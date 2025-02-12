Чернигов, Украина, 12 февраля, 2025, 18:13 — ИА Регнум. В Черниговской области двое украинцев притворились сотрудниками полиции, чтобы освободить мобилизованных. Об этом 11 февраля сообщили в Нацполиции Украины.

ИА Регнум

Мужчины остановили автобус с военнообязанными, и, угрожая оружием, забрали с собой двух мобилизованных.

«В ходе спецоперации полицейские Черниговщины совместно с СБУ задержали нападавших», — сказано в сообщении украинской Нацполиции в Telegram-канале.

Отмечается, что мобилизованных мужчины забрали, чтобы не допустить их передачу на фронт. За такую услугу каждому из них выплатили по 5 тыс. долларов.

В январе житель Одессы сумел сбежать от сотрудников ТЦК (аналог военкомата на Украине) благодаря жильцам дома, открывшим ему дверь. Спасение украинца попало на запись видеокамеры.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2024 года российские военнослужащие помогли украинцу сбежать от преследования сотрудников территориального центра комплектования. Они заметили украинца с беспилотника, с помощью которого передали ему рацию и помогли безопасно выйти к позициям ВС России.

Первый замглавы Нацполиции Украины Максим Цуцкиридзе ранее заявил, что украинцы, уже приговорённые судами к условному сроку за уклонение от мобилизации, всё равно подлежат призыву в ВСУ. По его словам, суды зачастую прописывают приговор таким образом, чтобы мужчину могли мобилизовать сразу, не дожидаясь окончания срока наказания.