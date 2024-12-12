Таллин, 12 декабря, 2024, 19:19 — ИА Регнум. Депутаты парламента Эстонии в ходе заседания 12 декабря в окончательном чтении проголосовали за принятие закона о введении налога на безопасность, который будет действовать с 2025 года по 2028 год.

Global Look Press/Perry Mastrovito/imageBROKER.com

Сборы состоят из трёх частей. С 1 июля 2025 года на два процентных пункта повысят налог с оборота, с 1 января 2026 года на два процентных пункта поднимут подоходный налог с физических лиц и введут налог в размере 2% для предприятий.

По прогнозу минфина, в бюджет таким образом получится собрать €113 млн в 2025 году, €751 млн в 2026-м, €784 млн в 2027-м и €822 млн евро в 2028-м. За принятие закона проголосовали 53 депутата, против были 27 народных избранников.

Телерадиокомпания ERR сообщила, что после вступления в силу всех нововведений налог с оборота и подоходный налог вырастут до 24%.

Как передавало ИА Регнум, в октябре 2022 года парламент Эстонии провалил голосование по законопроекту о снижении налога на продукты питания с 20% до 9%. Инициаторы предложения указывали, что в стране инфляция достигла рекордного уровня, но большинство депутатов не поддержали предложение.

Обозреватель ИА Регнум в мае 2024 года указал на то, что жители Эстонии массово покидают страну. Они выставляют на продажу квартиры, но их не покупают. Кроме того, рождаемость в стране достигла рекордно низких показателей.