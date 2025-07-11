10 июля глава МИД России Сергей Лавров отработал в Восточной Азии — в Малайзии, где собрались его коллеги из стран АСЕАН. Главными, разумеется, оказались не официальные мероприятия с участием десятков дипломатов, а «двусторонки» с коллегами из США и Китая. Фон для них выдался неблагоприятный.

Иван Шилов ИА Регнум

За несколько дней до саммита генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Москва якобы собирается помочь Пекину устроить аналог СВО в Тихом океане — на острове Тайвань. А госсекретарь США Марко Рубио уже на встрече с Лавровым от имени Дональда Трампа пригрозил ужесточить санкции. Но при этом почему-то дружески Лаврову подмигнул.

Новая формула Лаврова

Переговоры российского министра с американским коллегой касались, разумеется, не столько Восточной Азии, сколько Украины.

Начались они на фоне достаточно напряженном. В последние дни Трамп ужесточил свою риторику в адрес Москвы — говорил, что недоволен своим коллегой Владимиром Путиным. Уже после разговора, на совместной пресс-конференции Марко Рубио напомнил о разочаровании Трампа «отсутствием большей гибкости со стороны России». Госсекретарь дал понять, что в Вашингтоне готовы переходить к наказанию.

«Президент рассматривает ужесточение санкций как реальный и действенный инструмент. Мы ещё несколько недель назад сообщили российской стороне, что подобный момент может наступить», — угрожал Рубио.

Правда, эксперты в такой сценарий пока не верят. «Слова Рубио означают, что США ждут от нас уступок по Украине, — говорит ИА Регнум замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. — Однако ужесточение риторики Трампа еще не свидетельствует об ужесточении политики. Это просто попытка в трамповском духе подтолкнуть Москву к большей гибкости на переговорах».

Но Москва-то как раз и демонстрирует гибкость, в отличие от Вашингтона, которому пришлось сосредоточиться на спасении деструктивного киевского режима. И определенность она демонстрирует — в отличие также от американцев. Так, Рубио говорит, что «нужна чёткая дорожная карта, которая могла бы привести к урегулированию этого конфликта». Однако на сегодня Штаты сами не способны выполнить свои обязательства по такой карте — гарантировать режим прекращения огня и приостановку поставок оружия киевскому режиму из Европы.

Впрочем, госсекретарь сделал важное признание: Лавров предложил ему «новый и достаточно необычный подход». «Но я бы не стал заранее утверждать, что это гарантированно приведёт к миру, однако это новая концепция», — оговорился Рубио.

Видимо, Лавров озвучил предложения, которых не было в российском меморандуме, переданном Украине на переговорах весной. Вряд ли они касаются целей СВО, скорее речь идет о схеме, при которой США не будут выглядеть проигравшими в конфликте. Но пока мы не знаем сути идей Лаврова.

Будет постоянный диалог

«Формула — это новый виток специальной дипломатической операции, которую Россия проводит, чтобы не загнать Трампа в ряд своих противников. Она была нужна потому, что переговоры зашли в тупик», — говорит ИА Регнум политолог-международник, эксперт РСМД Алексей Наумов.

Даже если США и не примут формулу, разговор в Куала-Лумпуре все равно оказался успешным.

Во-первых, стороны разъяснили позицию друг другу. «Именно по итогам встречи Рубио и Лаврова администрация Трампа будет принимать окончательное решение по военной поддержке Украины и по санкционному закону Линдси Грэма», — говорит Суслов. По его мнению, Вашингтону важно было понять, как Москва ответит на конкретные американские шаги по указанным направлениям.

Во-вторых, хорошо, что беседа вообще состоялась. «Встреча показала: вне зависимости от наличия или отсутствия прогресса администрация Трампа и дальше будет поддерживать постоянный диалог. Белый дом не пойдет на разрыв отношений с Кремлем, как это было при Джозефе Байдене», — убежден Суслов.

Неслучайно в самом начале переговоров Рубио — несмотря на всю свою серьезность — позволил себе прилюдно подмигнуть Лаврову.

По сути речь идет о возвращении к старой нормальности. «Встреча нужна прежде всего для восстановления нейронных связей, которые Джо Байден в свое время жестко разорвал», — объясняет ИА Регнум гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. По его словам, главное — формат отношений, в рамках которого можно предметно решать любые проблемы. «Встреча показывает: Трамп не умывает руки в украинском вопросе. Он по-прежнему хочет быть в него вовлеченным, добиться перемирия и урегулирования», — вторит ему Суслов.

«Друг и единомышленник»

В отличие от США, с большинством других членов АСЕАН России общаться комфортно. «Ассоциация — действительно надежный друг и единомышленник нашей страны», — заявил Лавров.

Москва и АСЕАН смотрят на глобальные процессы примерно через одинаковые призмы — суверенитета и многополярности. «АСЕАН — это главная в экономическом и политическом плане международная организация Юго-Восточной Азии. Она не хочет присоединяться к каким-то антагонистическим блокам, проводит политику равной приближенности к другим центрам силы», — объясняет Суслов. И уж тем более страны АСЕАН — в отличие от их соседей по Восточной Азии вроде Японии — не нацелены на конфронтацию с Москвой.

В целом по итогам прошлого года российский экспорт в АСЕАН вырос на 5,8% и превысил 11 млрд долл. США.

Москва и Пекин вместе

Далеко не всем нравится подобное сотрудничество. Запад пытается вбить клин между Россией и АСЕАН — и использует для этого тему сближения Москвы и Пекина. А точнее страхи перед его масштабом.

Дело в том, что примерно у половины стран АСЕАН есть территориальные конфликты с Поднебесной. Им также внушают мысль о том, что Москва готова поддержать китайскую экспансию — и не только против самих стран АСЕАН, но и против, например, Тайваня. Так, Марк Рютте недавно заявил, что Кремль, мол, поможет Пекину «вторгнуться на остров, принеся в регион большую войну».

На самом деле Москва и Пекин как раз пытаются этой войны избежать. И это была одна из тем второй важной беседы, которую в Куала-Лумпуре провели Лавров и его китайский коллега Ван И.

«Министры подробно обсудили вопросы сотрудничества в рамках АСЕАН в контексте активизации деятельности отдельных стран по созданию узкоблоковых военно-политических механизмов, нацеленных на подрыв асеаноцентричной системы поддержания безопасности и стабильности в АТР», — заявил по итогам разговора российский МИД.

Проще говоря, Москва и Пекин выступили против попыток третьих стран сколотить в Восточной Азии, вотчине АСЕАН, агрессивные блоки вроде «восточноазиатского НАТО». И в этой координации нет ничего странного. Враждебная политика ряда государств — в том числе той же Японии — сделала эти отношения еще более тесными.

«Эту ситуацию спровоцировали те, кто поддерживал Украину оружием. Их действия стали отчасти причиной возросшего российско-китайского сотрудничества», — объясняет Мухин.

Неотъемлемая часть Евразии

Россия видит АСЕАН как самодостаточный блок, как важного игрока, а не объект политики. «Наши отношения с АСЕАН вполне конструктивные. Нет никаких оснований подозревать нас в замыслах играть на пару с Китаем. Наоборот, мы рассматриваем АСЕАН как неотъемлемую часть большого евразийского пространства», — говорит Суслов и напоминает: Индонезия вошла в БРИКС, Вьетнам — наш близкий военно-политический и экономический партнер.

«Ряд стран АСЕАН видят китайско-российское сотрудничество как источник для инвестиций и политической поддержки. Те же, кто с КНР враждуют, например Вьетнам, тревожатся. Но тут сделать ничего не получится», — вздыхает Наумов.