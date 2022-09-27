Рига, 27 сентября, 2022, 19:15 — ИА Регнум. Город Даугавпилс (восточная Латвия) подал повторный иск в Конституционный суд страны, оспаривая требование правительства демонтировать два советских военных памятника.

Kalnroze Композиция «Мать-Родина». Памятник освободителям Риги до сноса

Об этом сообщил на своей странице в соцсетях мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш. Речь идет о расположенных в городской черте памятниках — на улице 18 Ноября и в Сквере славы.

«Даугавпилс подал повторный иск в Конституционный суд во имя сохранения памятников в память погибших. И мы не боимся быть единственными из 42 самоуправлений Латвии, оспаривающими противоправность принятых парламентом и правительством решений», — подчеркнул мэр.

Прежний иск был ранее отвергнут латвийским судом. Теперь к предыдущим аргументам городских властей о несоответствии статьям 1 и 101 Основного закона (Конституции) Латвии добавился новый — недостаточно средств на снос.

«Город выполнил требование Конституционного суда и предоставил в деле информацию о собранных пожертвованиях. Данная сумма на сегодняшний день составляет 665,86 евро, вопреки требованию обеспечить финансирование в размере 350 тысяч евро», — говорится в сообщении.

Андрей Элксниньш так прокомментировал количество собранных на снос памятников средств: «Столь малые сборы даже среди «национал-радикалов» при столь широкой огласке ярко демонстрируют, что в нынешних экономических реалиях жителей нашей страны волнуют абсолютно другие, более насущные проблемы».

Мэр заявил, что не собирается тратить средства города, выделенные на социальную поддержку населения или проведение работ по его благоустройству. «Скорее министру, предложившему сие злодеяние, достанутся от мертвого осла уши», — эмоционально написал Элксниньш.

По данным за 2022 год, из всех городов Латвии самая высокая доля русских — в Даугавпилсе — 47,8%. Русское меньшинство по доле в общем населении Латвии и Эстонии является наиболее многочисленным в процентном отношении среди всех стран мира.