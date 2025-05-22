Российскому рынку такси не впервые испытывать встряску. И дело совсем не в дорожных ухабах. После ужесточения антироссийских санкций в 2022 году водители начали массово пересаживаться с «шевроле», «шкод» и «рено» — на «китайцев»: чтобы не зависеть, помимо прочего, и от поставок запчастей.

Иван Шилов ИА Регнум

Сейчас настал черёд отечественных автомобилей — Совет Федерации одобрил закон о локализации таксомоторов. Теперь для включения машины в официальный реестр таксомоторных средств ей понадобится балл локализации, определенный правительством для госзакупок. Или же — производство в рамках специального инвестиционного контракта, заключённого с марта 2022 и до весны 2025 года.

Баллы за покраску

Немного истории: в 2022 г. компания «Яндекс. Такси» (крупнейший агрегатор) обеспечила больше 10 тыс. своих водителей автомобилями марок Evolute, LADA, Haval, Chery и Geely. Массовая закупка выгодна агрегатору — цена ниже, и проблем с ремонтом нет.

В 2023 году таким же образом поддержали автоконцерн «Москвич», закупив для такси 5 тыс. машин. Агрегатор «СитиМобил» закупил более 2 тыс. отечественных автомобилей.

В 2024 российские агрегаторы приобрели еще 10 тысяч моделей LADA Vesta и LADA Largus — машин отечественного производства. По всей видимости, эксперимент увенчался успехом, и в 2025 году — уже официально и по всей стране — иномарки будут постепенно вытесняться продукцией российского автопрома.

Закон вступит в силу 1 марта 2026 года везде, кроме Калининградской области и Сибирского федерального округа. Там вносить в реестр такси иномарки можно будет до 1 марта 2028 года, а в Дальневосточном федеральном округе — до 1 марта 2030 года.

Освободить российский рынок такси от зависимости в иностранных производителях — благое дело. И во всем мире — обычная практика для поддержания отечественного автопрома. Сама машина может быть какой угодно марки, но произведена — в России. Хотя бы отчасти.

Для оценки уровня локализации используется система баллов и поправочные коэффициенты. Например, если кузов сварен в России — 400 баллов, окраска кузова — 500 баллов, двигатель сделан в РФ — 400 баллов, российские стёкла — 100 баллов. Необходимый уровень локализации для того, чтобы авто вышло на линию, составляет 3200 баллов. Для примера приведём отличницу LADA Vesta — свыше 5000 баллов.

Законопроект неоднократно подвергался критике. В частности за то, что российские автомобили — дороги. Недавно Ассоциация «Национальный совет такси» заподозрила АвтоВАЗ в завышении цен на LADA Vesta и LADA Granta, которые как раз и планируется использовать для таксомоторов в массовом порядке, — и даже обратилась с письмом в ФАС. Ведь, по данным аналитического центра при правительстве, цены на «Гранту» за 2021–23 гг. выросли почти в 1,6 раза, а на «Весту» — в 1,8 раза. А в целом по эконом-классу в России цена выросла только на 28% — разрыв существенный.

— Надо не столько ограничения вводить, сколько делать экономичные, удобные и неприхотливые автомобили. Которые можно купить за адекватные деньги. Сейчас же мы видим, что есть лоббисты повышения пошлин на импортные авто, чтобы можно было оправдать рост цен и на свои. Это увеличивает только разовую прибыль, а надо бы концентрироваться на увеличении объема внутреннего рынка, — сказал корреспонденту ИА Регнум эксперт авторынка Алексей Варфоломеев.

Системный эффект

Вопрос о локализации начал активно подниматься после посещения президентом России завода в Тольятти в январе этого года и, по всей видимости, напрямую связан с задачей поддержки отечественного автопрома. А разговоры о «русификации таксопарка» активно ведутся с 2013 года.

В 2015 году они привели к созданию СПИК — системы специальных инвестиционных контрактов.

СПИК предусматривает обязанность инвестора по внедрению или разработке какой-либо технологии в обмен на преференции. И такие контракты, по сведениям экспертов, уже заключили: «Москвич», КамАЗ, Volkswagen Group — производство в Калуге, заводы «PCMA Рус» в Калуге и Санкт-Петербурге, калининградский «Автотор», Haval Jolion в Тульской области и Evolute — в Липецкой.

Список, конечно, далеко не полный. Сейчас из производимых авто под требования закона подходят четыре модели «Лады» (Granta, Vesta, Iskra, Aura), «Москвич-3» и «Москвич-6», XCITE X-Cross 7 и X-Cross 8, электромобили Evolute i-PRO и i-JOY.

Тем не менее и водители, и эксперты отрасли не скрывают опасений: по подсчётам аналитиков, доход от локализации будет составлять 10-12 млрд рублей в год, а совокупные выпадающие доходы водителей от переоборудования автопарков составят 289 миллиардов. По предварительной оценке, общий объем рынка такси в России за 2024 г. приближается к 1,5 трлн руб, и потерянные доходы могут обернуться повышением среднего чека на соответствующие 20-30%. Но, однако, цены растут и без локализации: с 2020 г. стоимость километра поездки для пассажира выросла почти вдвое — с 23 до 47,7 руб.

Более того, 15,2% водителей могут покинуть профессию — те, кто работает в режиме полной занятости на личной машине. Сейчас в отрасли водителей на личной машине — 66%, причём они не заинтересованы в смене машины и зависят от заработка в такси меньше, чем водители на арендованном авто.

— Да, скорее всего, мы столкнёмся с повышением цен на такси. Но прежде всего — с появлением рынка «бомбил», как в девяностые: водителей без лицензии на своем авто, — констатирует Алексей Варфоломеев. — С другой стороны, существенно вырастут производство и продажа отечественных автомобилей, что поддержит российские автозаводы.

Чтобы смягчить удар для всех сторон, есть несколько решений: увеличение производства отечественных автомобилей в достаточном количестве, государственная поддержка перевозчиков, допуск к работе всех отечественных брендов автомобилей вне зависимости от года производства и машин всех иностранных брендов, произведенных в рамках СПИК, вне зависимости от даты заключения этого контракта. Какие меры станут ведущими — скоро узнаем.

Как и всякое протекционистское новшество, локализация таксопарка, по ожиданиям специалистов, будет иметь небыстрый, но системный эффект. Многие смотрят на ситуацию с оптимизмом, полагая, что позитивные изменения в ближайшей перспективе окажутся важнее неудобств первого этапа.

«Страна намерена защитить свой автопром от импорта, от санкций, от валютных качелей. <…> Безусловно, реакцией на нововведения может стать краткосрочный рост цен. Таксопарки будут перестраиваться, новых локализованных машин недостаточно, в итоге спрос может возрасти, — говорит эксперт таксомоторной отрасли Георгий Еговцев. — Однако уже через 2–3 года аренда станет дешевле, рынок стабилизируется — и цены начнут снижаться. Существует вероятность, что мы вернемся к той маржинальности, которая существовала в 2019–2020 годах, когда поездки стоили разумно, а таксопарки работали не «в ноль», а с прибылью».

Предполагается, что до 2033 года — а именно тогда единственным критерием допуска машины в реестр такси станут заветные «3200 баллов локализации» — новый закон ждёт ещё не одна поправка в пользу водителей.

Проблемы развития отечественного таксопарка, как и всего отечественного автопрома, будут решаться поступательно и, как надеются эксперты, достаточно гибко. Возможно, локализация станет только одной из протекционистских мер, призванных помочь российскому рынку.