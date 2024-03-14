Материалы с тегом «ООН»
Полянский заявил о возможности возобновления расследования по «СП»
Россия оставляет за собой право возобновить усилия по международному расследованию диверсии на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», заявил 14 марта первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. Для России не было транспарентности в расследованиях...
новость часа
14 марта 2024
Совбез ООН обсудит расследование терактов на «Северных потоках»
Совет безопасности ООН обсудит 14 марта по запросу России вопрос о необходимости проведения международного расследования терактов на «Северных потоках», сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при организации Дмитрий Полянский. «Четырнадцатого марта вновь поднимем в СБ ООН вопрос о...
новость часа
14 марта 2024
Гуцул попросила Россию поднять в ООН проблему давления на Гагуазию
Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул попросила Москву поднять на площадке ООН проблему давления на автономию со стороны властей Молдавии. Об этом она рассказала в эфире телеканала «Россия 24». Также она заявила, что есть предпосылки, что со стороны властей Молдавии в любой момент могут...
12 марта 2024
Болтон посоветовал Трампу посеять хаос в ООН ради Запада
Кандидату от Республиканской партии на предстоящих выборах президента США Дональду Трампу следует посеять хаос в ООН, а не Североатлантическом альянсе, так как ослабление НАТО станет угрозой для безопасности страны. Такое мнение в колонке для The Wall Street Journal высказал бывший советник...
9 марта 2024
В БАПОР заявили о принуждении сотрудников ложно признать связи с ХАМАС
Сотрудники Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) подверглись давлению со стороны властей Израиля, вынуждавших их солгать. Об этом со ссылкой на отчёт БАПОР сообщило агентство Reuters. «БАПОР заявило, что некоторые сотрудники, освобождённые в...
9 марта 2024
Полянский заявил, что простым украинцам угрожают лишь их силы ПВО
Мирные граждане Украины неоднократно могли убедиться в том, что Вооружённые силы России наносят удары исключительно по объектам военной инфраструктуры, а их жизням угрожают лишь непрофессиональные действия украинских сил противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил первый заместитель постоянного...
9 марта 2024
Канада решила возобновить финансирование БАПОР
Канадские власти возобновят финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), говорится в заявлении министра по вопросам международного развития Канады Ахмеда Хусейна. Об этом сообщило агентство The Associated Press. Ранее Оттава...
9 марта 2024
Россия запросила заседание СБ ООН по Украине на 22 марта
Россия запросила проведение заседания Совета Безопасности Организации Объединённых Наций по ситуации на Украине на 22 марта. Об этом в пятницу, 8 марта, на заседании СБ ООН заявил первый заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский. «Вы лепите из России образ врага...
9 марта 2024
Полянский заявил об отсутствии у России намерений устранить Зеленского
Россия не собирается и не преследует цель устранить главу киевского режима Владимира Зеленского. Об этом в пятницу, 8 марта, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при Организации Объединённых Наций Дмитрий Полянский. «В Одессе, по военным объектам которой действительно наносился...
9 марта 2024
США подготовят резолюцию СБ ООН о неразмещении ядерного оружия в космосе
Соединённые Штаты Америки готовят резолюцию Совета Безопасности Организации Объединённых Наций (СБ ООН) о недопустимости размещения ядерного оружия в космосе. Об этом в четверг, 7 марта, сообщило агентство Bloomberg. «США готовят резолюцию СБ ООН, которая предостерегала бы от размещения ядерного...
8 марта 2024
Заседание Совбеза ООН по Украине назначили на 8 марта
Заседание Совета Безопасности ООН по украинской тематике запланировано на пятницу, 8 марта. Об этом 7 марта сообщила пресс-служба международной организации. Как указано в уведомлении об изменении в расписании, начало заседания намечено на 15:00 (23:00 мск). Тема заседания — поддержание мира и...
новость часа
7 марта 2024
Полянский назвал правдивым сюжет CNN о ситуации в Часовом Яре при ВСУ
Информацию, которую в своём сюжете о ситуации с жителями в Часове Яре в ДНР и их отношении к конфликту на Украине обнародовал американский телеканал CNN, является правдой. Об этом 7 марта сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. «У CNN появилась...
7 марта 2024
Путин заявил, что действия США в обход ООН «выпустили джинна из бутылки»
США, действуя в обход Совбеза ООН, в том числе в Ираке и Югославии, «выпустили джинна из бутылки», так как другие страны решили защищать свои интересы, заявил 6 марта президент России Владимир Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ) в центре «Сириус». «События в Ираке...
6 марта 2024
Дипломат Тяжлова раскрыла подробности обучения хакеров на Украине
Специалисты киберкомандования США и киберсил ЕС проводят на Украине обучение хакеров, заявила представитель России Ирина Тяжлова на седьмой сессии Рабочей группы открытого состава ООН по вопросам безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и самих ИКТ...
6 марта 2024
Президент Бразилии заявил о хороших отношениях с Путиным и Медведевым
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва рассказал, что всегда был в хороших отношениях с президентом России Владимиром Путиным и с заместителем председателя Совета безопасности Дмитрием Медведевым. Видео с заявлением бразильского лидера 4 марта опубликовал новостной портал Metrópoles на...
5 марта 2024
Россия призвала пересмотреть решение об увольнении сотрудников БАПОР
Решение об увольнении сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), принятое исключительно на основании заявлений Израиля, необходимо пересмотреть. Такое заявление сделал 4 марта постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. В...
5 марта 2024
Правнук Сталина предложил Лаврову распустить ООН
Правнук Иосифа Сталина художник Селим Бенсаад написал письмо министру иностранных дел России Сергею Лаврову с предложением распустить ООН. Об этом 4 марта сообщило издание News.ru, в распоряжении которого появилась копия письма. «Я готов официально от лица семьи Сталиных поддержать вас и МИД России...
4 марта 2024
Россия поднимет вопрос терактов на «Северных потоках» в Совбезе ООН
Россия планирует поднять вопрос терактов на «Северных потоках» в Совете Безопасности ООН в ближайшее время. Об этом заявил постпред России в ООН Василий Небензя. «Вы же видели заявления Швеции и Дании по этому поводу, которые прекратили расследование, сказав, что это, очевидно, была диверсия...
2 марта 2024
Лавров заявил, что Запад грубым образом нарушает принципы ООН
Россия убеждена, что мировое большинство понимает необходимость возвращения к принципам ООН, которые западные страны сейчас грубым образом нарушают, заявил 2 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на на дипломатическом форуме в турецкой Анталье. «Мы всё-таки убеждены, что мировое...
2 марта 2024
Полянский назвал тему разговора немецких офицеров позором Германии
Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал разговор высокопоставленных немецких офицеров с обсуждением темы о ракетном ударе по Крымскому мосту «полным позором» для Берлина. По словам дипломата, Германия потеряла своё лицо и показала себя лживой, злой, агрессивной...
2 марта 2024