Правительства ряда стран Европы объявили о начале программы переоснащения вооружённых сил современной техникой. После десятилетий постепенной демилитаризации европейские государства вновь инвестируют в развитие военной промышленности и выделяют бюджеты на закупку оружия в третьих странах.

Иван Шилов ИА Регнум

Первой курс на перевооружение взяла Польша. В 2023 году Варшава начала масштабную программу закупок для армии, рассчитанную на десять лет. По итогам 2024 года расходы Польши на оборону составили $40 миллиардов, а стоимость всей программы перевооружения доросла до $110 миллиардов.

Увеличение затрат на армию в стране предсказуемо объясняют «угрозой с Востока» и ростом напряжённости в регионе из-за продолжающегося конфликта на Украине.

В то же время «гонка перевооружений» затрагивает всё больше европейских стран, у которых, казалось бы, нет причин переживать за собственную безопасность.

Так, по стопам Польши пошло правительство Италии, запустив программу переоснащения сухопутных войск. Итальянские вооружённые силы получат 380 немецких танков KF51 Panther, больше 1050 боевых машин пехоты KF41 Lynx и штурмовые вертолёты AW249.

Не отстаёт от трендов и «сильнейшая сухопутная армия ЕС»: правительство Франции объявило о начале программы по оснащению армии высокомобильной военной техникой. В рамках программы SCORPION французская армия получит 100 танков Leclerc, модернизированных до уровня Leclerc XLR, и 530 бронеавтомобилей Serval. Сумма контракта оценивается более чем в миллиард евро. Поставка машин запланирована на 2025–2030 годы.

На США надежды нет

Причины, по которым Европа начала тратить больше на «военку», легко объяснимы. Страны ЕС оказались неспособны поддерживать конфликт на Украине без участия США, даже напрягая все имеющиеся мощности.

Поэтому инвестиции в военно-промышленный комплекс и модернизацию вооружённых сил призваны в первую очередь повысить обороноспособность стран континента, отмечает в разговоре с ИА Регнум военный эксперт Константин Романенко.

«Последние десятилетия европейские страны урезали бюджеты вооружённых сил, а дивизии времён холодной войны урезаются до размеров бригад или даже полков, и то — неполного состава.

Армии ряда стран полностью отказались от бронетехники и тяжёлой артиллерии, а весь европейский ВПК оказался неспособен обеспечить выпуск 100 тысяч артиллерийских снарядов в год. Поэтому теперь в Европе занимаются пересмотром приоритетов», — говорит эксперт.

Раньше европейские страны были уверены, что им нет нужды усиливать собственные вооружённые силы, поскольку есть США, которые, если будет необходимо, придут на помощь. Сейчас же, похоже, в ЕС разуверились в заокеанском партнёре и могут рассчитывать только на собственные силы.

Между двух огней

Повторный приход к власти в США администрации Дональда Трампа взбудоражил Европу. Не успев толком обосноваться в Овальном кабинете, новый-старый президент выдвинул претензии Дании, потребовав «отдать США» территорию Гренландии.

При этом Трамп не исключил решения ситуации военным путём. В свою очередь Дания обсудила возможность отправки в Гренландию контингента Вооружённых сил Франции.

И хотя маловероятно, что США действительно решатся на прямую военную конфронтацию с европейскими партнёрами, очевидно, что в ближайшие годы отношения между Вашингтоном и ЕС продолжат меняться.

В частности, новая американская администрация требует от европейцев увеличить затраты на финансирование НАТО до 5% от ВВП. В отношении стран, которые не достигнут этого показателя, Трамп угрожает применить штрафные санкции: в случае военного конфликта на них не будет распространяться статья 5 договора о коллективной защите.

При этом, по данным Reuters, страны НАТО не поддержат предложение Трампа о повышении военных расходов. Вместо этого государства ЕС планируют увеличить расходы на поддержание собственной безопасности. В частности, Франция — с 2 до 5% ВВП к 2030 году, заявил президент Эммануэль Макрон.

