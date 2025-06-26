В Донбассе бойцы группировки «Восток» продолжают развивать стратегический успех, достигнутый после освобождения села Комар в 78 км к западу от Донецка, которое до середины июня использовалось как основной опорный пункт ВСУ в западных районах ДНР.

Иван Шилов ИА Регнум

На минувшей неделе штурмовым подразделениям удалось выбить противника из посёлка Перебудова (Перестройка) на трассе Н15, соединяющей города Донецк и Запорожье. При этом российские войска не остановились на достигнутом успехе и «на плечах» отступающего противника заняли более выгодные позиции.

«Форсировав реку Мокрые Ялы, штурмовики на западном берегу установили российские флаги и создали плацдарм для дальнейшего наступления», — сообщили в Минобороны России.

В ведомстве отметили, что штурм Перебудовы продолжался на протяжении трёх суток. На финальном этапе противник почти перестал оказывать сопротивление и отступил. За рекой Мокрые Ялы каких-либо естественных препятствий для продвижения наших войск к границе Днепропетровской области уже нет.

Севернее Перебудовы российские войска освободили небольшой населённый пункт Запорожье. «Тезка» областного центра расположен в непосредственной близости от границы ДНР и Днепропетровской области.

По последним данным, подразделения ВСУ были также выбиты из посёлка с не менее символическим названием — Ялта. Судя по названию, эта Ялта в Волновахском районе, так же, как и более известная «тёзка» близ Мариуполя, были основаны переселенцами из Крыма в XVIII веке. Заняв Ялту, наши бойцы также вышли к реке Мокрые Ялы.

ВСУ в этом районе, как правило, почти не предпринимают попыток перейти в контрнаступление, однако по возможности пытаются затянуть военные действия. Но такая «осторожная» тактика привела к тому, что под контролем украинских войск на этом участке фронта осталось не более десяти населённых пунктов, относящихся к ДНР. На это указал информированный источник ИА Регнум.

«Сейчас противник концентрирует силы в районе сёл Поддубное и Мирное. И севернее — в посёлке Зелёный Гай. Насколько известно, приказа стоять насмерть у них нет, но они тянут время и ждут, пока уже на территории Днепропетровской области будут созданы новые оборонительные рубежи. Но сейчас темпы нашего наступления такие, что зачастую мы врываемся на недостроенные, необорудованные позиции», — отметил собеседник издания.

Анна Рыжкова ИА Регнум

Дальнейший успех наступления в западной части Донбасса позволит группировке «Восток» развернуть масштабное наступление для создания буферной зоны на территории Днепропетровской области. Ранее российские войска освободили посёлок Орехово и нависли над посёлком Новопавловка с севера.

С освобождением Ялты у наступающих войск появился новый плацдарм южнее, что позволяет в перспективе взять Новопавловку «в клещи». Ранее отмечалось, что посёлок находится на перекрёстке дорог и играет ключевую роль в логистике ВСУ. В стратегическом плане успех операции в Днепропетровской области может позволить выйти на маршруты снабжения противника в городе Красноармейск (Покровск) — крупнейшем узле обороны противника.

Солдаты в Удачном

В направлении самого Красноармейска после небольшой паузы возобновились боевые действия в районе посёлка городского типа Удачное. Российские войска продвигаются в направлении трассы Е50, связывающей Красноармейск с территорией Днепропетровской области. Осознавая важность оборонительных рубежей в этом районе, командование ВСУ перебросило сюда подкрепления из резерва и вновь сформированные части из новобранцев. В то же время наше наступление продолжается и северо-восточнее Покровска в направлении Шахово — Новоторецкое.

В районе Владимировки российские операторы дронов-камикадзе поразили несколько единиц бронетехники и автомобильного транспорта, направлявшегося к линии фронта. Во всех случаях для ударов были задействованы FPV-дроны на оптоволокне несмотря на то, что цели находились в оперативных тылах противника. Успехи российских разработчиков признал даже главком ВСУ Александр Сырский.

«Мы знаем, что они добились успеха, например, в производстве дронов на оптоволоконном управлении. Здесь у них, к сожалению, есть преимущество и в количестве, и в дальности их применения. У нас уже есть примеры, когда дроны на оптоволокне летают на расстояние до 40 км», — признал командующий армией противника.

