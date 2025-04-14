Борьба эстонского государства с местной православной церковью перешла в решающую стадию. Принят закон, по которому местные русские православные должны выйти из-под юрисдикции Москвы и подчиниться Константинополю. Альтернатива — запрет церкви.

Иван Шилов ИА Регнум

Такой же выбор представлен и знаменитому Пюхтицкому ставропигиальному женскому монастырю, напрямую подчиняющемуся патриарху Кириллу — либо разорвать связь с Московским патриархатом, либо прекратить существование.

Но руководство эстонской православной церкви пока отказывается подчиниться и взывает к президенту США Дональду Трампу.

«Для упирающихся есть пограничные мосты»

В течение всего прошлого года власти в Таллине пытались принудить Эстонскую православную церковь Московского патриархата (ЭПЦ МП) — как угрозами, так и посулами — к тому, чтобы порвать с Москвой. В конце концов 23 января правительство одобрило законопроект, в соответствии с которым «действующие в Эстонии церкви, монастыри или другие религиозные объединения не могут быть связаны с зарубежным руководящим органом, представляющим угрозу для нашего государства».

По словам тогдашнего министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, эти законодательные поправки необходимы потому, что «подчиняющаяся Московскому патриархату православная церковь является для России и Кремля самым важным инструментом их влияния в Эстонии».

В законопроекте прописано, что церковь должна в короткий срок изменить свой устав, полностью разорвав канонические связи с Москвой и сменив своего предстоятеля — на это ей дано два месяца. В случае отказа у нее отберут регистрацию, поставив вне закона.

В свое время правительство создало точку уязвимости ЭПЦ МП — ее храмы ей не принадлежат, она арендует их у государства за символическую цену. По сути, власти в любой момент могут отобрать эти храмы и передать их в распоряжение «конкурирующей конторы» — существующей параллельно с ЭПЦ МП маленькой Эстонской апостольской православной церкви (ЭАПЦ), подчинённой Константинополю.

Многие эстонские политики предлагают не церемониться. Так, Индрек Таранд (бывший депутат Европарламента от Эстонии) отрезал: «Желающие могут реализовать религиозную свободу в эстонских православных храмах, подчиненных Константинопольскому патриарху».

А вот так Таранд предлагает поступить со священниками, монахинями и монахами ЭПЦ МП, не желающими подчиняться: «Биржа труда предоставляет им подходящую, честную работу, на которой не надо просить милостыню. Для упирающихся есть пограничные мосты». Экс-евродепутат подчёркивает, что Пюхтицкий монастырь является «большой проблемой» и угрозой для безопасности эстонского государства. Индрек Таранд призывает не верить «лживым словам» игуменьи Филареты, настаивающей на том, что они с сестрами всецело озабочены лишь спасением души и находятся вне политики.

В этих тяжелых условиях ЭПЦ МП пытается лавировать. Церковь наняла нескольких опытных юристов и пытается выпутаться их поставленной ей государством ловушки. Хоть и не с первой попытки, но 25 марта через суд удалось добиться смены названия (кстати, в свое время навязанного по настоянию эстонских властей) — теперь она именуется Эстонской христианской православной церковью (ЭХПЦ). Расчет делался на то, что власти удовлетворятся формальным исчезновением упоминания МП из ее названия — однако он не оправдался.

Не так давно эстонские православные получили удар в спину от человека, тоже называющего себя христианином. Им оказался архиепископ Эстонской евангелическо-лютеранской церкви Урмас Вийльма, параллельно возглавляющий действующий в стране Совет церквей.

Ранее ЭПЦ неоднократно обращалась к нему с мольбой о заступничестве и просила, чтобы Вийльма и Совет церквей возвысили голос против творящегося произвола. Однако Вийльма одобрил ультиматум, предъявленный властями ЭПЦ и сказал, что соответствующий законопроект «не является угрозой для свободы вероисповедания». Единственное, что его беспокоит — как бы государство, войдя во вкус, не начало вмешиваться в дела остальных конфессий. Вот этого, по словам Вийльма, допустить никак нельзя, а что касается православной церкви, то пусть светские власти поступают с ней, как хотят.

Некоторые боятся Трампа

9 апреля парламент в окончательном чтении принял законопроект-ультиматум в адрес ЭХПЦ. Результат голосования: «против» — 13 депутатов, 16 — воздержались, «за» — 60 депутатов парламента. Адресованный парламентариям отчаянный призыв настоятельницы Пюхтицкого монастыря матери Филареты остался не услышан.

«Против» проголосовали депутаты от Центристской партии и EKRE, а также внефракционные парламентарии Пеэтер Эрнитс и Калле Грюнталь.

Несогласие «центристов» с давлением на церковь понятно — они опираются на русскоязычный электорат. Однако удивила Консервативная народная партия (EKRE), пользующаяся репутацией ярых националистов — они тоже требуют оставить православную церковь в покое. Причина в том, что если большинство эстонских партий ориентируются на «либеральный интернационал», то EKRE — убежденные «трамписты». А Дональд Трамп и его окружение относятся к гонениям на христианские конфессии в высшей степени неодобрительно.

