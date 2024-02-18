Москва, 18 февраля, 2024, 16:50 — ИА Регнум. В 2023 году сотрудники полиции сняли с авиарейсов более 2 тыс. дебоширов, из которых больше половины находились в состоянии алкогольного опьянения. Об этом 18 февраля сообщил начальник Главного управления на транспорте МВД России Олег Калинкин в интервью в эфире радиостанции «Милицейская волна».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Только за прошлый год более двух тысяч граждан были сняты и отстранены от полётов непосредственно», — сказал Калинкин.

По его словам, каждый год количество авиадебоширов находится примерно на одном уровне. Полицейские их задерживают за хулиганство на борту воздушного судна или при посадке.

Он отметил, что больше половины этих граждан, около 1300 человек, находились на борту в состоянии алкогольного опьянения.

По словам Калинкина, больше всего дебоширов было задержано в аэропортах московского авиаузла, в Санкт-Петербурге и Мурманске. 62 человека из общего числа были привлечены к уголовной ответственности, около 2 тыс. — к административной.

Как ранее передавало ИА Регнум, 18 февраля на борту самолёта, следовавшего из Сургута в Екатеринбург, два пьяных пассажира поссорились и устроили дебош. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов доставили нарушителей в служебное помещение транспортной полиции. Выяснилось, что мужчины возвращались домой с вахты и в ожидании вылета распивали крепкие спиртные напитки в стерильной зоне аэропорта, после чего поссорились.