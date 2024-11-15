Эстонский суд вынес приговор по необычному делу, приговорив обвиняемого за надругательство над государственным гимном. Который, кстати, официально таковым даже не является.

ИА Регнум Юри Кивита

Бард Юри Кивит наложил на мелодию неофициального эстонского гимна текст своей сатирической песни «Моя страна сошла с ума», в которой беспощадно прошелся по самым острым проблемам Эстонии: полная некомпетентность властей, бессмысленная милитаризация и зашкаливающий местечковый национализм. Подставленное к их носу зеркало возмутило эстонских госчиновников, и они решили жестоко проучить Кивита. Но бард не сдается, он продолжает судиться и намерен и далее высмеивать местных чиновников.

«Он гордится»

Весной эстонский суд рассмотрел обвинения в адрес 55-летнего жителя Таллина Юри Кивита, которого прокуратура уличила в «осквернении государственного гимна». Кивит — известный в Эстонии поэт и бард. Свои творения он называет «поэзией-сарказмом», а себя — «эстонским патриотом здравого смысла».

Два года назад Юри Кивит выложил в YouTube видеоролик на русскоязычную песню «Моя страна сошла с ума». В сатирическом тексте песни Кивит прошелся по всем болевым точкам эстонского прошлого и настоящего: независимость, фактически «выигранная в лото» благодаря Ленину; Холокост; «дебилы у руля»; бедность населения и трата средств из госбюджета на оружие; сдача государственного суверенитета в пользу НАТО и «гордость» за то, что Эстония стала плацдармом альянса против России; гонения на русских и так далее.

Этот текст Кивит не без издевки положил на мелодию песни «Отчизна, мое счастье и радость моя», которую эстонцы привыкли считать своим государственным гимном. Песня попала в цель — она предсказуемо разозлила и эстонских националистов, и госчиновников.

К слову, для Прибалтики ситуация такого рода далеко не первая. В 2010 году националистов Латвии возмутила песня «Моя профессия — латыш», которую сочинил житель Резекне Вячеслав Василевский. Песня попала по больному месту, ибо едко высмеивала сложившуюся в Латвии ситуацию, когда самые выгодные и хлебные посты в госструктурах раздаются по принципу «правильной» национальности.

В свою очередь, эстонский бард Сергей Бай в том же 2010-м исполнил песню «Эстонская (Запретная)», в которой саркастически прошёлся по особенностям местного национального характера и менталитета — и тоже вызвал гнев «национальных патриотов». Но те времена тогда были гораздо более мягкими, и поэтому и Василевский, и Бай получили «в награду» лишь хейт в соцсетях.

Однако сейчас другая эпоха — и Юри Кивит так легко не отделался. В отношении дерзкого барда завели уголовное дело по статье «Надругательство над официальными символами Эстонской Республики». Прокуратура потребовала признать Кивита виновным в осквернении гимна и наказать его лишением свободы на полгода. «Исполнение является абсолютно издевательским, унизительным и оскорбительным для эстонского государства», — заявил на суде прокурор Тоомас Томберг.

По словам прокурора, в Эстонии допустимы негативные оценки в адрес членов правительства, и песню Кивита можно было бы простить, не положи он ее на мелодию гимна. Особенно его возмутило то, что бард не стал удалять свою песню из свободного доступа. «У меня сложилось впечатление, что он, скорее, гордится своими действиями», — сказал прокурор.

Гайки затянуты до предела

Абсурдность дела Кивита заключается в том, что официально утвержденного гимна у Эстонии нет. Да, есть популярная в народе песня, написанная еще в 1869 году. С 1920-го эту песню принято исполнять на государственных мероприятиях, но официально она в список символов Эстонской Республики не внесена, закона такого нет. Кивит и его адвокат пытались доказать в ходе суда, что если законодательно песня в число государственных символов не внесена (в отличие от герба и флага), то и судить за ее «осквернение» нельзя. Но суд их позицию во внимание не принял.

Однако бард оружия не сложил. «Всё, что я пропел, — это исторические факты, я ничего не придумал, даже не передернул. Ну вот попытаются посадить», — отметил Кивит в беседе с прессой.

Судилище поэт охарактеризовал как откат Эстонии на девяносто лет назад, в эпоху диктатора Константина Пятса, беспощадно подавлявшего гражданские свободы. В этом, по мнению Кивита, вина не только властей, завернувших гайки до предела, но и простых эстонцев, допустивших, чтобы у них отняли прежние свободы.