Голосов «против» оказалось слишком мало по той причине, что в предыдущие годы и «центристов», и EKRE постигло массовое бегство политиков, покидавших эти «неперспективные» оппозиционные партии.

С вступлением закона в силу Эстонская православная христианская церковь должна будет разорвать связи с Московским патриархатом. По этому поводу новый министр внутренних дел Игорь Таро (получавший, кстати, высшее образование в МГУ) предупредил: у церкви нет иного пути, иначе — запрет.

Далее законопроект будет передан в президентскую канцелярию, и глава государства Алар Карис должен его окончательно утвердить. Сомнений в этом мало — на днях Карис утвердил другой дискриминационный закон, отнявший у русских неграждан Эстонии право голосовать на муниципальных выборах, имевшееся у них более тридцати лет.

Однако церковь и Пюхтицкий монастырь все же обратились к Карису с воззванием — не утверждать закон. «Закон не вызывает доверия с точки зрения легитимности — ни в светском, ни в церковном мире. Нас принуждают нарушить все канонические правила и в одностороннем порядке перейти под юрисдикцию Константинопольского патриархата», — отмечает мать Филарета.

Экс-глава МВД Ляэнеметс, в свое время ставший главным инициатором этого законопроекта, а ныне возглавляющий фракцию Социал-демократической партии в парламенте, сообщил, что в случае неподчинения суд примет решение о прекращении деятельности церкви, и она будет удалена из государственного регистра.

Однако по факту власти, видимо, сами еще пока не знают, как они поступят в том случае, если ультиматум будет отвергнут. «Люди остаются в неведении, а инициаторы закона не разъясняют последствий», — сказал депутат рийгикогу Вадим Белобровцев (Центристская партия).

В свою очередь глава EKRE Мартин Хельме предупредил: «Принимая этот закон, мы рискуем обострить отношения не только с Россией, но и с Соединенными Штатами».

Сдавать назад не готовы

Русская община Эстонии четко определяет для себя новый закон как чудовищное кощунство. «Церковь, у которой в Эстонии всего несколько тысяч прихожан [ЭАПЦ], намерена поглотить церковную организацию с сотнями тысяч прихожан. И всё это делается под лицемерные рассуждения о желании сохранить мир и помочь верующим», — негодует парламентарий-«центрист» Александр Чаплыгин.

Многие опасаются, что дело может дойти до прямого насилия. «Кому будет приказано выгонять русских из храмов и монастырей? Солдатам НАТО? Полицейским? Как это будет: военные будут оглушать прикладами и тащить беспомощных прихожан за волосы ко входу?» — вопрошает деятель русской общины Эстонии Андрей Заренков.

В этих условиях руководство православной церкви попыталось ухватиться за последнюю соломинку — там подготовили обращение к Дональду Трампу с просьбой о заступничестве. Они уже подали официальное заявление в Комиссию США по международной религиозной свободе (USCIRF), призывая обратить внимание на «продолжающиеся усилия эстонских властей по принятию дискриминационных изменений в законодательство и административного давления».

По мнению Чаплыгина, адресат выбран верно: «Новая администрация США очень серьёзно относится к проблеме религиозных свобод, а вице-президент Джей Ди Вэнс является глубоко верующим христианином».

Однако не похоже, что эстонские власти готовы сдать назад.

Недавно эстонский оппозиционный бард Юри Кивит обнародовал добытый им через знакомых документ из реестра минюста — в нем содержится предложенный пиар-агентством Meta Advisory план того, как за деньги налогоплательщиков (29 000 евро) вдолбить русским верующим, почему они должны смириться.

К этому проекту предлагается подключить в качестве пропагандистов теологов, а также митрополита Макария Малетича (бывшего руководителя Украинской автокефальной православной церкви), архиепископа Иова Гечу (представителя Константинопольского патриархата), митрополита Александра (главу Латвийской православной церкви, в 2022-м под давлением властей согласившегося порвать с Москвой), епископа Иоанна (Елгава, Латвия), митрополита Стефана (ЭАПЦ).

14 апреля эстонская Полиция безопасности (КаПо) вывалила целый мешок «компромата» на местную православную церковь. Ее обвиняют в том, что она в прошлом году тайно вела переговоры с Москвой насчет финансирования частной таллинской русскоязычной школы св. Иоанна Шанхайского, начавшей свою работу в 2021 году. В школе обучается около 40 детей — по мнению КаПо, там их воспитывают в духе русского патриотизма и неприятия «западных ценностей».

Кроме того, в вину церкви ставят то, что ею по-прежнему руководит митрополит Евгений, депортированный из Эстонии в начале 2024 года. КаПо подчеркивает, что долгосрочной целью митрополита Евгения (которого упорно именуют по фамилии — Решетниковым) является «исполнение воли Кремля». Публикация этого вброса имеет однозначную цель. Церкви снова прозрачно намекают: если не подчинитесь, то вас не станет.