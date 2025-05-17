Владимир Путин подписал указ о назначении на должность главнокомандующего сухопутными войсками Вооружённых сил России генерал-полковника Андрея Мордвичёва. На этом посту он сменил Олега Салюкова, который был переведён на должность заместителя секретаря Совета безопасности России. До этого Мордвичёв возглавлял Центральный военный округ и группировку войск «Центр» в зоне СВО. На должность командующего был переведён генерал-полковник Валерий Солодчук.

Иван Шилов ИА Регнум

Перестановки в командовании российской армии вызвали обсуждения в СМИ и социальных сетях. Новый командующий известен как в российских, так и в зарубежных источниках как один из самых успешных военачальников российской армии, спланировавший и воплотивший в жизнь ряд наступательных операций. Благодаря своим профессиональным качествам Мордвичёв получил в Сети прозвище «Генерал-прорыв».

Дебют в Цхинвале, «шах и мат» в Мариуполе

Андрей Мордвичёв родился в Павлодаре (современный Казахстан). В 1997 году он закончил Новосибирское высшее общевойсковое командное училище, а в 2006 году — Общевойсковую академию Вооруженных сил имени Фрунзе. В дни «пятидневной войны» в Южной Осетии в 2008 году Мордвичёв командовал 28-й мотострелковой бригадой. В 2016 году он окончил курсы Военной академии Генштаба, что позволило ему в будущем занять высшие командные должности.

К началу СВО Мордвичёв командовал 8-й общевойсковой армией Южного военного округа, которая приняла участие в боевых действиях с первых дней операции.

Первой задачей, с которой 8-я армия Мордвичёва столкнулась в зоне СВО, стало освобождение Мариуполя, превращённого ВСУ в город-крепость

Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Андрей Мордвичев

Командование украинской армии сосредоточило в застройке и промзоне крупные силы, которые были призваны если не удержать город, то по крайней мере сковать наступающие подразделения российской армии. Однако командование ВС России смогло грамотно рассечь оборону противника, изолировав очаги сопротивления, и впоследствии додавить основную группировку войск, укрепившуюся в корпусах «Азовстали».

Фронтовые источники связывают успех операции с грамотным планированием, осуществлённым штабом Мордвичёва. В ходе боевых действий командующий также выезжал непосредственно в войска, попав на видео и став одним из первых «публичных» командиров российской армии.

Украинские источники признали таланты Мордвичёва как командующего и впоследствии объявили на него полноценную «охоту». В ходе операции СМИ и отдельные блогеры неоднократно сообщали о «гибели» генерала в Мариуполе, Херсоне и ряде населённых пунктов по всей линии фронта.

Успех в Авдеевке

Успешное завершение боёв за Мариуполь привело к назначению Мордвичёва на должность командующего Центральным военным округом и группировкой войск «Центр», действующей в Донбассе. Здесь военачальник получил прозвище «Генерал-прорыв». Перед войсками, действующими под его командованием, была поставлена задача — отбросить противника от Донецка и обезопасить столицу ДНР от обстрелов со стороны украинской армии.

За годы военных действий, предшествующие началу СВО, украинские войска создали мощную линию обороны, опирающуюся за промзоны, расположенные севернее и восточнее Донецка. Ключевое значение приобрёл северный пригород Донецка, Авдеевка и промзона Авдеевского коксохимического завода.

Как ранее в Мариуполе, командование ВСУ планировало если не удержать, то по крайней мере приостановить наступление российской армии, сохранив важнейший плацдарм для возможного контрнаступления.

Однако командование российской группировки «Центр» спланировало операцию, позволившую избежать «лобового» штурма линии обороны противника. Вместо этого российские войска обошли Авдеевку с востока, а затем — прорвали линию фронта противника между городом и корпусами промзоны. Это привело к фрагментации обороны противника. Переброшенные на этот участок фронта подразделения ВСУ понесли тяжёлые потери и не смогли прикрыть отступление гарнизона Авдеевки, которое превратилось в бегство.

При отходе из Авдеевки командование противника «забыло» в городе отдельных бойцов и целые подразделения, которые остались на удерживаемых ими позициях в полном окружении.

«Дуэль» с Драпатым

С потерей Авдеевки в феврале 2024 года ВСУ неоднократно пытались стабилизировать линию фронта северо-западнее Донецка, выстроив сколько-нибудь целостную линию обороны. Однако силы группировки «Центр» постоянно срывали попытки противника создать новые оборонительные узлы.

Под командованием генерала Мордвичёва войска освободили Очеретино, Селидово, Украинск и Курахово, прорвавшись к Покровску. За успешное планирование и осуществление ряда наступательных операций в марте 2024 года генерал-полковник Мордвичёв был награждён звездой Героя России.