Юри Кивит родился в смешанной семье: отец — русский, мать — эстонка. Учился в русской школе, но при получении паспорта попросил записать данное ему при рождении имя Юрий без «й», на эстонский манер. Однако в 2007 году, когда государство беспощадно расправилось с русской общиной, вставшей в Таллине на защиту советского памятника «Бронзовый солдат», Кивит почувствовал мощный зов отцовских корней.

«Произошел перелом, когда я увидел, как государство обошлось с русским населением. Очень четко вот это дерьмецо поднялось наверх: это наша страна, мы эстонцы, а вы должны или подчиняться нам, или валите все отсюда», — возмущается бард.

По его словам, именно в тот момент и произошел перелом в мировоззрении — он не захотел ассоциировать себя с эстонскими националистами и стал считать себя русским. «Эстонцы в свое время ненавидели немцев — просто до одури. Не было бы русских, они точно так же ненавидели бы латышей, поляков, еще кого-то. Если бы вообще никого не осталось, тогда эстонец бы ненавидел эстонца», — поясняет Кивит.

Стихотворец решил дать словесный бой национализму, некомпетентности, агрессивному невежеству. Для начала он написал около десятка сатирических стихов, выложил их в соцсеть и забыл об этом. «А когда спустя полгода заглянул, обалдел. Думал, посмотрят мои двести друзей, и всё. А там по 20 тысяч просмотров, по 40 тысяч было», — до сих пор поражается своей популярности Юри Кивит.

«Скидка» от суда

В последнее время в Эстонии, как и в других странах Прибалтики, порядки очень ужесточились — власти всё более нетерпимо относятся к критике в свой адрес. Многие предпочли замолчать, но не Кивит. Бард считает, что нынешние власти Эстонии всецело виновны в том, что в стране сейчас царит экономический кризис, а предприятия закрываются одно за другим. «Они не знают, как реально действует экономика, как зарабатываются деньги, откуда они вообще берутся, не понимают элементарных вещей», — говорит музыкант.

Еще большее неприятие вызывает у него разгул национализма, всё более четкое деление жителей Эстонии на обладателей «правильной» и «неправильной» национальности, ширящиеся репрессии — когда люди, выступающие за равноправие, отправляются за решетку.

Кивит, впрочем, полагает, что нынешнее положение дел — не навсегда. «Лет через десять-пятнадцать люди, которые принимали участие во всём этом, сами предстанут перед судом. Потому что справедливость и правда гораздо дольше живут», — уверен Юри Кивит.

В июле 2024-го он написал песню в поддержку всех политзаключенных в Эстонии. «Эта песня про то, что чувствуют эти люди и их близкие в условиях беспрецедентного идеологического давления правоохранительной системы. Эта песня в поддержку всех политзаключенных, какими бы «ценностями» власти не оправдывали свои действия», — поясняет поэт.

Хотя Юри Кивит прежде судимостей не имел, прокурор Томберг счел, что покарать барда можно только реальным лишением свободы. Адвокат Ану Тоомемяги-Кивистик еще на стадии досудебного расследования ходатайствовала о закрытии уголовного дела, доказывая, что ее подзащитный своей сатирой не совершил никакого преступления. Однако на суд эти доводы не повлияли — там сочли, что «преступление» действительно имело место.

На полгода за решетку, как того требовал прокурор, Кивита отправлять не стали. Однако назначенное ему наказание всё равно оказалось достаточно тяжким — штраф около 15,5 тысячи евро. И в целом для нищающей Эстонии, и конкретно для Кивита, человека не очень богатого, это весьма значительная сумма. Бард охарактеризовал приговор как «абсурдный», подал на апелляцию и в итоге добился «скидки» в 9600 евро — это стоимость проведенной в рамках расследования «семиотической экспертизы». Суд согласился с тем, что экспертизу должно оплатить государство, однако этой уступкой бард не удовлетворился.

В ноябре Юри Кивит через адвоката подал в суд кассационную жалобу — он называет свое дело «абсурдным» и настаивает на полном оправдании. Надежд на то, что судебные органы, обслуживающие интересы националистического государства, оправдают поэта, практически нет. Но та смелость и настойчивость, которые он проявляет в ходе своей борьбы, не могут не вызывать уважения.