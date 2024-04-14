Москва, 14 апреля, 2024, 15:34 — ИА Регнум. Члена Социал-демократической партии Евгения Осиновского избрали мэром Таллина на внеочередном городском собрании 14 апреля. Об этом сообщает национальный вещатель ERR.

Global Look Press

Осиновский был единственным кандидатом. Его избрали по итогам третьего тура голосования, так как два предыдущих тура, состоявшиеся в первой половине дня, не обеспечили ему нужного числа голосов.

«Осиновский получил 41 голос при 79 депутатах. В голосовании участвовал 41 член совета», — говорится в сообщении.

Повестка дня, помимо выборов мэра, включала назначение членов городского правительства. Кроме социал-демократов, в городское самоуправление вошли представители «Партии реформ», «Отечества» и «Эстонии 200».

В ноябре 2021 года Осиновского избрали председателем Таллинского горсобрания, в связи с чем он отказался от депутатского мандата в национальном парламенте. В 2014–2015 годах он занимал пост министра образования и науки Эстонии, затем до 2018 года был министром здравоохранения и труда. На протяжении четырёх лет, с 2015 по 2019 год, Осиновский был председателем Социал-демократической партии Эстонии.

Как сообщало ИА Регнум, о «маниакальной русофобии» эстонских властей не раз заявлял российский МИД. Так, 11 марта официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что власти Эстонии ассоциируют себя с гитлеровцами, а отношение к России роднит их с киевским режимом. Через месяц, 12 апреля, она назвала признаком душевной болезни предложение главы эстонского МВД Лаури Ляэнеметса признать РПЦ «террористической» организацией.

Вместе с тем в Таллине по состоянию на начало 2022 года русский язык был родным для 43,8% жителей. В 2021 году доля русских в Эстонии составляла 23,67%, для 98% из них русский был родным языком, свидетельствуют данные переписи.