Чуть более полугода пост главы Украинского института национальной памяти (УИНП) оставался вакантным, и только в конце июня украинское правительство решило, кем его заполнить. Таким образом, у ведомства, формирующего государственную идеологию, появился новый, пятый по счёту начальник. И теперь это выходец из структур «Азова»* Александр Алфёров, который недавно отметился выставкой, восхваляющей дивизию СС «Галичина», и сравнением Сталина и Гитлера в пользу последнего.

Иван Шилов ИА Регнум

Биография и взгляды 42-летнего «пана директора» сами по себе являются блестящей иллюстрацией того, к чему привело форматирование и редактирование национальной памяти на постсоветской Украине.

Разные миры — разные Алфёровы

Алфёровы — русская фамилия, происходящая из Слободских земель: Курск, Харьков, Сумы… Среди однофамильцев директора УИНП множество известных людей, оставивших о себе добрую память.

Навскидку можно вспомнить лауреата Нобелевской премии Жореса Алфёрова и известного актёра Вадима Алфёрова, который после нападения ВСУ на Курскую область записался добровольцем в российскую армию и погиб смертью храбрых в бою у Суджи.

Социальные сети Глава украинского института национальной памяти Александр Алфёров

О гибели Вадима стало известно 29 июня — в те самые дни, когда боевик-неонацист «Олександр Алфьоров» принимал дела в УИНП.

Человек, сделавший всё возможное, чтобы прославить коллаборантов из «Галичины», сам к Западной Украине никакого отношения не имеет.

Александр Алфёров родился не на хуторе с богатыми традициями «национального сопротивления», а в Киеве. Сын кандидата биологических наук Анатолия Алфёрова, работавшего у выдающегося учёного-медика Николая Амосова. Мама, Татьяна, трудилась в советской системе образования и явно прививала детям не «національну свідомість», а идею дружбы народов.

Перепаянные мозги

Будущий глава УИНП начал учиться ещё в советской школе, а вот закончил ее в 2001-м и принадлежал к первому поколению украинской молодёжи, которому успели «перепаять мозги». Причём в усвоении истории «Киевской Руси-Украины», «русско-украинских войн» и «национально-освободительной борьбы» — естественно, против Москвы, он был в числе первых учеников.

В школе участвовал в конкурсах Малой академии наук (МАН, филиала Национальной академии наук Украины, работающего с одарёнными детьми). В выпускном классе Алфёров стал победителем всеукраинского этапа 2001 года по истории.

В 2006-м закончил профильный институт Исторического образования Национального педагогического университета имени Драгоманова — и не просто закончил, а с ректорским отличием. По специальности он — учитель истории и правоведения, то есть отлично знает не только современные исторические, но и политические основы украинской государственности.

В 2012–м Алферов успешно защитил кандидатскую диссертацию по политически значимой теме «Роль казацко-старшинского рода Голуб в истории Украины XVI–XVIII вв.». Существование в XVI веке Украины как некоей казачьей государственности, «гетманского государства» — это один из краеугольных камней политико-исторического мифа, ведь современная Украина наследует у этой «Гетманщины», якобы постоянно боровшейся с «москалями».

Голос «фюрера»

В 2010-м молодого историка берут туда, где группируются сторонники национальной сознательности (которую не особо жалуют пришедшие к власти прагматики во главе с Виктором Януковичем), — в профильный институт Академии наук. К 2013-му он успел выпустить несколько весомых научных трудов, в основном по истории украинской шляхты — к шляхетскому роду «Алфьоровых» он возводил и своё происхождение.

В 2014-м на новом этапе украинского «строительства нации» Алфёров перешёл от теории к практике: идёт служить в батальон, а затем полк «Азов»*, исполняет обязанности пресс-секретаря командира этого формирования Андрея Билецкого** по прозвищу Белый Вождь, недавнего фюрера «Социал-национальной ассамблеи».

Отслужив в «Азове»* до 2015-го, т.е. до конца активной фазы агрессии в Донбассе, Алфёров опять оказывается на гражданской службе, у Виталия Кличко. Национально сознательный историк возглавляет экспертную топонимическую комиссию киевской городской госадминистрации — в обязанности комиссии входили предложения по переименованию городских объектов, чьи названия связаны с Россией.

Именно в бытность Алфёрова на этом посту проспект Ватутина (названный в честь генерала, освобождавшего Киев и убитого в 1944-м боевиками УПА*) был переименован в проспект Романа Шухевича — в честь главкома УПА* и гауптмана спецбатальона абвера «Нахтигаль».

