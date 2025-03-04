Москва, 4 марта, 2025, 13:02 — ИА Регнум. Граждане России потеряли порядка 295 млрд рублей в 2024 году из-за действий кибермошенников. Об этом 4 марта сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

ИА Регнум

«Сейчас мы подвели итоги и можем задокументированным образом констатировать, что убытки россиян по направлению телефонного мошенничества составили не менее 295 млрд рублей», — заявил Кузнецов на заседании совета по развитию цифровой экономики и совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации.

Он также добавил, что оценка неокончательная, а реальная сумма ущерба, по видению банка, значительно выше.

Как сообщало ИА Регнум, 19 февраля заместитель главы МВД России Андрей Храпов сообщил, что сумма ущерба от действий телефонных мошенников в РФ достигла 200 млрд рублей, в том числе за счет взятых гражданами кредитов. Отмечается, что показатель вырос на 36% по сравнению с 2023 годом. При этом число пострадавших осталось почти идентичным.

По его словам, фиксировался рост числа детей среди пострадавших от действий кибермошенников. Также на уловки попадались и молодые люди в возрасте 18–19 лет. Храпов добавил, что обычно детей заставляли выносить деньги, принадлежавшие родителям.