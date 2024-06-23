На протяжении десятилетий в странах Балтии происходит одна и та же история. Стоит появиться оппозиционной партии, внушающей тревогу властям и ставящей под сомнение основы местной политической реальности, как рано или поздно её постигает крушение. Оппозиционеры вдруг резко ссорятся с собой, расплевываются и губят перспективный политический проект.

ИА Регнум

Такое происходило не раз и не два и вот происходит снова — в Эстонии, где сейчас разваливается Консервативная народная партия. Люди знающие намекают, что в подобных случаях не обходится без законспирированных агентов местных спецслужб, обслуживающих интересы правящих коалиций.

Виноваты амбиции или тайные агенты?

Практически хрестоматийный пример внезапного развала многообещающего политического проекта имел место в Латвии двадцать один год назад. На рубеже столетий там сформировался очень мощный блок ЗаПЧЕЛ («За права человека в единой Латвии»), сформированный оппозиционными «Равноправием» (руководители Татьяна Жданок и Сергей Диманис), «Согласием» (председатель Янис Юрканс) и Социалистической партией Латвии (председатель Филипп Строганов).

Все они существовали за счет голосов русской общины Латвии и отстаивали, соответственно, ее интересы. На парламентских выборах 2002 года блок ЗаПЧЕЛ выступил очень убедительно, набрав двадцать пять мандатов из ста.

Это всего на один меньше, чем набрала правая партия «Новое время», выбранная американскими «кураторами» на роль правящей, и на «раскрутку» которой были брошены большие ресурсы.

Казалось, русское движение в Латвии переживает подъем и может смело смотреть в будущее. Однако дальше случилось нечто непонятное — в феврале 2003-го ЗаПЧЕЛ внезапно раскололся. Из блока вышла Партия народного согласия, а спустя несколько месяцев и Социалистическая партия.

Трудно было найти более неподходящее время для раскола антинационалистических сил. На тот момент в стране бушевали многотысячные акции протеста против предстоящей «школьной реформы — 2004», а Штабу защиты русских школ требовалась мощная политическая поддержка.

Официальная причина раскола — непомерные амбиции руководителей блока, не сумевших поделить власть. Однако позже в объяснение случившемуся было выдвинуто и немало конспирологических версий — мол, развал ЗаПЧЕЛ инспирировали скрытые агенты латвийской Полиции безопасности, успешно раздувшие внутренние конфликты.

Из-за развала ЗаПЧЕЛ успешно развивавшееся поначалу движение в защиту русских школ полностью своих целей не добилось. Власти навязали «компромиссный» вариант, в соответствии с которым преподавание в русских школах переводилось на латышский язык наполовину, и взяли пока временный тайм-аут. Потом государство подождало тринадцать лет, за которые русская оппозиция совсем ослабла, и «доело» русские школы.

Благодарность рижских бабушек

В 2009–2019 гг. «фронтменом» русской общины Латвии являлся председатель партии «Согласие» и по совместительству мэр Риги Нил Ушаков. Он доказывал, что протестными митингами ничего не добьёшься, что нужно идти на «компромисс с латышами» и обо всем «договариваться миром».

На какие только меры не шел Ушаков, чтобы убедить власти в своем «согласии» с ними. Наперекор своим предвыборным обещаниям он отказался переименовывать улицу Джохара Дудаева в Риге, публично признал факт «советской оккупации» Латвии, назвал в 2014-м Крым украинским, а в 2017-м разорвал договор о сотрудничестве, имевшийся у «Согласия» с «Единой Россией».

В 2014–2015 гг. «согласисты» провели чистку своих рядов, вытеснив политиков, которые казались им слишком «прорусскими», а на их место набрали латышей, говоривших «идеологически правильные речи».

Наконец, в 2018-м, когда правительство приняло решение об окончательной ликвидации русских школ, Ушаков показательно отказался поддержать участников митингов и маршей протестов.