С началом СВО Алфёров обратно переквалифицируется в военного — он офицер ССО «Азов-Киев», а с сентября 2022 года, после ребрендинга «Азова»* и его окончательной интеграции в структуру ВСУ, — офицер 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, начальник группы гуманитарной подготовки и информационного обеспечения отделения психологической поддержки персонала. Провоевав два года, уволился на «гражданку» как многодетный отец.

Неудивительно, что впоследствии историк Алфёров курировал выставку «В стальных грозах», где выводилась преемственность 3-й штурмовой бригады ВСУ от дивизии ваффен СС «Галичина».

«Как можно сравнивать немецкий народ, воспитанный в духе закона, послушания, с протестантской или католической, в общем, мощной христианской этикой с народом, который живёт там, на Востоке, с гоблинами? А у них же есть своё название — россияне, конечно. Знаете, когда начали говорить — орки, орки… Да нет, не орки. Орки — это бывшие эльфы. А эти — это реально россияне», — заявил Алфёров.

С какой программой в голове этот поклонник Гитлера и Бандеры пришёл к руководству УИНП, проясняет одно из недавних интервью, где глава Института национальной памяти заявил: «Русские — это были наши холопы, которые жили на периферии, были, скажем так, в статусе рабов нашего государства…» С другой стороны, из того же интервью выходило, что «холопы» угнетали украинскую нацию как минимум с XVII века: «Надо признать, что Московское государство, Московское царство, Российская империя, Советский Союз и российские проекты — это одно государство, которое просто сменило свое название».

Как уже говорилось выше, Алфёрова сформировал постсоветский украинский идеологический нарратив, в становление которого весомый вклад внёс институт, который он возглавил, — УИНП.

По польским лекалам

Институт был создан в 2006-м, после «оранжевой революции» и прихода к власти Виктора Ющенко. В учредительных документах УИНП говорится: институт «является центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере восстановления и сохранения национальной памяти украинского народа».

В документах заявлено: УИНП отвечает за увековечение памяти «участников украинского освободительного движения, Украинской революции 1917–1921 годов, войн, жертв Голодомора 1932–1933 годов, массовых голодов 1921–1923, 1946–1947 годов и репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917–1991».

Отдельное направление — героизация «лиц, которые принимали участие в защите независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, а также в антитеррористических операциях».

И наконец, но не в последнюю очередь — УИНП «готовит предложения по обеспечению окончательной ликвидации символов бывшего СССР».

В 2009-м одной из основных задач УИНП было названо искоренение в украинском обществе рудиментов «советско-русской и польской пропаганды» (в последнем случае речь идёт о «неправильной» интерпретации роли бандеровской ОУН* и УПА*). Иронично, что УИНП был создан по образу и подобию варшавского «Института национальной памяти — Комиссии по расследованию преступлений против польского народа», который работает с 1998 года.

Перекрасившийся предшественник

Первым директором Института нацпамяти стал академик АН УССР, а затем Национальной академии наук Украины Игорь Юхновский.

Отнюдь не историк, а физик-теоретик (за что, собственно, он получил советскую докторскую степень и академическую кафедру), но человек правильного происхождения — с Волыни и правильных галицко-националистических убеждений. Член КПСС с 1957 года Юхновский вовремя перестроился — от делегатства на 19-й партконференции до участия в нацдвижении прошли считанные месяцы.

Юхновский был одним из инициаторов референдума о независимости Украины, четырежды избирался в Верховную раду по спискам националистического «Народного руха».

Именно он занимался адаптацией украинства к восприятию киевской научной среды, до этого абсолютно русскоязычной и далёкой от таких идей. Главным направлением работы УИНП при Юхновском была популяризация идеи «голодомора» как целенаправленного геноцида «москалями» украинцев, а также создание приемлемого в общественном сознании образа ОУН-УПА* как героев Украины. Одним из первых практических результатов «научной работы» было признание гауптмана Шухевича Героем Украины.

Отдельным направлением был пересмотр итогов Великой Отечественной войны в виде «примирения» бандеровцев с советскими ветеранами.

После победы Виктора Януковича поначалу была надежда, что институт расформируют. Тем более что по результатам проверки Счётной палаты Украины вскрылось: стоимость сооружения Мемориала памяти жертв голодоморов была завышена в пять раз, а 96% средств из госбюджета было потрачено «нецелевым образом или с нарушениями норм».

Но в духе тогдашней осторожной политики УИНП не прикрыли, а просто заменили руководителя, которым стал профессор Валерий Солдатенко (в отличие от Юхновского он не вышел из компартии, когда это «было нужно»).

Солдатенко известен серией биографий украинских исторических деятелей начала ХХ века, отличавшейся полнотой и максимальной объективностью. Четыре года институт особой публичной активности не проявлял.

