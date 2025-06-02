Эстонская прокуратура потребовала 17 лет тюрьмы для политика Айво Петерсона, уже более двух лет находящегося в следственном изоляторе. Страх властей перед Петерсоном понятен — на самом деле это страх перед призраком нарвского сепаратизма.

Иван Шилов ИА Регнум Айво Петерсон

Политик и возглавляемая им партия «Koos/Вместе», особенно популярны в Нарве — том самом городе, где 32 года назад уже проводился референдум о самоопределении.

А с тех пор, как справедливо полагают в Таллине, у нарвитян не появилось больше поводов любить действующую власть.

Только спичку поднести

В 1991 году с распадом СССР воссозданная Эстонская Республика приступила к политике всесторонней дискриминации русской общины.

16 июля 1993 года власти городов Нарва и Силламяэ (где русскоязычные составляют абсолютное большинство населения) провели референдум о создании русской территориальной автономии. В Нарве проголосовали «за» автономию 97% (при явке 54%), а в Силламяэ — 95% (при явке 60%).

В Таллине объявили волеизъявление населения региона недействительным. Однако, чтобы не злить население сверх меры, приняли закон, позволивший многочисленным эстонским негражданам (постоянным жителям страны, в основном русским, которым Эстония в 1991-м отказала в гражданстве) голосовать на муниципальных выборах.

Несмотря на это послабление, сильнее любить Эстонскую Республику в Нарве не стали. Все эти тридцать лет эстонские специалисты говорили, что Нарва «нелояльна», она «живет в российском информационном пространстве», а «огонь сепаратизма», дескать, все еще тлеет под пеплом референдума 1993 года.

При этом в последнее время сделано все возможное, чтобы озлобить местных русскоязычных: тут и запрет русских школ, и снос памятников советским воинам, и уничтожение братских кладбищ, где покоятся освободители, и гонения на православную церковь, и отъём у неграждан того самого завоеванного в 1993-м права голосовать на муниципальных выборах.

Другими словами, горючего вещества накопилось вдосталь и нужна только спичка, которая его подожжет.

«Вместе»

В 2022–2023 гг в Эстонии громко заявила о себе политическая сила, которой тут же приклеили ярлык «подрывной». Речь идет об общественном движении «KOOS/Вместе», в 2023-м перерегистрированном в качестве политической партии.

Члены KOOS выступают за построение в Эстонии благополучного общества, справедливое распределение общественного богатства, отмену национальной дискриминации русскоязычного меньшинства и установление добрососедских отношений с Россией.

В марте 2023 года в Эстонии состоялись парламентские выборы. KOOS тогда в парламент пробиться не удалось, но вождь партии Айво Петерсон показал неожиданно высокий индивидуальный результат — 3960 голосов. Эстонские СМИ писали, что Петерсон стал «магнитом для голосования, распространявшим кремлевские тезисы».

Этот 55-летний выходец из народа оказался очень близок и понятен простым людям. Уроженец города Отепя, Петерсон в 90-х работал в МВД, после зарабатывал на жизнь ведением свадеб и развлекательных мероприятий, работой в строительном секторе и торговлей недвижимостью, трудился массажистом.

Нарвитяне увидели в нем того самого «своего в доску парня», который говорит правильные вещи и привлекает к себе обычным здравомыслием, которого так не хватает правительству.

Из-за индивидуального успеха политика перед властями вновь забрезжил призрак того референдума 1993 года. И вскоре после окончания выборов, 11 марта 2023 года Айво Петерсона вместе с двумя коллегами, Андреем Андроновым и Дмитрием Роотси арестовали.

Это произошло вскоре после поездки Петерсона в Донбасс, куда он привез гуманитарную помощь и затем выступил в эфире двух российских каналов. Хотя там он говорил всего лишь о необходимости хороших отношений двух стран, Петерсона обвинили в «государственной измене» и в «распространении пропагандистских нарративов России».

Дополнительным доводом, свидетельствующим, по мнению прокуратуры, против обвиняемых, является тот факт, что Роотси и Андронов раньше были членами общественной организации «Ночной дозор», в 2007 году пытавшейся помешать демонтажу «Бронзового солдата», находившегося в центре Таллина.

Андронов к тому же российский гражданин — он проживал в Эстонии на основании имевшегося у него постоянного вида на жительство.

В конце прошлого года эстонская Полиция безопасности задержала местную жительницу Татьяну Соколову. Ее обвинили в том, что она за несколько раз привезла из России в общей сложности сумму в 50 тысяч евро. Эти деньги поступили семье Андрея Андронова, потратившей их на оплату услуг адвокатов.

Соколову задержали как раз накануне передачи очередного транша и конфисковали деньги. Было заявлено, что средства поступили из российского Фонда поддержки и защиты прав соотечественников («Правфонд»), а Соколова была курьером.

