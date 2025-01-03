Еще один шаг к гуманизации перевозок животных по железным дорогам России был сделан спустя почти год после трагической гибели кота Твикса, которая в очередной раз остро поставила вопрос об отношении к животным.

Валерий Шарифулин/ТАСС

Обновленные правила провоза животных по железной дороге вступили в силу в первый день нового года. Главное новшество, введенное компанией РЖД, — все места в купе для поездки с питомцами теперь выкупать не потребуется.

Кроме того, другие пассажиры, приобретая билет, смогут узнать, кто станет их соседом по купе. Это особенно актуально для тех, кто страдает аллергией или просто боится животных.

От трагедии к человечности

Год назад кот Твикс стал жертвой буквального следования служебной инструкции. Трагедия, как сообщало ИА Регнум, произошла 11 января прошлого года. Тогда проводница поезда, следовавшего из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, во время остановки в Кирове выбросила его на 30-градусный мороз.

При этом кот вовсе не был безбилетным пассажиром. Его проезд был оплачен, а в пути животное сопровождал отец его владельца. Однако пушистый непоседа выбрался из переноски и попал в руки сотрудницы РЖД, которая распорядилась его судьбой по-своему. Несмотря на усилия подключившихся к поиску волонтёров, кота нашли мертвым 20 января.

Любопытно, что если РЖД сразу извинилась перед хозяевами Твикса, то ее «дочка» Федеральная пассажирская компания (ФПК), восстановив хронологию событий по записям с видеокамер, часть вины за произошедшее возложила на мужчину, который вёз кота. Причем о результатах служебной проверки директор ФПК Владимир Пястолов докладывал на круглом столе в Государственной думе.

В итоге общественный резонанс от трагической смерти кота запустил волну преобразований нормативов, которые регулируют права животных во время путешествий по железным дорогам.

Спустя десять дней после того, как стало известно о смерти Твикса, ФПК сообщила о запрете выгонять из поездов дальнего следования животных. Железнодорожников обязали приложить все усилия для поиска владельцев, а если таковые не объявятся, то выделить животному «специальное пространство», довезти до станции и передать дежурным.

А РЖД, поддержав почин, вскоре объявила о намерении распространить запрет выгонять животных и на пригородные поезда.

Размер имеет значение

Однако обновленные правила упрощают жизнь лишь владельцам маленьких животных, которые помещаются в переноску, чьи размеры по сумме измерений не превышают 180 сантиметров.

Собаководам, которые отправляются в дальний путь в компании, например, среднеазиатской овчарки или сенбернара, всё еще придется раскошеливаться по полной. «Перевозка собак без тары производится в отдельном купе под наблюдением их владельцев (сопровождающих) с оплатой полной стоимости всех незанятых мест без дополнительной оплаты за их провоз», — говорится в опубликованном на сайте РЖД документе.

Необходимость таких мер понятна: у крупных собак могут неожиданно включиться охранные или охотничьи инстинкты.

Владельцы должны учесть, что поездка в грохочущем поезде может стать сильным стрессом для животного. Так и произошло в феврале прошлого года, когда на вокзале в Новосибирске пропала среднеазиатская овчарка Геля. Животное прибыло из Екатеринбурга к новому заводчику. По словам ее хозяйки, проводник, торопясь избавиться от крупной собаки, всучил поводок в руки мужчине, который пришел забирать Гелю.

Овчарка же при виде подъезжающего поезда испугалась, вырвалась и убежала. Ее искали два дня и обнаружили мертвой. Как оказалось, ее переехал состав. Железнодорожники открестились от этой трагедии, заявив, что у вагона, в котором ехала собака, есть субарендатор. Он-то и должен был обеспечивать безопасность погибшего алабая.

Кстати, несмотря на нововведения, любители рептилий взять в дорогу символ наступившего года не смогут. Перевозка змей в поездах запрещена, объяснили корреспонденту ИА Регнум в справочной службе РЖД, поэтому соседство человека и змеи в поездах исключается.

Смертельные перелеты

Меняются к лучшему и правила перевозки животных самолетами. Ведь в воздухе их тоже подстерегает множество опасностей. Так, в мае 2022 года в багажном отделении самолета «Аэрофлота», приземлившегося в Москве, в переноске был обнаружен труп пса Тимона породы американский булли.

По словам его хозяйки, Тимон был опытным воздушным путешественником и ничем не болел. Первой версией владельцев была смерть от переохлаждения, которую, видимо, косвенно подтверждало то, что сотрудники авиакомпании три с половиной часа не выдавали тело животного.

Авиакомпания, тем не менее, провела проверку обстоятельств случившегося, по результатам которой версия о гибели зверя от экстремально низких температур не подтвердилась.

Но уже в апреле 2024 года правила перевозки домашних питомцев были смягчены. Небольшие домашние животные и птицы теперь могут отправляться в полет вместе с хозяином, расположившись на соседнем пассажирском кресле.

По данным прошлого года, численность домашних питомцев в России за три года выросла на 11% и достигла 74,8 млн. Кошек насчитали 49,2 млн, а собак — 25,5 млн. Таким образом, в прошлом году Россия заняла третье место в мире по количеству кошек, а число собаководов вывело ее на четвертое место.

Россияне без питомцев признавались, что не заводят животных из-за нехватки времени для ухода за ними. Сюда же можно отнести и хлопоты, которые сопровождают владельцев животных и во время длительных поездок, которые требовали порой и значительных затрат на оплату проезда для пушистых спутников.

Новые правила провоза сделают такие поездки более комфортабельными, и вполне возможно, что еще больше животных найдут себе дом и хозяев.