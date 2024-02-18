Зачистка Авдеевки еще продолжается, однако российские политики, аналитики, военные и, конечно же, все граждане уже смотрят вперед и думают о том, как будет развиваться ситуация в ближайшее время.

Иван Шилов ИА Регнум

Что будет происходить на фронте и в мире после того, как пал мощнейший укрепрайон противника, отстраивавшийся долгие годы.

Угледар, Часов Яр, Купянск

Освобождение Авдеевки позволило не только поднять моральный дух российских солдат на небывалую высоту (и, соответственно, внести смятение и дезорганизацию в ряды ВСУ), но и отработать тактику штурма городов за счет тесной связи пехоты, артиллерии и авиации. Причем штурма с минимальными потерями для штурмующих.

Не случайно Владимир Путин поздравил бойцов и командиров, участвовавших в освобождении этого российского города: на них уже готовят наградные листы. Отдельно военкоры отмечают генерала, который руководил операцией — командующего ЦВО генерал-полковника Андрея Мордвичева. Того самого, под руководством которого российские войска освобождали еще Мариуполь.

Да, конечно, Владимир Зеленский обещает обратить все вспять. «Мы все вернем», — заявляет он с полей Мюнхенской конференции по безопасности. Аналогичные заявления делают и украинские генералы — тот же командующий армией генерал Александр Сырский в своем приказе на вывод войск из города обещал его вернуть. Однако повторить российскую тактику штурма городов киевский режим не может.

У него для этого нет самолетов, и даже постоянно обещаемые F-16 положение не спасут — столько, сколько ему нужно, никто просто не даст. Нет достаточного количества обученной тяжелой пехоты. Сказывается невысокий мобилизационный потенциал, а самое мотивированное подразделение — нацисты из террористического «Азова»*, после «ребрендинга» ставшие 3-ей штурмовой бригадой — к удивлению российских и западных аналитиков просто сбежали из суперукрепленного Авдеевского коксохима. Наконец, нет достаточного промышленного потенциала, позволяющего производить колоссальное количество снарядов и «умных» бомб для удаленного уничтожения городских укрепрайонов.

Поэтому киевские войска в лучшем случае попытаются сейчас стабилизировать фронт (а российские штурмовики уже прошли западнее Авдеевки и уже освободили часть села Ласточкино), а также не допустить российских прорывов на других направлениях. В целом российские аналитики и военкоры выделяют четыре таких направления.

Прежде всего, это район села Работино, освободив которое, наши войска смогут дальше продвигаться на север, взять Орехово и выйти на подступы к оккупированному ВСУ Запорожью. Российские войска уже штурмуют село (точнее то, что от него осталось), и пока непонятно, является ли этот штурм отвлекающим маневром или началом более серьезной операции.

Следующий вариант — Угледар. Контроль за этим городом сковывает российское продвижение на стыке Запорожья и Донбасса, а также угрожает коммуникациям. Как считают некоторые российские аналитики, после освобождения Авдеевки и успехов в Марьинке угледарскую группировку противника вполне можно окружить и разбить.

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Однако куда большее внимание уделяется сейчас району Часов Яра, который после освобождения Авдеевки стал подвергаться масштабному огневому воздействию. Этот город является важнейшим логистическим центром ВСУ, и его освобождение серьезно облегчит процесс изгнания украинских войск со всего северного Донбасса.

Наконец, не стоит забывать и о Харьковской области — причем как о Купянске, так и о более северных территориях. Ряд экспертов считают, что Москва, истончающая сейчас оборону ВСУ на множестве участков, готовит масштабный прорыв именно на севере. Для того, чтобы отодвинуть фронт от Белгорода и еще больше растянуть украинские войска.

Галантерейщик хамит кардиналу

Не менее важным является и дипломатический фронт. Да, Украина делает все для того, чтобы продемонстрировать свои возможности сопротивляться — то есть кошмарит дронами и артиллерией российские города, пытаясь убить как можно больше мирных жителей. Однако освобождение Авдеевки стало, скорее всего, отрезвляющим сигналом для тех немногих западных кругов, которые на самом деле еще верили в то, что сопротивление Зеленского может привести его к победе.

А значит, число скептических публикаций как в отношении Украины, так и в отношении поддерживающих ее западных лидеров будет расти.

«Нам говорят, что Украина выигрывает, хотя на самом деле она проигрывает. Нам говорят, что война делает НАТО сильнее, хотя на самом деле она истощает его. Нам говорят, что самая большая проблема Украины — это нехватка средств со стороны американского конгресса, тогда как на самом деле Запад не может производить достаточно боеприпасов — проблема, на решение которой потребуются годы.

Нам говорят, что Россия несет большие потери, тогда как на самом деле Украине не хватает солдат — еще одна проблема, которую не могут решить деньги», — пишет американский миллиардер Дэвид Сакс и делает вывод о том, что Киеву войну надо заканчивать, пока не поздно. И с ним соглашается Илон Маск, имеющий колоссальное медийное влияние и проявляющий в последнее время здравый смысл по отношению к украинскому конфликту.

Но с такими выводами не может согласиться Зеленский. Для него принятие наших условий — демилитаризации, денацификации, новых территориальных реалий — неприемлемо. Поэтому глава киевского режима взвинчивает ставки — переходит от попрошайничества помощи к ее хамскому требованию. Причем не в адрес Европы (там он давно перешел), а в адрес Соединенных Штатов.

Так, Владимир Зеленский заявил, что если Конгресс США не выделит Украине деньги на этот финансовый год, то Киев перестанет считать Америку своим стратегическим партнером.

«Мы на сегодня не рассматриваем альтернативу, потому что мы рассчитываем на Соединенные Штаты как на нашего стратегического партнера, что они останутся стратегическим партнером. Если мы говорим про альтернативу, это значит, что это не стратегический наш партнер. Вот поэтому я не рассматриваю такую альтернативу», — пояснил он.

Казалось бы, в этой ситуации президент США Джозеф Байден должен был осадить Зеленского. Рассказать ему про галантерейщика и кардинала, а после дать понять, что стратегическое партнерство между США и Украиной нужно прежде всего Украине. Однако вместо этого Байден фактически поддержал ультиматум киевского лидера.

«На кону стоит так много всего. Мысль о том, что у нас заканчиваются боеприпасы, что мы отвернемся, я нахожу абсурдной, неэтичной. Поэтому я буду бороться за то, чтобы получить для них боеприпасы, в которых они нуждаются», — заявил он.

Логика американского лидера понятна — если оценить ее с точки зрения стратегического партнерства. Но не США с Украиной, а Байдена с Зеленским. Хозяин Белого дома слишком много вложил в хозяина Банковой, и поражения Зеленского — включая потери им все новых и новых городов — бьют по предвыборному рейтингу Байдена.

Однако проблема в том, что Зеленский не является стратегическим партнером республиканцев, контролирующих Палату представителей. Поэтому не исключено, что они продолжат затягивать процесс выделения помощи в надежде на то, что Зеленский потеряет новые города, а Байден — новые очки рейтинга.

* запрещенная в России террористическая организация.