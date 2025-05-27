В ночь на 14 мая по старому стилю (или 27-е по новому) 1905 года корабли русской эскадры под командованием вице-адмирала Зиновия Рожественского вошли в Цусимский пролив, ведущий из Восточно-Китайского в Японское море. Крейсера, броненосцы, миноносцы и вспомогательные суда «крались» во Владивосток с потушенными огнями. Помогали темнота и туман — казалось, что уже удалось проскочить мимо дозорных кораблей японского флота. Но около половины третьего ночи эскадра была обнаружена. Началась Цусимская битва…

Иван Шилов ИА Регнум

Произошедшее 120 лет назад сражение русской Второй тихоокеанской эскадры Рожественского и японского Объединённого флота под командованием Того Хэйхатиро считается ключевым событием Русско-японской войны и одним из самых чувствительных поражений в истории русского флота и наших вооруженных сил в целом. Именно Цусима, как последнее сражение этой войны, считается событием, которое предопределило победу Японии. Но так ли это?

Прежде чем ответить на этот вопрос, напомним «фабулу» Цусимской битвы.

Столкновение на коротком маршруте

Вторая эскадра Тихого океана под командованием Рожественского была сформирована в Кронштадте из боеспособных и строившихся кораблей Балтфлота ещё в апреле 1904-го, через два месяца после начала войны. Целью была помощь 1-й Тихоокеанской эскадре, находившейся в Порт-Артуре.

После долгого морского перехода, за время которого обстановка на театре военных действий серьёзно изменилась, 2-я эскадра подошла к Японскому архипелагу. Рожественскому была поставлена задача прорваться во Владивосток для соединения с кораблями Сибирской флотилии.

Можно было бы идти в обход — по Тихому океану в Японское море через пролив Лаперуза (между крайним северным японским островом Хоккайдо и Сахалином — который тогда ещё целиком принадлежал Российской империи).

Но командующий эскадрой выбрал самый короткий, но самый опасный маршрут — через пролив между японским островом Кюсю и оккупированной японцами Кореей, мимо архипелага Цусима.

При этом командование эскадры не владело информацией — где и в каком количестве могут находиться корабли противника. Адмирал Того, со своей стороны, сумел загодя разместить на пути наших кораблей несколько крейсеров, да и подтянуть основные силы объединённого флота не составляло труда.

Бой длился два дня и завершился сокрушительным поражением русской эскадры. Она лишилась восьми эскадренных броненосцев, одного броненосного крейсера, трех броненосцев береговой обороны, пяти крейсеров и шести миноносцев.

Крейсеру «Алмаз» и миноносцам «Грозный» и «Бравый» удалось прорваться во Владивосток. Ещё три крейсера, миноносец и два транспорта ушли в Манилу и Шанхай и там были интернированы. Отряд контр-адмирала Николая Небогатова во главе с броненосцем «Император Николай I», не приняв боя, сдался в плен.

Эсминец с двусмысленным названием «Бедовый», на борту которого находился раненый в бою Рожественский, пытался прорваться в открытое море, но был настигнут японскими миноносцами «Кагэро» и «Садзанами». Сдавшийся Небогатов, который по окончании войны был отпущен из плена, попал под трибунал. Рожественский по возвращении был прощён, но подвергся газетной травле и в 1909-м умер от инфаркта.

Ленин и матрос

А Цусима усилиями журналистов и беллетристов (начиная с очерков «Безумцы и бесплодные жертвы» и «За чужие грехи», изданных под псевдонимом А. Затёртый, бывший матрос) стала считаться символом бездарности «царского режима».

В течение 70 лет единственно верной считалась трактовка, которую Цусиме дал Владимир Ленин в статье в газете «Пролетарий» от 27 мая (9 июня) 1905 года. В заметке с «продающим» заголовком «Разгром» автор не скрывал симпатий к Японии:

«Этого ожидали все, но никто не думал, чтобы поражение русского флота оказалось таким беспощадным разгромом. Точно стадо дикарей, армада русских судов налетела прямиком на великолепно вооруженный и обставленный всеми средствами новейшей защиты японский флот.