Ему это, впрочем, не помогло — когда надобность в Ушакове закончилась, его показательно слили. В конце 2018-го ряд чиновников самоуправления Риги уличили в коррупции (это было несложно), повесили их грехи на Ушакова и в апреле 2019-го отстранили от мэрства в столице.

Однако партия «Согласие» по-прежнему располагала самой большой фракцией в рижском горсобрании и продолжала его контролировать. И тут четверо городских депутатов от «Согласия» — Вадим Баранник, Валерий Петров, Алексей Росликов и Виталий Дубов — вступили в конфликт с начальством по поводу некоторых кандидатур на чиновничьи посты.

Конфликт был столь острым, что их исключили из партии. Это подрубило фракцию, и через некоторое время «Согласие» окончательно потеряло власть в Риге.

Росликов, кстати, создал новую партию «Стабильность», пообещавшую защищать права русского населения. Однако беда в том, что партий, претендующих на русский электорат, сейчас в Латвии несколько, и они остро конфликтуют между собой.

Гибельность такой ситуации продемонстрировали недавние выборы в Европарламент. В их преддверии свои претензии на русский электорат Латвии выдвинули «Согласие», «Партия Центра», «Суверенная власть», «Стабильность» и «Младолатыши».

На этапе агитации все эти партии стали так густо поливать друг друга помоями, что даже старожилы признали, что давненько не видели столь грязной политической кампании. Особенно усердствовал тот же Росликов, яростно чернивший конкурентов по русскоязычному флангу.

В итоге скромный успех сопутствовал лишь «Согласию», продвинувшему в ЕП Нила Ушакова. Судя по всему, рижские бабушки отблагодарили его за предоставленный им когда-то бесплатный проезд в общественном транспорте для пенсионеров.

При этом абсолютно все беспристрастные наблюдатели говорят, что мобилизовать русского избирателя удастся лишь в том случае, если все вышеперечисленные партии, отбросив дрязги, согласятся выступить единым списком.

Однако на данный момент это выглядит практически невозможным — настолько силен взаимный антагонизм.

Власти потирают руки. Не исключено, что кто-то из сотрудников Службы госбезопасности проверчивает в пиджаке дырку под орден за успешную работу по дезорганизации русского движения.

Сбили на взлёте

В начале 2017 года несколько видных представителей русской общины Эстонии поставили вопрос о создании партии, которая будет защищать их права. Для нее уже и придумали название — «Партия народов Эстонии».

Во главе этого проекта встали активист Мстислав Русаков (глава НКО «Русская школа Эстонии») и правозащитник Сергей Середенко. Изначально инициатива выглядела многообещающей — интерес к ней проявили представители разных регионов. Однако поскольку регистрация новой партии выглядела слишком трудоёмкой и успеть до ближайших выборов не представлялось возможным, актив несостоявшейся ПНЭ решил все переиграть.

Русаков, Середенко и их сторонники вступили в ряды уже зарегистрированной, но не особо активной Объединенной левой партии Эстонии.

В рядах ОЛПЭ числились 1800 человек — по эстонским меркам это достаточно много. Однако между старыми и новыми «оэлпэшниками» вскоре разгорелся конфликт — не поделили власть в партии.

В ноябре 2018 года свежеизбранного председателя Мстислава Русакова и его сторонников по предложению членов ячейки города Тарту исключили из партии. Новым руководителем ОЛПЭ была избрана спортсменка Юлия Соммер, чемпион Эстонии по командной гимнастике.

Однако Русаков и его команда провели свое собрание, на котором, в свою очередь, из партии Соммер исключили и ее соратников.

К парламентским выборам 2019 года конкуренты выставили два разных списка. Затем Соммер и её люди подали на русаковцев заявление в прокуратуру, обвинив их в том, что они «своевольно вносят в Коммерческий регистр информацию о том, кто является, а кто не является членом партии».

Некоторые сторонники Русакова высказали тогда подозрение, что раскол в ОЛПЭ — результат спецоперации, инспирированной Полицией безопасности (КаПо). По их мнению, спецслужба поставила задачу подорвать перед парламентскими выборами оппозиционную партию, претендующую на защиту прав русскоязычного населения страны.