Борьба с Цоем и Рязановым

Сразу после переворота 2014 года главой УИНП был назначен Владимир Вятрович, вернувший институт к «идейной выдержанности». При Ющенко галичанин и униат Вятрович возглавлял архив СБУ.

Руководство УИНП началось с составления справки о виновных в голодоморе — большинство их оказались людьми с еврейскими фамилиями. Такой выборочный подход возмутил не только историков из израильского мемориала «Яд ва-Шем», но и польских специалистов. На эти возражения Вятрович отвечал довольно резко.

С 2015-го УИНП вплотную взялся за декоммунизацию украинской топонимики, что зачастую оказывалось дерусификацией. К примеру, в мае 2016-го с подачи ведомства Вятровича был переименован Днепропетровск — но городу не вернули историческое имя Екатеринослав, а дали имя-неологизм Днепр.

Социальные сети Владимир Вятрович

Наиболее активными отделениями УИНП при Вятровиче стали филиалы в Одессе и Харькове, собравшие самых «сознательных» нацистов в этих абсолютно русскоязычных городах.

Вятрович и не скрывал свою цель: «Во время декоммунизации мы увидели, что за слоем коммунистического прошлого открывается слой российско-имперского прошлого». И значит, и от этого прошлого надо избавляться. Так историческая память оборачивалась настоящей исторической деменцией — прогрессирующим уничтожением памяти.

Он также призвал бороться и с вроде бы безобидным советским наследием — песнями Владимира Высоцкого и Виктора Цоя, комедиями Эльдара Рязанова.

Особым направлением работы УИНП стало вытравливание понятия «Великая Отечественная война» и замена его «Второй мировой».

И тут позиция Вятровича была откровенной: «Это война безгосударственного народа, который был разделён, который был обречен воевать за чужие интересы». Глава УИНП любой ценой пытался обелить «бойцов» украинских эсэсовских подразделений, ведь уже ничего не сделаешь с решением Нюрнбергского трибунала, по которому СС признана преступной организацией. Вятрович заявлял: украинские «добровольцы», записываясь в СС, думали, что идут служить в «сечевые стрельцы» — так-де немцы их обманули.

«Имеем право на всё»

Линия, которую вёл Вятрович, коррелировала с общей политикой Киева при Петре Порошенко. Когда к власти пришёл Владимир Зеленский, профессионального националиста уволили, и относительно нового главы УИНП питали такие же надежды, как и в отношении самого Зеленского.

Антон Дробович — доцент кафедры культурологии пединститута имени Драгоманова, руководитель образовательных программ мемориального центра Холокоста «Бабий Яр». Еврей Дробович не допускал антисемитских эскапад в духе своего предшественника и не отрицал очевидного — участия ОУН* в Холокосте. Да и в целом УИНП при Дробовиче действовал разумно. Так, два сотрудника Северо-Восточного межрегионального отдела получили выговор за использование в презентации материалов антисемитского характера. Институт — неслыханное дело — даже не одобрил проведение марша памяти дивизии СС «Галичина».

Но, с другой стороны, сам Дробович добровольцем участвовал в так называемой антитеррористической операции в Донбассе. А с 2020-го руководство УИНП начало возвращаться на прежние националистические рельсы — как и руководство Украины во главе с Зеленским. Так, в 2020-м Дробович дал добро на установку в Киеве памятника Симону Петлюре, ответственному за массовые убийства евреев на Украине и в Новороссии во время Гражданской войны.

Тогда же, в 2020-м, УИНП анонсировал создание школьного курса, «в котором может быть три урока — что такое война, почему мы воюем с Россией, как исторически так сложилось». При Дробовиче же УИНП подготовил документ о запрете Знамени Победы и разъяснил, что «единственным украинским политическим субъектом» в годы Второй мировой была УПА*.

1 ноября 2024 Дробович заявил: «Мы… являемся единственным обществом в мире, которое имеет право в отношении россиян на всё».

Когда в декабре 2024 г. закончился пятилетний контракт, Дробович отправился в отставку. Экс-шеф УИНП пытался уйти в территориальную оборону, но дошёл ли до линии фронта, точно неизвестно.

Полгода институт обходился без председателя, а и. о. была главбух и первый зам Юлия Гнатюк. И вот назначение пятого шефа УИНП состоялось — на смену лишь «приближающемуся к нордичности» Дробовичу пришёл «настоящий ариец» Алфёров. Остаётся ждать его представления трудовому коллективу и первых шагов в новой должности. Впрочем, они вполне предсказуемы.

*»Азов», ОУН, УПА признаны экстремистскими и террористическими организациями и запрещены в России.

**Внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.