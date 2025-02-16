Киев, 16 февраля, 2025, 14:41 — ИА Регнум. Число погибших военкомов в результате инцидента в Николаеве, где женщина взорвала бомбу рядом с сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК), выросло до трёх. Об этом сообщили в Центре противоминной деятельности, где служили погибшие.

15 февраля женщина, сын которой погиб на фронте после мобилизации, устроила взрыв рядом с военкомами. В результате сама женщина, а также один из сотрудников ТЦК погибли на месте. В издании «Страна. ua» уточнили, что ещё от шести до восьми человек получили ранения.

«Во время взрыва в Николаеве погибли трое военнослужащих центра противоминной деятельности», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, подобные случаи не являются редкостью на Украине, где регулярно поступают сообщения о насильственной мобилизации или о сопротивлении сотрудникам ТЦК. Так, 1 февраля издание «Страна. ua» заявило, что в здании областного территориального центра комплектования (ТЦК) в городе Ровно прогремел взрыв. По данным издания, в результате несколько человек погибло, а в самом здании военкомата ударной волной выбило окна. При этом отмечалось, что в городе не была объявлена воздушная тревога.

Ранее в этот же день СМИ сообщили, что в Полтавской области неизвестный выстрелил в сотрудника ТЦК, после чего скрылся вместе с одним из мобилизованных. Отмечается, что он попытался отнять оружие у военкома, а затем открыл огонь. Сотрудник ТЦК погиб на месте.

В октябре 2024 года пленный военнослужащий 113-й бригады территориальной обороны Украины Богдан Мусихин заявил, что многие украинские бойцы, озлобленные на сотрудников ТЦК, грозят расправиться с ними после возвращения с фронта.