Двухдневное сражение, — и из двадцати военных судов России с 12–15 тысячами человек экипажа потоплено и уничтожено тринадцать, взято в плен четыре, спаслось и прибыло во Владивосток только одно («Алмаз»). Погибла большая половина экипажа, взят в плен «сам» Рождественский и его ближайший помощник Небогатов, а весь японский флот вышел невредимым из боя, потеряв всего три миноносца».

Цусимское сражение. 1905

Балтийская эскадра «внушала еще русским патриотам тень надежды» — но, констатировал лидер большевиков, «теперь и последняя ставка побита».

Единственно верную версию развил и увековечил в 1930-х в эпопее «Цусима» ученик Максима Горького — советский писатель Алексей Новиков-Прибой, он же автор памфлетов времён революции 1905 года, бывший матрос А. Затёртый. Под этими псевдонимами скрывался Алексей Силантьевич Новиков, служивший унтер-офицером на корабле 2-й флотилии «Орёл», попавший в японский плен и там явно распропагандированный революционерами.

Но ритуальные проклятия в адрес «бездарных адмиралов» заслоняли реальную оценку роли флота в контексте Русско-японской войны.

Неблагожелательный нейтралитет

В начале XX века русские военно-морские силы на Дальнем Востоке состояли из 1-й Тихоокеанской эскадры, базировавшейся в Порт-Артуре, и Владивостокского отряда крейсеров.

В строю находились 7 броненосцев, 4 броненосных крейсера, 7 крейсеров, 2 минных крейсера, 7 канонерских лодок, 24 эскадренных миноносца и 10 номерных. Ядро Тихоокеанского флота составляли 7 эскадренных броненосцев с сильной бронезащитой и артиллерией крупных калибров. В целом они уступали японским в скорострельности орудий, быстроте хода и однотипности — качествах, имеющих большое значение при маневрировании эскадры.

Нельзя сказать, что в Петербурге не недооценивали слабость флота на Тихом океане.

С 1898-го действовала особая программа судостроения «для нужд Дальнего Востока» с целью превзойти возможности японского флота, рассчитанная до конца 1905 г. Но уже тогда необходимости в переброске дополнительных сил с Балтики препятствовала нужда в прикрытии Петербурга и вероятность осложнений в отношениях с Германией. Посылке броненосной эскадры Черного моря через турецкие проливы оказывала противодействие Англия.

Как уже отмечалось, хотя Русско-японская война и выглядела как столкновение двух держав, но за спиной Японской империи стояли государства Запада. Великобритания и США соблюдали «неблагожелательный» нейтралитет. Отчасти это можно сказать и о Германии — кайзеровские инструкторы готовили кадры для армии императора Мэйдзи.

В канун нападения Япония имела боевой флот, превосходящий российский в количественном и качественном отношении: 7 эскадренных броненосцев, 4 броненосных крейсера, 7 легких крейсеров, 27 эскадренных миноносцев и большое количество вспомогательных боевых судов. Её судостроительная программа, нацеленная на постройку новейших броненосцев и крейсеров в основном на английских верфях, была завершена в 1903 г.

Роковое событие

Внезапной атакой в ночь на 27 января 1904 г. на Порт-Артур японцы вывели из строя броненосцы «Ретвизан» и «Цесаревич» и крейсер «Паллада». В тот же день в корейском порту Чемульпо после неравного боя были затоплены крейсер «Варяг» и канонерка «Кореец». Таким образом, борьба за преобладание на море началась с выхода из строя пяти русских боевых кораблей, включая два эскадренных броненосца.

Враг стремился уничтожить нашу эскадру или закупорить её на внутреннем рейде Порт-Артура. Попытки были отбиты огнем кораблей и береговой артиллерии. Прибывший в Порт-Артур адмирал Степан Макаров, командующий Тихоокеанской эскадрой, развернул энергичную подготовку к активным действиям на море.

