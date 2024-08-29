Материалы с тегом «Зарплаты»
На Кубани повысят зарплату учителям
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил расширить стимулирующую выплату педагогам школ и детских садов. Выступая на большом педагогическом совете в Краснодаре, он сообщил о намерении добавить к зарплатам учителей региона пять тысяч рублей. «Повышение зарплат учителям — это...
29 августа 2024
Росстат сообщил, что реальные зарплаты россиян за год увеличились на 6,2%
Реальные (с учётом уровня инфляции) зарплаты жителей России в июне увеличились на 6,2% в годовом выражении, следует из опубликованных 28 августа данных Росстата. В сравнении с показателем за май 2024 года реальные зарплаты россиян увеличились на 2,5%. Среднемесячная начисленная заработная плана...
28 августа 2024
Депутат объяснил, кто выиграет от усиления контроля над «серыми» зарплатами
Усиление контроля за «серыми» заработными платами направлено на улучшение жизни граждан, получающих зарплату «в конвертах». Такое мнение 28 августа корреспонденту ИА Регнум высказал глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, комментируя предложение Минэкономразвития...
28 августа 2024