Естественно, с уверенностью об этом судить нельзя. Если в партию и затесались агенты КаПо, они остались неразоблаченными. Так или иначе, этот раскол в глазах потенциального электората уничтожил любой авторитет ОЛПЭ, и вскоре она бесславно сошла со сцены, не успев ничего совершить.

Внутренний заговор

До недавнего времени самой крупной оппозиционной силой Эстонии была Консервативная народная партия (EKRE). Националисты, но очень по местным меркам необычные. Если большинство партий, претендующих на власть в странах Балтии, ориентируются на американских демократов, то EKRE — на республиканцев, точнее на Дональда Трампа.

Руководство EKRE не боится кощунственных по местным нормам поступков — оно проявляет евроскептицизм, борется с гей-пропагандой, отрицает «зеленую повестку» и даже в недавнем прошлом поддерживало контакты с Евгением Пригожиным.

А недавно глава «консервативных народников» Мартин Хельме совсем «распоясался». В ходе партийного съезда он обвинил нынешнее правительство Эстонии в главе с Каей Каллас («Партия реформ») в том, что оно, впустив украинских беженцев, «провело за два года большую русификацию, чем это удалось сделать Карлу Вайно (некогда возглавлял Эстонскую ССР. — Прим. ред.), Иосифу Сталину или императору Александру III».

Хельме заявил, что Эстония должна избавиться от прибывших в последние годы иммигрантов, вдвое сократить помощь Киеву и добиваться скорейшего мира на Украине путем переговоров.

Только так, по его мнению, можно справиться с иммиграцией славян.

«Они могут называть себя украинцами, и большая часть из них родом из восточной Украины, являющейся зоной боевых действий. Но они говорят на русском, и очень большая часть из них повторяет нарративы Путина», — возмущается Хельме.

По его мнению, украинцев следует отправить домой и одновременно усиленно работать над повышением рождаемости эстонцев. «Мы не примем русификацию Эстонии и отправку куда-либо эстонского вооружения», — воззвал Мартин Хельме.

В 2019–2020 гг. EKRE уже успела побывать в эстонской правящей коалиции, распад которой подозрительно совпал по времени с отстранением Трампа от власти в США. Но если Трампа снова изберут, то Консервативная народная партия имела бы хороший шанс не только вернуться в эстонскую коалицию, но и ее возглавить.

Однако в начале июня в рядах EKRE — совершенно внезапно! — начался раздор. Хельм заявил, что в партии появилась группа заговорщиков, решившая устроить внутренний переворот и привести EKRE в «мейнстрим». По словам Хедьме, заговорщики поставили ему ультиматум: или согласиться на ограничение его власти в партии, или встать перед фактом оттока многих ее членов.

Мартин Хельме ультиматум не выполнил, и за несколько дней EKRE покинули более пятисот ее членов, в том числе столь авторитетные, как заместитель председателя, экс-спикер парламента Хенн Пыллуаас и депутат Европарламента Яак Мадисон.

Некоторых как отъявленных заговорщиков исключил Хельме, некоторые ушли сами. И теперь все они вместе заявляют о своем намерении создать новую «национально-консервативную партию».

Для этой партии уже подыскали название «Эстонские националисты и консерваторы» (ERK) — ее будущее правление уже заявило, что рассматривает в качестве приоритета «поддержку Украины в ее борьбе за свободу».

Все эти события привели к падению рейтинга EKRE и подорвали ее авторитет. Причем это произошло менее чем за пять месяцев до выборов президента в США, которые могли бы поспособствовать возвращению партии на эстонский политический Олимп.

Теперь же эстонских национальных консерваторов ожидают трудные времена и их будущее выглядит крайне неопределенным. И вот уже некоторые заговорили, что случившееся стало результатом козней КаПо.

Являются ли такие заявления обычным поиском виноватых на стороне или все же содержат зерна правды, в ближайшее время точно останется неизвестным.