Москва, 4 марта, 2025, 11:33 — ИА Регнум. В первые три дня работы сервиса по установке самозапрета на кредиты услугой воспользовались 2,7 млн россиян. Об этом 4 марта сообщило Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

Григорий Сысоев/РИА Новости

«По данным ОКБ, за первые три дня работы сервиса по самозапрету на кредиты этой социально важной возможностью воспользовалось порядка 2,7 миллиона человек», — сообщили в ОКБ.

Отмечается, что в первый день запуска сервиса россияне оформили 1 млн самозапретов, во второй день — еще 700 тыс. В первый рабочий день недели — 3 марта — россиянами был устанлен еще 1 млн самозапретов.

Больше всего самозапретов россияне установили 1 марта в 20:08 мск. За одну минуту ОКБ получило и обработало 2904 заявлений об установке самозапрета. Формат полного запрета на кредиты выбрал 91% граждан. Запрет на выдачу кредитов и займов без личного присутствия выбрало 5% россиян. Еще порядка 2,5% человек установили запрет на микрокредитование и 1,5% — на различные сочетания вышеперечисленных вариантов самозапретов.

Доля россиян 35–55 лет, установивших самозапрет на кредиты, составила 46%. В этой возрастной категории больше всего тех, кто ввел самозапреты на кредиты, это люди 40–45 лет. Более трети самозапретов установили россияне в возрасте 55 лет и старше.

«51% самозапретов оформили мужчины, женщины, соответственно, — 49%», — сообщили в ОКБ.

Комментируя запуск сервиса по самозапрету на кредиты, гендиректор ОКБ Михаил Алексин напомнил, что процедура призвана защитить людей от мошенников в случае утечки персональных данных, например при взломе аккаунта, потере документов или телефона. Также самозапрет на кредиты поможет, если человек сам случайно передал свои данные в неблагонадежные руки.

Как сообщало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин подписал в феврале закон о возможности самозапрета на кредиты с 1 марта 2025 года. Ограничение касается всех потребительских кредитов и займов. Сервис начал работать на портале «Госуслуги».

Минцифры 3 марта сообщило, что больше всего заявлений поступает от москвичей. В Санкт-Петербурге за первые два дня работы сервиса заявления подали 143,9 тыс. человек, в Подмосковье — 112,3 тыс. Средний возраст заявителя составляет 53 года.