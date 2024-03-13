Материалы с тегом «ФСИН»
Усть-Лабинский суд удовлетворил ходатайство об УДО Шакро Молодого
Усть-Лабинский суд Краснодарского края в ходе закрытого заседания удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Захария Калашова (Шакро Молодого), передаёт 13 марта Telegram-канал «112». Суд одобрил прошение об условно-досрочном освобождении криминального авторитета. Главная причина —...
13 марта 2024
Путин учредил звание «Заслуженный работник уголовно-исполнительной системы»
Президент России Владимир Путин учредил почётное звание «Заслуженный работник уголовно-исполнительной системы РФ». Указ главы государства был опубликован 11 марта. 12 марта в России отмечается День работника уголовно-исполнительной системы, указ президента подписан в преддверии этого...
11 марта 2024
SHAMAN выступил с новой песней в женской колонии в Подмосковье
Певец SHAMAN ( Ярослав Дронов ) провёл благотворительный концерт в Можайской женской исправительно-трудовой колонии №5 в Московской области по случаю Международного женского дня. Об этом артист сообщил в своём Telegram-канале. «Родные, сегодня я решил сделать сюрприз женщинам, волею судьбы не...
8 марта 2024
Заключённые устроили погром в колонии, где сидел «скопинский маньяк»
Заключённые устроили погром в исправительной колонии №4 в городе Пугачёве в Саратовской области, где сидел «скопинский маньяк», сообщили 7 марта в пресс-службе областного управления Федеральной службы исполнения наказаний. «Злостный нарушитель установленного порядка отбывания наказания — имеет 54...
7 марта 2024
СК организовал проверку по факту смерти Алексея Навального* в колонии
По факту смерти блогера Алексея Навального (внесён в список террористов и экстремистов) в колонии в посёлке Харп организована процессуальная проверка. Об этом сообщает 16 февраля пресс-служба следственного управления СК по Ямало-Ненецкому автономному округу. «В установленном законом порядке...
16 февраля 2024
Путин освободил генерал-лейтенанта Гиричева от должности замглавы ФСИН
Президент России Владимир Путин 7 февраля освободил генерал-лейтенанта Алексея Гиричева от должности замглавы ФСИН. «Освободить генерал-лейтенанта внутренней службы Гиричева от должности замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний», — говорится в тексте соответствующего указа. Отмечается...
7 февраля 2024
Экс-начальника УФСИН по Ивановской области обвинили в помехах следствию
Бывшего начальника УФСИН России по Ивановской области обвинили в создании помех следствию, решением суда ему запрещены определённые действия. Об этом сообщает 6 января объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции региона. В пресс-службе, не называя имя обвиняемого, отметили, что ему...
6 января 2024
ФСИН объявила, что поможет осуждённым найти родственников
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России поможет осуждённым, которые готовятся к освобождению, отыскать родственников, если их местонахождение неизвестно. «У сотрудников появится возможность оказания содействия лицам, в отношении которых применяется пробация, в розыске родственников...
5 января 2024
МВД утвердило порядок подавления и уничтожения БПЛА сотрудниками ведомства
В России утвердили порядок принятия решения о подавлении и уничтожении всех видов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также определили круг лиц, уполномоченных на это. Соответствующий приказ издало Министерство внутренних дел страны. В документе ведомства, на который ссылается ТАСС, указано...
15 декабря 2023
Путин присвоил генеральские звания 60 офицерам ВС, Росгвардии и ряда служб
Президент России Владимир Путин присвоил генеральские звания 60 офицерам Вооружённых сил, Росгвардии и ряда служб. Указ главы государства опубликован 6 декабря. Восьми офицерам Вооружённых сил России присвоены звания генерал-лейтенанта, одному — вице-адмирала, 20 офицерам — звания генерал-майора...
6 декабря 2023
Осуждённого за шпионаж американца Уилана избили в колонии
В мордовской колонии между заключёнными произошёл конфликт. Один из осуждённых ударил американца Пола Уилана, который отбывает срок за шпионаж. Об этом 29 ноября сообщили в пресс-службе ФСИН. В ведомстве уточнили, что ссора на бытовой почве между двумя заключёнными произошла на территории...
29 ноября 2023
Путин присвоил спецзвание главе ФСИН и директору ФСПП
Президент России Владимир Путин присвоил спецзвание генерала внутренней службы главе Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Аркадию Гостеву и директору Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрию Аристову. Тексты указов главы государства были опубликованы 22 ноября на официальном...
22 ноября 2023
В УФСИН объяснили, почему отправляли экс-сенатора Арашукова в ШИЗО
Осуждённый за организацию убийств бывший сенатор Рауф Арашуков нарушал правила распорядка в колонии и за это дважды был помещён в штрафной изолятор. Об этом сообщили 22 ноября в пресс-бюро УФСИН по Оренбургской области. В ведомстве заявили, что появившаяся в федеральных СМИ информация о том, что в...
22 ноября 2023
В Ачинске задержали начальника исправительного центра ГУФСИН
Злоупотребление должностными полномочиями инкриминируют начальнику исправительного центра ГУФСИН в Ачинске, он задержан. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СКР по Красноярскому краю и Хакасии. Уголовное дело по статье 285 УК РФ возбуждено в отношении начальника исправительного...
6 августа 2023
В Омске заключённый удерживал в заложниках сотрудницу медчасти колонии
В Омской области возбудили уголовное дело по факту захвата заложника в медчасти №10 УФСИН, сообщили 4 августа в региональном главном управлении СКР. Отмечается, что инцидент произошёл днём 3 августа. Заключённый удерживал 26-летнюю медсестру при помощи канцелярского ножа. Сотрудникам полиции...
4 августа 2023
В Амурской области задержали осуждённого, сбежавшего через окно для передач
Осуждённый, совершивший побег из следственного изолятора в Амурской области через окно для передач, задержан полицейскими. Об этом сообщила 31 июля официальный представитель МВД России Ирина Волк. Она уточнила, что мужчину удалось задержать в кратчайшие сроки в результате межведомственных...
31 июля 2023
Омбудсмен оценила идею трудоустройства осуждённых в маркетплейсы
Идею маркетплейсов трудоустраивать осуждённых с мягким режимом отбывания наказания следует расценивать как позитивное явление, считает уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Об этом она заявила 24 июля корреспонденту ИА Регнум. Ранее в этот день OZON сообщил о...
24 июля 2023
В УФСИН опровергли информацию о бунтах в СИЗО Москвы
Информация о беспорядках в двух СИЗО Москвы не соответствует действительности. Об этом 24 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на столичное управление ФСИН. «У нас всё спокойно. Информация, которая распространяется в Telegram-каналах и средствах массовой информации, не соответствует...
24 июня 2023
Путин заявил, что нужно восстановить сгоревшую колонию в Сосьве
Лечебно-исправительную колонию в посёлке Сосьва (Свердловская область), сгоревшую во время пожара 25 апреля, нужно восстановить. Сотрудников ФСИНУ, участвовавших в эвакуации людей из колонии, нужно наградить, заявил 2 мая президент Владимир Путин на совещании с членами правительства. «Согласен с...
2 мая 2023
Член банды Шишкана избил в «Бутырке» сотрудника ФСИН
Один из сотрудников СИЗО «Бутырка» попал в больницу после нападения на него члена банды вора в законе Олега Медведева, известного как Шишкан. Об этом ИА REGNUM сообщил источник. 15 апреля в больницу доставили 37-летнего сотрудника Бутырского следственного изолятора. Медики диагностировали у него...
17 апреля 2023