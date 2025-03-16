Фрязино, Московская область, 16 марта, 2025, 18:09 — ИА Регнум. В городе Фрязино Московской области мужчина изрезал ножом соседа из-за разногласия в домовом чате по выбору домоуправляющего. Подробности инцидента появились в распоряжении ИА Регнум.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Конфликт произошёл вечером 14 марта. В групповом чате жильцы стали обсуждать кандидатуру будущего домоуправляющего. Среди них был и глава семьи Ивановых (фамилии и имена изменены). Однако один из жильцов, 43-летний Дмитрий, был категорически против такого предложения, после чего между ним и главой семейства Игорем начался спор.

«Мне ужасно не понравился его грубый тон, нецензурные слова. Он в целом не хотел участвовать в этом всем. Вот я и удалила его», — рассказала супруга Игоря Юлия.

Изначально между Дмитрием и Игорем произошла словесная перепалка в мессенджере, которая впоследствии переросла в ссору. Спустя 40 минут интернет-дебатов мужчины договорились встретиться во дворе дома. Инициатором встречи был недовольный выбором управдома.

После разговора на высоких тонах Дмитрий достал нож, который он, предположительно, взял собой, и нанёс 53-летнему соседу несколько ударов в живот и грудь. Последний от полученных ранений упал, в то время как нападавший попытался убежать. По итогу подозреваемого в нападении задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело.

Скорую потерпевшему вызывала его жена Юлия. Врачи обнаружили у Игоря два ножевых ранения желудка, также в трёх местах был задет кишечник и лёгкое. Сейчас он находится в реанимации в состоянии средней степени тяжести. По словам медиков, мужчина будет жить, однако, возможно, ему дадут впоследствии инвалидность.

Позже Юлия уточнила, что до инцидента их семья не контактировала с напавшим соседом. Только недавно она узнала, что агрессор проживает с ними в одном доме около 10 лет. Некоторое время назад Дмитрий развёлся с женой, которая забрала ребёнка и уехала от него в другой город.

Как передавало ИА Регнум, в октябре 2024 года сосед расстрелял супружескую пару из-за парковочного места. Инцидент произошёл в подмосковном Долгопрудном. Вооружённый мужчина вышел на пару из кустов и открыл огонь. Он успел сделать по меньшей мере пять выстрелов, а затем покончил с собой. В результате Юрий Вершков погиб на месте, его жена Ирина, будучи раненой, убежала в лес. Позже её госпитализировали. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.