Этот фонд осенью 2023-го попал в число российских учреждений, на которые наложены санкции ЕС. В отношении 65-летней женщины завели уголовный процесс по делу о «нарушении европейских санкций» и срочно приговорили ее к лишению свободы сроком на один год и четыре месяца.

Но вырвав у заключенной, успевшей отсидеть четыре месяца, «признание вины», суд согласился заменить неотбытую часть срока 360 часами принудительных работ.

Политическая месть

Адвокат Айво Петерсона Мати Сенкель заявил: «Политические обозреватели говорили о том, что Петерсон настолько популярен, что на следующих выборах его, вероятно, выбрали бы мэром Нарвы. Так что я думаю, что это политический процесс».

Действительно, эстонские власти всерьёз опасаются, что партия «KOOS/Вместе» может стать «точкой сборки» всех местных представителей нацменьшинств, недовольных наступлением на их права и историческую память.

Комментируя обвинение, Сенкель назвал его «утопичным и беспрецедентным в юридической практике». По мнению адвоката, Петерсон работал не на раздробление эстонского общества, как утверждает официоз, а на его единство: «Ни в одном высказывании, ни в СМИ, в том числе российских, он не говорил о том, что Эстония не должна быть независимым, целостным и суверенным государством».

«Петерсон говорит о том, чтобы в Эстонии не повторились украинские события, и это толкуется так, что он угрожает Эстонии и работает на Россию», — добавил юрист.

Все эти два года Айво Петерсон и его сподвижники находились в тюрьме. Правда, власти заявили, что Петерсон может выйти на свободу под залог в 150 тысяч евро, но подобную залоговую сумму его сторонники собрать не смогли.

А 22 мая государственный прокурор Трийну Олев-Аас потребовала признать Айво Петерсона виновным в «государственной измене» и приговорить его к семнадцати годам лишения свободы. Прокурор потребовала назначить тринадцать лет лишения свободы Дмитрию Роотси, обвиняемому также в «госизмене», и одиннадцать лет — Андрею Андронову за «ненасильственные действия, направленные против Эстонской Республики».

Вскоре, однако, в прокуратуре прояснили ситуацию, обнародовав детали обвинительного акта. Согласно версии обвинения, Айво Петерсон и Дмитрий Роотси «участвовали в сознательной деятельности по оказанию влияния с целью создать в Эстонии политическое объединение, поддерживающее внешнеполитические нарративы и пропагандистские тезисы России».

А через создание этого объединения они якобы «хотели создать для России возможность угрожать конституционному строю Эстонии, вмешиваться во внутреннюю политику страны и влиять на ее внешнюю политику».

Альтернатива государству

«Обвиняемые сознательно оказывали содействие России таким образом, что их деятельность была направлена против эстонского общества и государства», — пояснила Олев. Однако прокурор все же сообщила и о конкретных вещах, вменяемых подсудимым.

По ее словам, Петерсон и Роотси в 2022 году при поддержке движения Koos начали создавать отряд гражданской обороны, который в случае возникновения в стране кризиса должен был взять на себя функции по поддержанию порядка.

В переписке с соратниками, которую обвинение предъявило суду, Петерсон подчеркивал, что цель создаваемой им группы — «обеспечивать безопасность и выполнять функции армии» в случае «вакуума власти».

Также, по утверждению прокуратуры, обвиняемые санкционировали установление контактов с представителями российской военной разведки для получения инструкций и помощи в создании этого отряда.

Несмотря на публичные заявления Петерсона о гуманитарном характере проекта, прокуратура рассматривает его действия как попытку сформировать «альтернативную государству структуру обороны, действующую под прикрытием благотворительности».

В числе причастных к «антигосударственному заговору» прокуратура также называет и других членов Koos — Эдуарда Федотова и Юлию Смоли.

Один из лидеров «KOOS/Вместе» Олег Иванов, ранее эмигрировавший в Россию, назвал обвинения в адрес коллег беспочвенными. «Мы не формировали никакие боевые группы. Мне даже смешно это комментировать», — подчеркивает он.

По его словам, единственное, что обсуждалось — как вести себя в случае катастроф, пожаров, беспорядков и прочих ЧП. Иванов считает, что прокуратура пытается набрать как можно больше обвинений в адрес Петерсона и его соратников, но за эти стоит «просто пшик».

На днях перед зданием суда состоялся многочисленный пикет в поддержку Петерсона — в нем приняли участие активисты, приехавшие из разных регионов Эстонии. Арестованный лидер по-прежнему пользуется достаточно высокой поддержкой, поэтому его и хотят обезвредить, изолировав от общества на длительный срок.

Но симпатий русской общины правительству Эстонии это не прибавит, как и не уберет объективные причины недовольства местных русскоязычных эстонскими властями. Нарва продолжает оставаться потенциальной пороховой бочкой.