Здесь украинское командование в очередной раз попыталось стабилизировать линию фронта, ожидая, что российские войска упрутся в оборонительную линию и прекратят наступление. В перспективе украинские военные могли бы втянуть наступающие войска в затяжные городские бои.

Однако командование группировки вновь «не оправдало» ожиданий Киева, отказавшись от лобового штурма плотной жилой застройки и промзоны. Вместо этого российская армия обошла город одновременно с востока и запада, взяв Покровск в полукольцо и нависнув над маршрутами снабжения украинской группировки войск.

Здесь Мордвичёв «встретился» с одним из лучших тактиков ВСУ — Михаилом Драпатым. Будучи командующим сухопутными войсками украинской армии, Драпатый был направлен в Покровск в январе 2025 года с целью организовать контрнаступление и отбросить силы российской группировки «Центр». Однако эта «дуэль» закончилась победой российской стратегии.

На ряде направлений ВСУ смогли вклиниться в оборону группировки «Центр», однако на этом «контрнаступление Драпатого» и остановилось. Напротив, вооружённые силы РФ смогли измотать противника в боях и к маю этого года вновь восстановить «статус-кво». Во многом это стало возможно именно благодаря умелому планированию Мордвичёва.

«Авторский почерк»

Источники по обе стороны фронта отмечают, что при планировании наступательных операций группировка «Центр» неоднократно применяла один и тот же стратегический приём. Не вступая в затяжные штурмы укреплённых позиций, войска генерала Мордвичёва нащупывали слабое место в обороне противника, прорывали линию фронта и вырывались на маршруты снабжения противника.

Таким образом, украинские войска раз за разом оказывались перед выбором: продолжать оборону в окружении или вновь и вновь отступать. Во многом успех такой тактики был обусловлен широким применением мобильных соединений пехоты и бронетехники, преодолевающих «серую зону» и врывающихся прямо на позиции противника. Источники отмечают, что штаб Мордвичёва неоднократно прибегал к подобным смелым и нестандартным решениям. В этом смысле можно отметить, что силы Центрального военного округа попали в надёжные руки.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Валерий Солодчук и министр обороны РФ Андрей Белоусов

Новый командующий генерал-полковник Валерий Солодчук также известен нестандартными ходами. С первых дней спецоперации генерал возглавлял 36-ю армию Восточного военного округа, которая принимала участие в боях под Киевом. Впоследствии был назначен на должность заместителя командующего Центральным военным округом и руководил группировкой российской армии в Курской области. Что характерно, украинские СМИ также неоднократно «хоронили» Солодчука, который, несмотря на это, продолжал командовать войсками. В частности, вверенные ему силы смогли стабилизировать ситуацию на фронте в районе Кременной в ходе контрнаступления противника осенью 2022 — зимой 2023 года.

Впоследствии он также руководил группировкой войск «Курск», которая смогла освободить регион, в том числе благодаря дерзкому прорыву вглубь обороны противника через трубу газопровода. Можно не сомневаться, что под руководством нового командующего группировка войск «Центр» преподнесёт противнику новые тактические «сюрпризы».

Перестройка в командовании?

Ряд российских источников связывает перевод командующего сухопутными войсками Олега Салюкова и назначение на его должность Андрея Мордвичёва с процессом модернизации российской армии. Одни предполагают, что в обозримом будущем Мордвичёв сможет занять более высокую должность в Генштабе или Минобороны. Другие полагают, что новый командующий призван «разогнать» старые кадры и создать принципиально новые сухопутные войска.

Однако назначение нового командующего на деле можно считать следствием естественного хода вещей, отметил в беседе с ИА Регнум военный эксперт, офицер запаса Александр Михайловский. «При всём уважении к Олегу Леонидовичу (Салюкову. — прим. ред.), в наше время новых технологий, новых подходов к планированию боевых действий, вливание «свежей крови» необходимо. Мордвичёв для командующего молодой, 49 лет ему, он знаком с современными подходами на практике и теперь будет внедрять их. Какие-то рассуждения на тему предыдущего руководства и чьей-то «опалы», это, скорее, какие-то спекуляции», — отмечает эксперт.

Однако в целом и отечественные, и западные источники сходятся во мнении, что в лице генерал-полковника Андрея Мордвичёва сухопутные войска получили опытного и компетентного командующего, которому предстоит превратить практический опыт в новые концепции, касающиеся как применения сухопутных войск на поле боя, так и их комплектования и подготовки к военным действиям в условиях современной войны.