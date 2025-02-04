Астана, 4 февраля, 2025, 18:27 — ИА Регнум. Министерство транспорта Республики Казахстан опубликовало предварительный отчёт о крушении самолёта AZAL близ аэропорта Актау.

TASS / EPA/AZAMAT SARSENBAYEV

Согласно отчёту, в 05:13:31 был зафиксирован первый звуковой удар. В 05:13:34 было произошло падение давления и уровня жидкости в 3-й гидросистеме до нулевых показателей. Рули управления оставались в нулевом положении до конца полёта.

В ту же минуту отказала система триммирования воздушного судна по тангажу и было зафиксировано начало разгерметизации кабины. Спустя несколько секунд системы зафиксировали повторный звуковой удар. Ещё через минуту капитан судна по внутренней связи связался с кабинным экипажем для уточнения ситуации. Бортпроводник доложил ему о взрыве двух сидений, отметив, что занимается рассадкой вставших со своих мест пассажиров.

Следом экипаж доложил о столкновении с птицами и взрыве кресел на вышку в Грозном. Он несколько раз уточнял погоду в аэропортах Махачкалы, Минеральных Вод, Баку и Актау. Лайнер была готова принять воздушная гавань Махачкалы. Однако плоты приняли решение следовать в Баку, но позже изменили решение и направились в сторону Актау.

Лишь в 06:02:47 экипаж впервые передал международный сигнал бедствия, сообщив об отказе рулей, и запросил аварийную посадку. Столкновение самолёта с землёй было зафиксировано в 06:27:58 (09:27: 58 мск).

В заключении отчёта указано, что комиссия по расследованию продолжает детально изучать повреждённые конструкции лайнера.

«При первоначальном осмотре обнаружено множество сквозных и несквозных повреждений в хвостовой части фюзеляжа, киля и стабилизатора, рулей высоты и направления», — гласит отчёт.

Отмечается, что схожие повреждения выявили на левом двигателе и левом крыле самолёта, а также на его агрегатах и компонентах. Для некоторых повреждений характерна правильная прямоугольная форма.

Отчёт является предварительным и будет дополнен по ходу расследования, указали в минтрансе Казахстана.

Как сообщало ИА Регнум, утром 25 декабря пассажирский борт Embraer 190, летевший рейсом Баку — Грозный, разбился в примерно пяти километрах от аэропорта Актау. В результате происшествия погибли 38 человек. При этом 29 человек выжили. Среди тех, кто находился на борту воздушного судна, были 16 граждан РФ. Из них выжили девять человек.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал дождаться официальных результатов расследования. Он подчеркнул, что российско-азербайджанские отношения являются доверительными, Москва и Баку могут решать между собой любые вопросы, в том числе международные инциденты, включая авиакатастрофу под Актау.