Европа сейчас фактически оказалась между двух огней: растущей военной мощью России и стремлением США диктовать условия партнёрам с позиции силы. В сложившихся условиях страны континента всё больше нуждаются в развитом ВПК и сильных вооружённых силах.

«Конечно, о демонтаже НАТО речи не идёт. Но в последние годы расхождения между Вашингтоном и Брюсселем по ключевым вопросам проявляются всё ярче. Как пример, недавняя встреча в формате «Рамштайн», где председательство вместо США взяла на себя Великобритания. Европа не планирует воевать со Штатами, но готовится к конфронтации», — уверен эксперт Романенко.

Можно сказать, что Европа возвращается к ситуации «предвоенной эпохи» (до Второй мировой), когда армия США ещё не была доминирующей силой на континенте. Новая «Антанта» объединяется под лозунгом борьбы с условным «Востоком» в лице России, но в то же время с настороженностью поглядывает на Запад, от которого можно ожидать чего угодно.

«Единый фронт в потенциальной войне»

Иного мнения придерживается военный эксперт Александр Артамонов. По его словам, несмотря на опасения европейцев, кажется невероятным, чтобы США полностью отказались от своих обязательств перед партнёрами по НАТО, поскольку это может привести к негативным последствиям для Вашингтона.

Если Штаты откажутся выполнять обязательства в рамках договора о коллективной защите, в ЕС зададутся вопросом: зачем тогда вообще терпеть американское военное присутствие? Во многом именно наличие военных баз в Европе превращает Америку в державу мирового уровня. На территории стран ЕС находится в общей сложности около ста американских баз, играющих ключевую роль в американской концепции глобальной безопасности.

Поэтому угрозы администрации Трампа в адрес Европы стоит рассматривать скорее как попытку надавить на «уважаемых партнёров» и заставить их следовать политике Вашингтона, считает Артамонов.

«Для Трампа важно превратить европейцев из некоей амфорной структуры в военный инструмент США. Это не связано с уходом США — наоборот. В 2025 году бюджет Пентагона составит около триллиона долларов: они повышают расходы на оборону и требуют того же от европейцев. Так что перевооружение Европы — признак того, что западный мир готовится к войне», — говорит собеседник ИА Регнум.

В потенциальной войне странам Евросоюза предстоит выступать единым фронтом, в связи с чем и идёт интеграция европейского ОПК в единое целое, добавляет эксперт.

Он также приводит примеры совместной военной активности стран континента. Это разработка франко-германского штурмового вертолёта Tiger, перевооружение ВС Франции на стрелковое оружие немецкого концерна Heckler & Koch HK416 и ряд других программ.

В то же время США из европейской оборонки не уходят. В частности, американский концерн Ratheon участвует в разработке норвежских систем ПВО NASAMS, поставляемых на Украину.

Наиболее же активно готовятся Прибалтика и Польша. Осенью 2024 года в польском Редзиково открылась база противоракетной обороны армии США. На территории объекта развернули пусковые установки крылатых ракет Tomahawk, способные поражать цели на расстоянии до 2500 километров. Нацелены они на восток.

«Бывший советник Белого дома по безопасности Салливан в своё время заявил, что в случае потери Киева мы потеряем Европу. «Мы» потеряем, мы, то есть американцы. Американцы Европу никогда терять не хотели. Немыслимо, чтобы они ушли. Так что, скорее, создаются угрозы для нашей безопасности», — предупреждает Артамонов.

Об ответных шагах России можно будет говорить, если европейские страны перейдут от идей к практической реализации. Далеко не факт, что это произойдёт: руководство НАТО в Европе год за годом бьётся над увеличением так называемых «сил быстрого реагирования», призванных занять рубежи на восточном фланге альянса. Увеличение планировалось с 40 до 300 тысяч человек. Год за годом план проваливается, поскольку страны ЕС никак не соглашались раздувать бюджеты на оборону.

Теперь деньги, кажется, начали выделять, но именно на национальную оборону. Чтобы реально перевооружиться, Европе придётся сперва распутать целый клубок противоречий.