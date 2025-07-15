Во вторник 15 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров завершил свое большое азиатское турне. В китайском городе Тяньцзине он принял участие в заседании коллег из стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а перед заседанием его принимал председатель КНР Си Цзиньпин.

Иван Шилов ИА Регнум Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Историей успеха на заседании неожиданно стал Афганистан — тот самый, который раньше был для ШОС главной угрозой. С талибами удалось найти общий язык. А вот с США отношения России не столь безоблачны — на саммите Лавров, пользуясь случаем, рассказал о том давлении, которое на Москву и других членов организации оказывают Соединенные Штаты.

Сама ШОС давно стала образцовой структурой многополярного мира. Во-первых, в ней нет никакого вертикального лидерства: у всех — от Китая до Киргизии — равный голос и право вето. Во-вторых, потому что ШОС включает в себя враждующих между собой соперников (например, Индию и Пакистан) и тем самым стимулирует их к сотрудничеству.

Опора безопасности Евразии

Речь идет в первую очередь о сотрудничестве в области коллективной обороны. «ШОС изначально создавалась как организация, ориентированная на экономическое сотрудничество. Сейчас же экономика ушла в БРИКС, а ШОС занимается прежде всего безопасностью», — объясняет ИА Регнум глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

Так уж получилось, что все члены организации заинтересованы, чтобы в центре Азии была стабильность, поступательное развитие и сохранялся бы светский характер власти. То есть, проще говоря, надо защищать регион от радикального ислама и влияния третьих заморских стран — тех, что расположены далеко, но всё равно пытаются превратить Среднюю Азию в источник смуты.

«Решено создать в Ташкенте на базе нынешнего Регионального антитеррористического центра Универсальный центр ШОС по борьбе с новыми вызовами и угрозами. Одновременно в Душанбе создаётся Антинаркотический центр ШОС, который будет связан специальным соглашением и процедурами взаимодействия с Центром по борьбе с новыми вызовами и угрозами, и в Бишкеке будет формироваться структура, которая нацелена на борьбу с организованной преступностью», — рассказал по итогам встречи Сергей Лавров.

При этом некоторые угрозы, которые десятилетиями отравляли атмосферу в центре Азии, теперь уже нейтрализованы. Например, Афганистан, с властями которого Москве удалось договориться. И не только Москве. «Практически все члены ШОС активизируют работу с Кабулом на двусторонней основе, и все мы едины в важности эффективного содействия восстановлению этой страны и её устойчивого развития в качестве независимого, нейтрального, мирного государства, свободного от терроризма и наркотиков», — заявил глава МИД РФ.

Значит, не исключено, что Афганистан в ближайшее время превратится из источника проблем в транзитный регион для транспортных коридоров Север — Юг, а также заключит с Россией, Китаем и другими странами соглашения — «сделки», как сказал бы президент США Дональд Трамп — на разработку своих недр. Такие равноправные соглашения могли бы способствовать и росту благосостояния простых афганцев.

«Можно смело утверждать, что в случае Афганистана ШОС преуспела больше, чем НАТО», — резюмирует Никита Мендкович. Неудивительно, ведь, когда ты уважаешь чужой выбор и суверенитет, а не бомбишь свадьбы и не учишь других людей жизни, люди эти к тебе тянутся.

Подоплёка ультиматума

Оказалась в повестке заседания и тема, которая находится вне юрисдикции ШОС, — Украина. Лавров рассказал об отказе киевского режима от переговоров, об участии в СВО европейцев — но многих интересовала прежде всего свежая угроза Трампа ввести против Москвы и ее торговых партнеров 100-процентные пошлины в случае, если за 50 дней не будет достигнуто соглашение, которое завершит вооруженную борьбу.

Лавров заявил, что Россия отреагировала на это заявление спокойно — дала понять, что подождет. «Мы хотим понять, что стоит за этим заявлением «50 дней». Было раньше и 24 часа, и 100 дней было. Мы всё это проходили, и действительно хотим понять, чем движим президент Соединённых Штатов», — пояснил министр.

И речь тут скорее не о мотивах угроз — они как раз понятны. Движим Трамп был, конечно же, стремлением вынудить Кремль принять его схему (предполагавшую лишь глубокую заморозку и не учитывающую цели СВО).

«Не имея возможности убедить Москву в рамках двусторонних отношений, президент Соединенных Штатов, по всей видимости, решил сделать это через партнеров России — членов ШОС. Надавить на них для того, чтобы они, в свою очередь, оказали давление на Москву», — предполагает в разговоре с ИА Регнум замглавы Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

Вопрос в том, что хозяин Белого дома сделает дальше. В Москве считают, что его новая стратегия обречена на фиаско. «Наши торговые контрагенты слышат то, что прозвучало, но едва ли они могут сейчас прогнозировать свои действия. У них есть обязательства, международные обязательства. И, зная этих наших партнёров, я не вижу, как они могут отказаться от своей независимой политики», — говорит Лавров.

Выгоды от партнёрства

Адресаты ультиматума Трампа — очевидно, такие члены ШОС, как Индия и Китай — главные покупатели наших энергоносителей. С большой долей вероятности они от закупок не откажутся. Не только из-за независимой политики, но и из-за нежелания терять выгоды от партнерства.

Не откажется Китай, понимающий, что значение России как важнейшего поставщика ресурсов только растет — накануне неизбежного конфликта с США. Вряд ли откажется Индия, которая после начала СВО резко нарастила закупки российской нефти для переработки на своих НПЗ и дальнейшей продажи в виде топлива, а также иных нефтепродуктов.

В прошлом месяце закупки, по данным индийских СМИ, достигли 11-месячного максимума — примерно 2,08 миллиона баррелей в сутки.

«И на каждом барреле они экономят примерно 10 долларов. В целом же на долю России сейчас приходится от 40 до 50% всего индийского импорта сырой нефти», — объясняет ИА Регнум преподаватель Финансового университета, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Терять эти доходы Дели не хочет, тем более из-за пустых угроз. «В Индии пока никак не реагируют на угрозы Трампа. Пока с его стороны идут лишь слова. Вот когда эти слова станут делами — тогда и будет какая-то реакция», — объясняет ИА Регнум руководитель Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Алексей Куприянов.

Общая линия неизменна

Москва делает ставку на терпеливое ожидание, в чем есть своя логика. Трамп не раз и не два выступал с громкими посулами и угрозами по торговле, безопасности, отношениям с союзниками. Крайне редко его угрозы перерастают в конкретные системные действия. В том числе и потому, что эти шаги, как выясняется, часто могут навредить больше самим Штатам.

Так было и с резким ростом импортных тарифов для Китая — так, скорее всего, будет и с угрозами пошлин против той же Индии. Если уж не сам Трамп, то, по крайней мере, его советники должны помнить, чем закончилась история с Дели, которому угрожали за сотрудничество с Тегераном несколько лет назад.

Тогда эти угрозы вызвали гнев индийских политиков, ученых и вообще гражданского общества. Покушение на суверенитет вызвало эффект, обратный желаемому. В итоге Вашингтон, не желавший терять перспективного партнера в Южной Азии, сдал назад.

«Мы констатировали, что наша общая линия на укрепление ШОС как одной из несущих опор более справедливого многополярного мироустройства остается неизменной», — заявил по итогам встречи в Тяньцзине Лавров. По его словам, это общее видение предполагается отразить в стратегии развития ШОС до 2035 года.