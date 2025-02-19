КВН уже давно был для Украины зеркалом реальности, даже президентом украинцы избрали себе одного из юмористов, регулярно шутивших о замашках власти. А теперь и новое поколение шутников предлагает осмотреться и задуматься.

Иван Шилов ИА Регнум

Речь о нашумевшем случае в одной из киевских школ, где старшеклассники показали сценку, во время которой трое прохожих встречают на улице сотрудника ТЦК. Пока двое пытаются «не отсвечивать», третий без разговоров отправляет военкома в нокаут и удаляется.

Вся сценка секунд на двадцать, но как же полыхнуло!

«С целью расследования факта, зафиксированного во время проведения праздничного мероприятия в школе №309, во время которого учащиеся продемонстрировали избиение представителя ТЦК — управлением образования Дарницкой райгосадминистрации создана комиссия», — насупив брови, отчитались районные чиновники.

Скандал дошёл аж до министра образования Оксена Лисового, который назвал инцидент «позорным и недопустимым на третьем году полномасштабного вторжения и 11-м году войны».

Директор школы, которой приказали провести внутреннее расследование, божится, что была не в курсе. И обещает устроить ученикам регулярные промывания мозгов: «В школе проведут цикл уроков по медиаграмотности, встречи с военными, а также усилят контроль над подготовкой воспитательных мероприятий». Педагог-организатор, готовивший мероприятие, мгновенно написала заявление об увольнении.

Начальник управления коммуникаций сухопутных войск Украины обвинил подростков в том, что они якобы не понимают, насколько важна мобилизация для выживания страны. По его мнению, подобные выступления показывают совсем другую проблему в обществе, так как тэцэкашники — вовсе не преступники!

Сами дети, запуганные до икоты, позднее пояснили администрации школы, что «номер символизировал конец войны и победу». Как говорится, я художник, я так вижу.

Под такой трактовкой наверняка подпишется большинство российских читателей: украинский народ сносит режим Зеленского с его бандой тэцэкашников, что знаменует конец войны. Но в данном случае решают отнюдь не российские читатели. Так что чиновники наверняка продолжат мытарить школяров, выясняя, как именно сочетается победа Украины и избиение «людоловов».

Хотя, казалось бы, не они первыми это начали, молодым людям есть на кого равняться. В мае прошлого года получился знатный скандал после выхода скетча «Квартала 95» под названием «Начальник Ровенского ТЦК шифруется от российских шпионов».

В этом номере участники проекта высмеяли начальника одного из территориальных центров комплектования в Ровенской области, которого тайно снимали в кабинете, где он целовался с разными сотрудницами. Шоумен Андрей Рыбак изображал военкома, передающего девушкам в пикселе «тайные шифры» через лобызания и жаркие объятия — и это было объявлено дискредитацией ВСУ.

Хотя ведь, правда, смешной был случай.

А в сентябре того же года артисты популярной комедийной программы «Дизель Шоу» сделали сценку в балетном стиле, где сотрудники полиции и ТЦК ловят и избивают прохожего. «К вашему вниманию балет: «ТЦКшное озеро»… Музыка и ситуация классические. Сцена первая. По улице провинциального города смело шагает военнообязанный… Сцена вторая. Во время этой прогулки, как всегда, появляются черные лебеди…» — говорится в отрывке видео.

Судя по реакции зала — зашло на «ура». Так что киевские школьники выбрали весьма благодатную тему. Только за её освещение им подбросят дополнительный десяток уроков бандеризации и идеологического воспитания, поскольку шутить в стране злого клоуна можно «не только лишь всем», как говорит классик.

Между тем ситуация явно относится к тем, где «устами младенца глаголет истина». За последние несколько недель на Украине действительно фиксируются всплески прямо-таки народного гнева в отношении работников ТЦК. Вот только они совсем не постановочные: мордобой, поножовщина, стрельба.

Сразу несколько случаев взрывов (Павлоград, Ровно, Каменец-Подольский) с убитыми и ранеными сотрудниками. Плюс последний, наиболее резонансный случай в Николаеве, где женщина, сын которой погиб на фронте, активировала взрывное устройство, подойдя к толпе военкомов у кафе — погибла сама, утащила троих с собой, еще несколько ранены.

