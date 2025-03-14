Москва, 14 марта, 2025, 19:16 — ИА Регнум. В Москве мошенники стали расклеивать объявления с предложением провести вакцинацию питомцев граждан. Об этом предупредили в Telegram-канале «Мосветобъединения».

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Внимание к жителям, у кого дома есть кошки, которые лето проводят на дачах. Государственная ветеринарная служба проводит вакцинацию против бешенства. Врачи приходят на квартиру к жильцам. Просьба открыть дверь», — говорится в объявлениях, которые распространяют мошенники.

В госветслужбе сообщили, что не имеют отношения к этим объявлениям, а также подчеркнули, что они в целом не проводят обходов квартир для вакцинации питомцев от бешенства.

В публикации уточняется, что бесплатная вакцинация животных проводится в государственных ветклиниках или временных прививочных пунктах.

Как передавало ИА Регнум, мошенники начали использовать фальшивого бота в Telegram под именем «Почты России», чтобы получить доступ к аккаунтам пользователей на портале «Госуслуги». Звонивший, представляясь сотрудником «Почты России», убеждает жертву перейти в чат-бот для уточнения информации о посылке. Для авторизации в боте необходимо ввести личные данные, которые позже могут быть использованы мошенниками для продолжения обмана.

Президент России Владимир Путин 19 декабря 2024 года в ходе прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, призвал граждан прекращать телефонный разговор с незнакомцами сразу же, как только речь заходит о деньгах. Он также выступил за ужесточение ответственности для тех, кто помогает телефонным мошенникам.