Тем не менее ВСУ не оставляют надежды выстроить оборону по течению реки Каменный Торец и не допустить охвата Красноармейска с севера.

Пригороды Константиновки

На другом «горячем» участке фронта в ДНР, в районе города Константиновка (самого южного звена в агломерации Константиновка — Дружковка — Краматорск — Славянск) наши войска освободили село Дылеевка. Оно расположено в 17 километрах к юго-востоку от Константиновки.

Успеху штурма способствовал преимущественно равнинный характер местности, не позволяющий ВСУ добиться огневого контроля. Наступление на этом направлении продолжается к двум юго-восточным пригородам Константиновки — Белой Горе и Александро-Шультино.

Противник пытается удержать под контролем район Клебан-Быкского водохранилища к югу от Константиновки, чтобы не допустить прорыва российских войск к городу с этого направления.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Фактически боевые действия уже идут на административной территории Константиновской общины, грубо говоря — в пригородах Константиновки. С востока уже подходим от Часова Яра, с востока — от Яблоновки, но сначала нужно дозачистить южные окраины. В Иванополье — Плещеевке сейчас концентрируются силы противника, чтобы прикрыть город. Так что можно осторожно утверждать, что битва за Константиновку началась», ­­ — отметил собеседник ИА Регнум.

По данным с мест, гарнизон ВСУ активно готовит Константиновку к городским боям, оборудуя оборонительные рубежи в промзоне и плотной застройке. Украинские источники опасаются, что Вооружённые силы РФ не пойдут на прямой штурм города, а попытаются окружить Константиновку и установят огневой контроль над маршрутами снабжения, из-за чего ВСУ в этом районе рискуют оказаться в окружении.

Линии обороны нет

Российские войска развивают наступление и в Сумской области, постепенно расширяя площадь буферной зоны. За последнюю неделю штурмовым подразделениям в приграничье удалось продвинуться в районе сёл и посёлков Радянское, Андреевка, Новая Сечь, Алексеевка, Кондратовка, Храповщина, Юнаковка и Садки.

Украинские источники также сообщают об ожесточённых столкновениях в районе посёлка Варачино, находящегося в полуокружении. При этом ВСУ так и не смогли выстроить здесь стабильную линию обороны, несмотря на имеющиеся возможности — на это обратил внимание украинский ресурс DeepState. Аналитики опубликовали снимки, где запечатлены стройматериалы, которые предназначались для выстраивания обороны вдоль линии государственной границы, в том числе так называемые «зубы дракона».

На спутниковых снимках можно заметить их сваленными в кучу в районе населённого пункта Юнаковка. Украинские военные начали рыть окопы здесь еще год назад, однако работы так и не были завершены. Аналитики констатируют, что теперь материалы попадут в руки российских военных, которые используют их в своих целях.

Не имея эшелонированной обороны на сумском направлении, противник стремится залатать дыры, бросая в бой последние резервы. Накануне стало известно, что в бой около Юнаковки вступил 6-й отдельный полк спецназначения «Рейнджерс», который был использован в качестве пехоты. Однако уже спустя неделю подразделение было выведено с фронта из-за понесённых потерь.

Успех российского наступления привёл к тому, что командование противника сообщило о создании оперативно-тактической группировки на сумском направлении. В ее составе появится отдельное соединение для обороны города Сумы. Новой группировке будет поручено строительство укреплений по правому берегу реки Олешня — в 10–15 км севернее города. Однако украинские источники опасаются, что новые укрепления могут не успеть возвести, учитывая темпы продвижения наших военных в приграничье.

В целом российские войска продолжают прочно удерживать инициативу на фронте, атакуя противника в тылу. Накануне стало известно об ударе тактического ракетного комплекса «Искандер» по полигону ВСУ в Николаевской области. Это уже третий удар по центрам подготовки противника за последнее время.

Уничтожение резервов украинской армии ещё до прибытия на фронт ускоряет обвал его обороны, позволяя российским войскам идти вперёд, зачастую не встречая сопротивления.