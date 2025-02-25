24 февраля, в третью годовщину начала СВО, Соединённые Штаты «объединились с Россией»: так подается происходящее в стенах Организации Объединённых Наций в заголовках большинства ведущих американских и британских СМИ. А случилось следующее.

Иван Шилов ИА Регнум

Украина и Евросоюз, как обычно, внесли на рассмотрение Генассамблеи антироссийскую резолюцию, в которой от России требовали полностью вывести свои войска с территории Украины.

Как и любые документы, принимаемые в стенах Генассамблеи, она не была обязательна для исполнения, но должна была стать, как пишет издание The Hill, «воплощением всеобщей солидарности против неспровоцированного нападения России на своего соседа и продолжающейся агрессии».

В итоге всеобщности не получилось. «За» проголосовали 93 страны (меньше половины стран-участниц ООН), 16 высказались против.

Но главное, что среди тех, кто против, впервые оказались Соединённые Штаты — их временный поверенный в делах при ООН Дороти Ши дала понять, что Вашингтону не понравился слишком жесткий язык документа.

«Мы не можем поддержать резолюцию Украины, мы призываем её отозвать в пользу решительного заявления, обязывающего нас прекратить войну и работать над достижением прочного мира», — заявила Ши.

По её словам, США добивались «простого, исторического заявления от Генеральной Ассамблеи, которое смотрит вперёд, а не назад», поэтому предложили свой текст в форме нового проекта резолюции, которая, по словам поверенного, «сосредоточена на одной простой идее: прекращении войны».

Москве этот проект понравился.

«США внесли на рассмотрение той же ГА ООН свой проект резолюции по украинскому кризису — с универсальным призывом к миру, без русофобии», — написала в своём Telegram-канале официальный спикер российского МИД Мария Захарова.

Но, по её словам, европейские страны, включая Францию и Великобританию, «испохабили текст своими поправками» — превратили в аналог документа, который был принят. И по новому голосованию США воздержались.

«Голосование стало поразительным отражением углубляющегося раскола между администрацией Трампа и основными союзниками США по вопросу поддержки Украины и неодобрения односторонних попыток президента Дональда Трампа обратиться к Кремлю с целью урегулировать войну на выгодных для России условиях», — возмущается американское издание The New York Times.

Казалось бы, в действиях западных стран была логика. Им нужно сесть за стол российско-американских переговоров, причём заслужить своё место можно не нытьём, а демонстрацией силы. Поэтому Европе было крайне важно продемонстрировать решимость, показать готовность сопротивляться, чтобы он признал субъектность Европы. Что, казалось бы, и было сделано на Генеральной Ассамблее.

«Фактически это демарш бывших младших союзников против суверена и щелчок по носу американской дипломатии и лично Трампа»,— считает российский политолог Антон Хащенко.

Однако проблема заключается в том, что за Генеральной Ассамблеей последовало заседание Совбеза, которое полностью обнулило все европейские достижения и демонстрации.

«Буквально через пару часов США внесли ТОТ ЖЕ проект резолюции, который они предлагали принять Генассамблее, в Совет Безопасности ООН. И там эта резолюция без каких-либо поправок была одобрена,— пояснила Мария Захарова. — Внимание, вопрос: когда Франция и Британии были искренними? Когда коверкали американский проект резолюции ГА ООН или когда ТОТ ЖЕ самый американский проект одобрили без поправок?»

Да, британцы и французы пытались сорвать принятие резолюции. Сначала просили отложить рассмотрение текста в Совбезе на сутки, чтобы якобы лучше с ним ознакомиться (хотя ровно его они уже редактировали в Генассамблее). Москва и Вашингтон заветировали это предложение, причём американцы — с формулировкой «пора Совбезу выполнить свою работу».

Затем был предложен ряд поправок, включая замену слов «российско-украинский конфликт» на «полномасштабное вторжение Российской Федерации в Украину» и требование прописать право Украины контролировать всю её территорию. Однако на поправки наложила вето Россия.

В итоге европейские страны не стали накладывать вето на итоговую резолюцию — её приняли.

Для Москвы же происходившее в стенах ООН представление было скорее выгодным. Во-первых, как отмечает Захарова, принятый в Совбезе документ важнее. «Резолюция СБ ООН без осуждения России, с призывом к миру задаёт правильные рамки и с точки зрения статуса имеет преимущественное значение над резолюцией ГА ООН»,— написала она.

Во-вторых, потому что демонстративные антизападные действия главы Белого дома являются своего рода доказательством его решимости.

«В целом это очень позитивный сигнал, который даёт нам основания верить в твёрдость намерений Трампа реализовать свою мирную инициативу в отношении Украины», — отмечает в беседе с ИА Регнум бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

Конечно, звучат и другие мнения. В частности, что Трамп пытается обмануть Россию, что он просто играет рука об руку с Западом в хорошего/плохого полицейского. Или что он может обидеться (если Москва не примет его предложения о немедленном прекращении огня), развернуться на 180 градусов и присоединиться к русофобскому хору.

Но эти сценарии полностью противоречат психотипу президента США. Подобный разворот станет для него грандиозным позором — получится, что презираемая им Европа, которая противоречила ему в вопросе России, была права. Поэтому вероятнее всего, что никуда Трамп разворачиваться не будет — он совершил «прыжок веры», надеясь, что допрыгнет до заключения мирного соглашения с Москвой, а не рухнет в пропасть.

И, видимо, его надежда основывается на взаимопонимании, которое было достигнуто с Владимиром Путиным в первой половине февраля — иначе бы он этого прыжка не делал.

«Я веду серьёзные переговоры с президентом России Владимиром Путиным относительно окончания войны, а также крупных сделок по экономическому развитию, которые будут иметь место между Соединенными Штатами и Россией»,— заявил Трамп 24 февраля.

Проще говоря, заявил о намерении снимать санкции.

В-третьих, само по себе голосование в ООН и Собвезе показывает раскол среди стран Запада.

«Подобные голосования склоняют чашу весов в нашу пользу. Посылают сигнал, что в западной политике по осуждению России больше нет единства», — поясняет ИА Регнум эксперт РСМД Алексей Наумов.

И это увидел весь мир.