Москва и Вашингтон начинают большой переговорный марафон. Первая встреча высоких представителей двух стран стартовала 18 февраля в столице Саудовской Аравии — Эр-Рияде, в одном из дворцов королевской семьи — Дирия в комплексе Альбасатин.

Иван Шилов ИА Регнум

Выбор места для переговоров объясняется просто. Во-первых, Россия и США могли встретиться в стране, которая является дружественной для всех участников переговорного процесса. Во-вторых, она должна иметь достаточно серьёзные силовые структуры для обеспечения безопасности — и пользоваться в этом плане доверием как российской ФСО, так и американской Секретной службы. В-третьих, её усиление (а статус посредника — это дипломатические очки) не должно быть угрозой для участников процесса.

И, наконец, эта страна должна быть полезна участникам, ведь предоставление роли посредника в важнейшем переговорном процессе современности является не благотворительностью, а услугой.

«Переговоры на территории Саудовской Аравии оказались возможны, потому что и Россия, и США позитивно отнеслись к подобному выбору посредника. Да, Эмираты бы тоже приняли, но Саудовская Аравия на сегодняшний день важнее для США: она играет важную роль в определении цен на нефть, к тому же Трамп сейчас хочет провести с КСА переговоры по очень масштабному сотрудничеству, а также повышению уровня отношений с Израилем», — объясняет ИА Регнум политолог-международник, эксперт РСМД Елена Супонина.

Выбор участников встречи тоже весьма показателен. Российскую делегацию возглавляют два главных дипломата страны — министр иностранных дел Сергей Лавров и советник президента Путина по внешней политике Юрий Ушаков. Во главе американской стоят госсекретарь США Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпредставитель США по Ближнему Востоку (и одновременно по украинскому кризису, по крайней мере в той его части, которая касается переговоров с Москвой) Стивен Уиткофф.

Проще говоря, выше — только уровень глав государств, встречу которых текущий саммит и должен подготовить. А также, по словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, подготовить возможные переговоры по украинскому урегулированию и помочь «восстановлению всего комплекса российско-американских отношений».

В то же время ожидать от мероприятия прорывных решений всё-таки не стоит. За последние две-три недели российско-американское взаимодействие продвинулось дальше, чем за последние три года, но стороны всё еще далеки от урегулирования украинского кризиса — и тем более восстановления отношений.

Да, и Владимир Путин, и Дональд Трамп заинтересованы как можно быстрее решить украинскую проблему. Москва всегда говорила о приоритете дипломатического пути, а Трампу нужно как можно быстрее развязаться с украинским кризисом и заняться другими, более важными для него проблемами: внутриамериканскими, ближневосточными, латиноамериканскими, китайскими и т.п.

При этом развязаться до того, как он и его администрация втянутся в финансовую и материальную поддержку киевского режима (после чего война Байдена, которую можно безболезненно слить, превратится в войну Трампа, от которой уже так легко не откажешься). Однако на пути решения стоят три проблемы, которые на саммите в Эр-Рияде решить вряд ли удастся — но хотя бы получится обсудить. А это уже немало.

Во-первых, проблема территориальная. Москва жёстко дала понять, что отдавать земли Киеву не собирается, даже если Украина и кто-то ещё считает их украинскими.

«Украина теперь безвозвратно потеряла не только Крым, но и Донецкую и Луганскую Народные Республики и Херсонскую и Запорожскую области, вошедшие в состав России. Соответственно, исправлять ситуацию нужно в тех регионах, которые пока ещё остаются под контролем Киева», — отметил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

И здесь ключевое словосочетание «пока ещё». Сергей Лавров дал понять, что Украина не получит не только территории, вошедшие в состав России, но и те, которые освобождены российской армией. Не получит в том числе по гуманитарным причинам.

«Украинские вооружённые силы действуют ещё похлеще, чем гитлеровские убийцы. Посмотрите, какие зверства они чинят. И вы хотите, чтобы даже мысль какая-то присутствовала на переговорах про то, что какие-то территории нужно уступить?» — задаёт риторический вопрос российский министр.

Строго говоря, нынешней администрации США эти территории малоинтересны. Но госсекретарь Марко Рубио (и даже Дональд Трамп) не могут просто взять и передать России условные Славянск, Херсон и другие города. Если быть реалистом, то всё, что могут сделать США — прекратить помощь киевскому режиму и позволить России самой освободить территории, которые являются российскими — как с точки зрения конституции, так и по факту.

Второй проблемой является легитимность главы киевского режима — вернее, её отсутствие. Это одна из главных причин, почему Зеленского на саммит не позвали. Потребовали лишь находиться в пешей доступности, из-за чего тот прибыл в Эмираты.

«Зеленский встречался с президентом ОАЭ Мохаммедом Аль Нахайяном. Антураж вокруг его приезда не был таким, как когда приезжал Путин — но тут всё логично. Арабы знают разницу в весе между президентом России и главой киевского режима», — говорит Елена Супонина.

Легитимность, которая делает главу режима президентом и позволит ему не только участвовать в переговорах, но и подписывать документы, может появиться только после выборов. Провести их можно, как уверяют киевские власти, через полгода после отмены военного положения. А отменить его, по их же словам, можно только после прекращения огня.

Однако Москва выступает категорически против: прекращение огня может оказаться просто попыткой затянуть время для перевооружения и переоснащения потрёпанных частей ВСУ. Получается замкнутый круг. И для выхода из него требуется время.

Наконец, третьей проблемой является позиция Евросоюза.

«Трамп очень круто запрягает, но переговоры могут столкнуться с трудностями. Так, стоит ожидать гадостей от европейцев, которые занимаются подзуживанием», — предупреждает Елена Супонина.

Официальный Брюссель, как и Киев, не был приглашён на российско-американские переговоры. И это логично, поскольку Европа к ним не готова.

«Философия-то у европейцев никуда не делась. Я не знаю, что им делать за переговорным столом. Если они будут «выцыганивать» какие-то лукавые идеи про заморозку конфликта, а сами, по своему обычаю, нраву и привычкам будут иметь в виду продолжение, то зачем их туда приглашать?» — задаёт вопрос Сергей Лавров.

Однако европейцы восприняли происходящее как оскорбление, а политику Трампа в отношении России — как серьёзнейший удар по европейской безопасности.

«Администрация Дональда Трампа положила конец международной изоляции российского президента, разрушила единство Запада в этом конфликте и поставила под сомнение то, насколько далеко США готовы зайти в защите Европы», — описывает в целом их позицию американская CNN.

Соответственно, Брюссель вместе с Лондоном и рядом европейских столиц будут пытаться саботировать мирный процесс. Играть на обострение в украинском кризисе — а также как минимум отказываться соблюдать условия (по снятию санкций и т.п.), о которых Вашингтон договорится с Москвой.

Россию это не устраивает. Она договаривается с США как с лидером коллективного Запада — и хочет, чтобы условия соблюдались всем коллективным Западом. Сценарий, при котором США не поставляют оружие Украине, а условная Франция поставляет (причём американское), может быть расценен не только как признак слабости Штатов, но и как попытку Трампа обмануть Россию. Трампу же это не нужно, поэтому он должен привести Европу в чувство. А на это тоже нужно время.

Так что быстрых решений ждать точно не стоит. Как отметил Марко Рубио, «нам предстоит пройти долгий путь». И хорошо, что Москва и Вашингтон его начали.