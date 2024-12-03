Уже долгое время поляки с приграничных с Украиной территорий сталкиваются с ростом заболеваемости бешенством у животных. Зачастую жители Подкарпатского и Люблинского воеводств находят тела особей, имеющих характерные признаки болезни, а в некоторых случаях заражённые звери даже нападают на людей.

ИА Регнум

Только 26 ноября в Люблинском воеводстве выявили уже ​​22-ю вспышку бешенства в этом году. При этом в ноябре их насчитали уже 14. Помимо серьёзных ограничений это означает, что жителям в срочном порядке нужно прививать своих домашних животных и тщательно следить за скотом — ветеринары уже выявили одну заражённую корову. Вакцинация является единственным эффективным методом профилактики заболевания.

Ситуация в регионе настолько опасна, что воевода издал распоряжения о санитарном отстреле лисиц в зонах риска бешенства. Оно и понятно: в дикой природе заболевание распространяется неконтролируемо и является смертельным. Кроме того, оно заразно и для животных, и для людей. Опаснее всего так называемая «тихая» форма бешенства, при которой отсутствуют классические для заболевания агрессия и злость, нападение на несуществующие предметы.

Польские специалисты, изучив статистику последних месяцев, сделали неутешительные выводы: рост заболеваемости обусловлен бездействием соседей-украинцев — они не прививают животных на своей территории.

Поляки несколько раз обращались к властям Закарпатской, Львовской и Волынской областей, чтобы те организовали вакцинацию, но они отказываются что-либо делать, оправдывая такое решение «военным положением». А животные, естественно, государственных границ не признают и спокойно мигрируют в Польшу.

В Подкарпатском воеводстве поляки уже начали вакцинировать животных с «той стороны». Они признались, что «не могут рассчитывать на то, что ситуация на Украине изменится к лучшему». Поэтому к поддержке ВСУ и содержанию украинских беженцев у бюджета Польши появилась новая статья расходов.

О вспышке бешенства на Украине новости стали особенно часто появляться в сентябре. Что неудивительно: в 2022 году иммунизация диких животных не проводилась и была восстановлена только в 2023-м, да и то лишь частично. А в конце октября был официально зарегистрирован случай заболевания бешенством у домашней собаки в Киеве.

К слову, с началом спецоперации украинским беженцам разрешили провозить три вида животных — собак, котов и хорьков — по упрощённым правилам: без документов, микрочипов и вакцинации. Правительства стран ЕС не только разрешили чипировать животных уже при пересечении границы, но и взяли на себя связанные с этим расходы.

Но спустя год ограничения вернули, и всё из-за бешенства, широко распространенного на Украине среди домашних животных. Поэтому их ввоз повышал риск и для стран ЕС.

В итоге ситуация сложилась занятная: с одной стороны, въехать в ЕС, например, с ребёнком можно, толком не имея документов, зато для того, чтобы ввезти собаку, нужно сделать паспорт европейского образца, чипировать, привить от бешенства, а данные об этом занести в документ.

Но это не всё: через месяц после вакцинации нужно сдать тест на антитела к вирусу бешенства, подождать ещё три месяца после анализа. И лишь за несколько дней до выезда получить сертификат о здоровье, чтобы на границе поменять его на другой. И только тогда четвероногий друг может быть допущен в Европу.

Поляки, к слову, сориентировались тогда быстрее всех соседей и уже в июле 2022 года начали требовать наличия у питомца чипа, прививки от бешенства и ветеринарного паспорта европейского образца. Однако, как всем понятно, лисицы и другие переносчики заболевания на границе паспорта не предъявляют.

Детям же достаточно показать паспорт гражданина Украины, а если его нет — свидетельство о рождении. Правда, когда всё громче и чаще зазвучали заявления о краже несовершеннолетних, ООН пришлось выступить со специальным предупреждением о том, что детей до 16 лет не должны пускать без взрослых. Также необходимо иметь документы, подтверждающие родственные связи, и письменное заявление от одного из родителей, заверенное органом опеки и попечительства.

Но с детьми у украинской стороны, конечно, всё в целом тяжелее. Поляки не первый год отмечают, что многие несовершеннолетние приезжают в страну без основных прививок, более того — имея доступ к бесплатным вакцинам в Польше, всё равно их не делают.

При этом в законодательстве страны есть чёткое правило: лица, находящиеся в стране более трёх месяцев, обязаны сделать все прививки, предусмотренные Программой защитной иммунизации (Programem Szczepień Ochronnych) на текущий год. По идее, если этого не делать, то на первый раз выпишут штраф в несколько сотен злотых, во второй раз заплатить придётся уже от 1500 до 2500 злотых, а на третий — до 10 000 злотых. Однако до сих пор о случаях взысканий ничего не известно.

Зато известно, например, о вспышках среди детей заболеваний корью, прививка от которой является обязательной. В прошедшем апреле месячные показатели превысили более чем в три раза статистику всего 2023 года: в том месяце выявили более 100 случаев этой вирусной инфекции, тогда как за прошлый год в Польше она была зарегистрирована лишь у 36 человек. В 2022-м болезнь выявили всего у 27 детей.

Корь — болезнь не менее страшная, чем бешенство. Симптомы включают лихорадку, сильный кашель, сыпь, конъюнктивит, светобоязнь и ринит. Но самое проблемное то, что после кори часто встречаются осложнения: от среднего отита до менингита.

Правда, помимо проблем с заболеваниями, от которых можно привиться, украинцы привезли полякам и другие, более серьезные болячки. Осенью 2022 года стало известно, что, по данным Национального института общественного здравоохранения Польши, были зарегистрированы рекордные 1678 новых случаев ВИЧ.

Одной из причин этого явления специалисты называют наплыв беженцев с Украины. А в последние годы именно эта страна является лидером в Европе по масштабам распространения ВИЧ-инфекции.

Очевидно, что таких историй наберётся немало, но на данный момент статистику по заболеваниям не раскрывают и сообщают только о действительно серьёзных вспышках. Поляки уже и без того слишком рьяно выражают гнев и ярость от наплыва украинских беженцев и их поведения. Поэтому логично, что каждое сообщение об очередном вредительстве со стороны украинцев будет воспринято особенно остро.