«Ретвизан» и «Цесаревич» ускоренно ремонтировались, ставились минные заграждения, на внешнем рейде дежурили крейсера и миноносцы.

9 марта японский броненосный отряд подошел к Порт-Артуру, но был успешно отбит вышедшей навстречу русской эскадрой. 29 марта 1904 г. Макаров лично вывел эскадру навстречу японскому флоту, вновь подобравшемуся к Порт-Артуру. Но во время боевого перестроения флагманский корабль «Петропавловск», на котором находился командующий вместе со своим штабом, подорвался на японской мине и затонул. Весь экипаж, включая адмирала Макарова, погиб.

Это имело роковые последствия для борьбы на море.

Ослабленная утратой боеспособности еще у двух броненосцев и особенно гибелью флотоводца, наша эскадра была уже не в силах противостоять превосходящим силам противника.

Это позволило беспрепятственно осуществить операцию по высадке в Южной Маньчжурии 2-й армии генерала Ясуката Оку. Одновременно враг установил морскую блокаду Порт-Артура. Японские корабли регулярно появлялись вблизи крепости. Но и они понесли большие потери. И в целом наш флот нанёс врагу несколько чувствительных контрударов.

После «Варяга» был «Рюрик»

2 мая на минных заграждениях, выставленных кораблем «Амур», подорвались и затонули эскадренные броненосцы «Хацусе» и «Ясима». День спустя та же участь постигла миноносец «Акацуки».

Не бездействовал и Владивостокский отряд — 4 крейсера и 10 миноносцев. Ему удалось совершить несколько рейдов в Японском море, в том числе к берегам противника. Под ударами оказались вражеские коммуникации, был потоплен ряд транспортов, противник потерпел существенный материальный ущерб, кроме того, отряд отвлекал на себя часть морских сил японцев.

В начале августа 1904 г. в Корейском проливе произошел бой между тремя крейсерами Владивостокского отряда («Рюрик», «Громобой» и «Россия») и отрядом из четырех японских броненосных крейсеров. Бой был равным. «Громобой» и «Россия» вырвались из окружения и ушли на базу. «Рюрик», потерявший все орудия и половину экипажа, чтобы не попал в руки врага, был затоплен. Он скрылся под водой с развевавшимся Андреевским флагом — повторив подвиг «Варяга».

Но, увы, Тихоокеанская эскадра оставалась запертой на внутреннем рейде Порт-Артура. Попытка прорваться во Владивосток закончилась неудачей. Артиллерия и личный состав получили задачу помогать обороне крепости. Пушки русских броненосцев и крейсеров обстреливали позиции врага, а частью были сняты и перенесены на сухопутный фронт. Как когда-то в Севастополе, экипажи сошли на берег и участвовали в боях на фортах и редутах.

Поэтому-то в апреле 1904 г. в Петербурге и приняли решение послать на помощь Порт-Артуру часть кораблей Балтийского флота. Позже эскадру Рожественского нагнал отряд Небогатова из пяти кораблей и пяти транспортов. Решение Рожественского идти коротким путём мимо архипелага Цусима было продиктовано усталостью экипажей.

Победа дорогой ценой

Цусимский бой отнюдь не был лёгкой победой японцев над «громоздкой, нелепой, бессильной» русской армадой, как можно было бы сделать вывод из статьи Ленина.

Стрельба наших комендоров зачастую не уступала японским. Историки отмечают боевое мастерство и героизм экипажей броненосца «Адмирал Ушаков», крейсеров «Дмитрий Донской» и «Аврора», эсминцев «Грозный», «Громкий» (дошел до Владивостока) и ряда других.

Японские потери составили не менее 15 потопленных и выбывших из строя миноносцев. Огнем русских моряков были серьезно повреждены несколько вражеских броненосцев и крейсеров. По неполным данным, только броненосные корабли врага получили до 150 попаданий снарядами крупного калибра.