Плюс военкоматовских теперь бьют не только те, кого они пытаются бусифицировать, и не только сердобольные прохожие. Есть как минимум несколько случаев, когда насильно мобилизованных попросту отбивали — по пути на военно-врачебную комиссию, например. Причём не всех, а выборочно, как это случилось на днях в г. Жовква Львовской области, где двое неизвестных потыкали военного ножами и дали одному из конвоируемых уйти.

А то и вовсе внаглую:

«Вооруженные мужчины подрезали автобус с мобилизованными и, представившись полицией, забрали двоих из них, сообщает полиция. При этом они угрожали открыть огонь по военным… За такое «освобождение от службы» нападавшим заплатили по 5 тыс. долл. за каждого мобилизованного».

Так что какой может быть спрос с детей, тоже читающих новости?

А школьникам эта тема близка ещё и потому, что именно сейчас они оказались как нельзя близко к тому, чтобы испытать всё это на своей шкуре. В начале 2025 года у Зеленского презентовали план добровольной мобилизации для молодёжи в возрасте 18–25 лет. Обещая за это и денежный бонус, и ипотеку под 0%, и льготное поступление… Но служить — только на «передке», никаких тёплых мест в тыловых частях.

Слухи о чём-то подобном ходили уже давно. И ещё прошлой осенью украинские чиновники обратили внимание на то, что школьники в возрасте от 15–16 лет и старше как-то уж слишком массово потянулись за рубеж.

«На Украине наблюдается рекордный отток учащихся. Многие [семьи] продают свои квартиры, имущество и уезжают с детьми преимущественно в Польшу. Это свидетельствует об отсутствии чётких сигналов от власти по поводу планов на будущее для граждан. Перед началом нового учебного года 300 тыс. школьников покинули Украину», — отмечала тогда депутат Верховной рады Нина Южанина.

А министр образования уточнял, что эти 300 тысяч — преимущественно юноши 10–11-х классов.

Дело в том, что сегодня гражданам Украины мужского пола по достижении ими 17 лет даётся шесть месяцев на то, чтобы встать на воинский учёт (прежде — с 18 лет). После чего выехать за рубеж они уже не могут. Поэтому родители и вывозят ребят заранее, справедливо считая, что в Польше и других странах те целее будут.

Однако даже с началом учебного года этот процесс не приостановился. «В Западной Украине говорили, что просто видят автобусы, наполненные парнями 16–17 лет, в направлении Словакии. И это не с родителями, а сами дети выезжают. Это организовано как туры ребят. Они выезжают не ради обучения, а, скорее, чтобы спастись от мобилизации», — сообщала в конце декабря доцент Киевской школы экономики Ольга Купец.

В свою очередь новая инициатива Зеленского только подстегнула этот процесс. «Сейчас встретилась с хорошей знакомой. Ее сыну — 17 лет, скоро будет 18. Он в Киеве, но все его одноклассники уже уехали. Из класса остались только девочки», — пишет экс-пресс-секретарь Киевской прокуратуры Алёна Яхно. Это можно было бы списать на столичную специфику, но, как говорилось выше, на западе Украины ситуация аналогичная.

До всех, кто уехал, ТЦК уже не доберутся, это плюс. Но есть и минусы.

Этих детей лишили не только родного дома, но и всего того, что уже не повторится. Последних дней школьной беззаботной юности, дискотек, последнего звонка и выпускного, наконец. Большинство, конечно же, не поступит в польские, словацкие и прочие вузы, а значит, потеряют минимум год прежде, чем смогут вернуться и поступить в украинские. Да и смогут ли?

Не говоря уже о том, что за их спиной — три года жизни в стране, чья армия ведёт войну исключительно для того, чтобы банда Зеленского пилила помощь «союзников». Вряд ли эти дети когда-то будут испытывать дружеские чувства к России. Но не российская армия гонит их сегодня из родных домов. Их гонит коллективный ТЦК и перспективы стать «мясом» очередного «потужного контрнаступа».

В этом смысле отправить тэцэкашника в нокаут — пускай только в школьной сценке — вполне естественная реакция. Конец войны и победа. Катарсис.

В некоторых вещах эти дети умнее своих учителей, не говоря уже о директоре школы и чиновниках.