOW-2B могут стать причиной больших неприятностей для современных танков.

Натовский зоопарк

Как сообщает Минобороны, в процессе зачистки территории Авдеевки наши бойцы, в частности, обнаружили арсенал натовского оружия и боеприпасов в одном из опорных пунктов ВСУ. Были там и автоматы Калашникова, и автоматические гранатометы — шведские, ручной противотанковый «Карл Густав», и мины (польского, кстати, производства), и ручные гранаты из США, и патроны, произведенные в Италии. Есть и «гости» из далеких стран: 125-мм осколочно-фугасные снаряды пакистанского производства, например.

Помимо этого, военнослужащие ВС РФ нашли там и терминал спутниковой системы Starlink, которую ВСУ используют для связи и координации, в том числе, работы дронов — последние тоже стали нашими трофеями. Оружие — западное, связь — западная, лекарства — импортные, даже продовольствие из-за рубежа: найденные на брошенных позициях канадские сухпайки, видимо, ранее принадлежали наёмникам из Канады и Грузии.

Были собраны на улицах Авдеевки и трофеи потяжелее: западные БМП, танки и вездеходы. Сообщается, что наши войска эвакуируют в тыловые районы для ремонта десятки единиц захваченной бронетехники, в том числе, танки Т-64 и Т-72, немалое количество бронеавтомобилей, в том числе американский Humvee, боевые машины пехоты БМП-1 и американские бронетранспортеры М113.

Эти «коробочки», запущенные в США в производство в 1960 году и массово выпускавшиеся вплоть до 2007 года, активно поставлялись на Украину практически с самого начала СВО.

Теперь американский «ленд-лиз» сработал в другую сторону: M113 оказались в руках наших ремонтников.

«Никогда не видели такие, сейчас будем изучать». — говорит командир эвакуационного взвода с позывным «Арес» об M113. — «Своими руками каждый болтик проверим и в дальнейшем наши механики будут восстанавливать и эту технику».

В руки наших солдат также перешли современная американская боевая машина пехоты M2A2 ODS Bradley, продукт многих модернизаций ранних «Брэдли», с комплектом динамической защиты BRAT («Bradley Reactive Armor Tiles», современная система динамической защиты бронетехники для повышения ее выживаемости на поле боя).

Есть шансы быть вывезенной в тыл и у американской бронированной ремонтно-эвакуационной машины M88А2 Hercules, на борту которой имеется различное оборудование для ремонта бронетехники вроде кран-стрелы. В силу огромной пользы «Геркулесов» для танковых частей киевского режима и малочисленности их на Украине наверняка это стало для ВСУ отдельным огорчением.

Изучение трофеев

В каждом случае взятые трофеи могут представлять для нас определенный интерес, комментирует для ИА Регнум ситуацию с авдеевскими находками военный эксперт Анатолий Матвийчук.

«Нам желательно их изучить для того, чтобы впоследствии успешно уничтожать, а, во-вторых, создать условия, чтобы эта техника не уничтожала наших солдат и нашу технику, внести коррективы в свои военно-технические наработки», — объясняет он.

Что касается конкретных трофеев, наиболее интересных для нашей оборонной промышленности, то, как отмечают опрошенные ИА Регнум эксперты, таковыми преимущественно являются западные образцы военной техники, в частности, средства и системы связи.

«Это все противотанковые средства, которые были поставлены ВСУ на вооружение — NLAW (противотанковый ракетный комплекс шведско-британского производства — прим. ред.), Джавелины (FGM-148 Javelin, американский противотанковый ракетный комплекс — прим. ред.). Очень интересным моментом является система управления и передачи данных по войскам, это автоматизированная система управления, в том числе и Starlink. Это, конечно же, тактические комплексы противовоздушной обороны», — перечисляет Матвийчук.

Трофейная тяжелая техника западного производства вряд ли попадет в российские войска, как это наверняка случится с захваченными танками и БМП отечественной конструкции — и не только по уставным соображениям. Бойцы отмечают, что наши машины отличаются лучшей проходимостью и проще в обслуживании. После изучения натовские образцы могут отправиться на выставку вроде той, что работает в подмосковном парке «Патриот». Там успешно экспонируются захваченные в ходе спецоперации другие трофеи.

Даже если окажется, что часть техники уже была изучена после успешных захватов ранее, это не делает ситуацию в Авдеевке для нас менее ценной, говорит в беседе с ИА Регнум военный эксперт Владислав Шурыгин. По его мнению, важно то, что всего этого снаряжения лишилась Украина. Взятые трофеи наглядно показывают, как ВСУ беспорядочно отступали и теряли все при бегстве.

«Учитывая, что они живут на том, что им дают, это, конечно, достаточно болезненные потери. Не скажем, что они потрясают ВСУ до основания, но в любом случае это то, что им придется списывать», — резюмирует эксперт.