Флагман «Микаса» принял более 30 снарядов и надолго выбыл из строя, получив большие разрушения и потеряв убитыми и ранеными свыше 100 человек экипажа. Жестоко пострадали броненосцы «Сикисима» и «Фудзи», броненосные крейсеры «Идзумо» (флагман флотоводца Хиконодзё Камимуры), «Асама», «Ивата» и ряд других кораблей противника.

Но не в нашу пользу сыграло несколько факторов: корабли флота Того отличались лучшим оснащением, однотипностью, быстроходностью, бронезащитой. Японцы имели почти годичный боевой опыт, в то время как экипажи русских кораблей в большинстве состояли из новобранцев и призванных из запаса, да ещё и обессиленных физически и морально семимесячным морским походом.

Залп из информационных орудий

Вместе с тем — и это необходимо подчеркнуть — столкновение при Цусиме, как и прочие морские сражения, не имело решающего значения. Судьба войны определялась на суше. И здесь как раз в описываемое время чаша весов склонилась в пользу России.

Благодаря завершению Сибирского пути и переброске нескольких армейских корпусов наши маньчжурские армии, прочно стоявшие на укрепленных Сыпингайских позициях к северу от Мукдена, обрели значительное преимущество перед врагом, количественное и качественное, и оно продолжало расти.

Моральный дух армии был высок. Однако усилиями мировой (прежде всего англо-американской) и оппозиционной российской прессы «Цусима» получила гипертрофированное значение. Теперь требования прекратить «бессмысленную войну» раздавались все громче. По сути, против России задействовали информационную войну.

Чтобы успокоить общественное мнение, в Петербурге было решено пойти навстречу настойчивым японским предложениям о мирных переговорах.

Русско-японская война завершилась для России известными уступками и потерями, но отнюдь не сокрушительным «разгромом» и «позором». Можно спорить о верности стратегии, выбранной главнокомандующим Маньчжурскими армиями генералом Алексеем Куропаткиным, но необходимо признать, что при громадных преимуществах Японии, целенаправленно подготовляемой к войне «нашими западными партнёрами» почти целое десятилетие, такая стратегия представляется оправданной. Врагу ни разу не удалось наголову разбить наши армии. Не было в этой войне ни фатальных окружений, ни катастрофических «котлов». Были организованные отступления и были потери, соизмеримые с потерями противника.

Последнее обстоятельство и таило в себе главную слабость Японии, ибо в людских и материальных ресурсах она многократно уступала России.

В целом японский сухопутный блицкриг потерпел фиаско, поскольку враг не достиг тех целей, которые ставил: захватить не только Корею и Маньчжурию, но и Приморье, и Приамурье, обессилить Тихоокеанский флот, возместить агрессору все его расходы на войну.

Переговоры в Портсмуте велись исходя из того факта, что «Япония не победила — Россия не проиграла».

Император Николай II потребовал от русской делегации: ни пяди территории, ни копейки контрибуций, иначе — продолжение войны до полной победы. К лету 1905 г. Россия имела крупный перевес в войске, моральный дух Маньчжурских армий был высок. Завершена стройка Транссибирской магистрали, ее пропускная способность увеличилась с 1904 года с трех до 14 пар поездов в сутки, что обеспечило скорый подвоз подкреплений.

Но внутренняя смута вынудила российское правительство согласиться на мирные переговоры с последующей уступкой Южного Сахалина. Характерно, что Портсмутский договор был расценен в мире как удача русской дипломатии, а в Японии вызвал бурю возмущения и массовые беспорядки.

Да, отсутствие господства на море не позволяло нам одержать полную победу, завершив войну чем-то вроде взятия в 1945-м Берлина или разгрома Квантунской армии осенью того же года. Но, учитывая расстановку сил к началу событий, такой исход был попросту невозможен. А невоенные факторы, повлиявшие на исход войны (в первую очередь первая русская революция) — это сюжет, требующий отдельного рассмотрения.