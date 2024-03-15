Материалы с тегом «Маркетплейсы»
Производители бытовой техники начали блокировать параллельный импорт в РФ
Крупные производители бытовой техники ряда брендов начали блокировать поставки товаров в Россию через параллельный импорт, в том числе и продажу на маркетплейсах. «Electrolux Group ограничивает параллельный импорт своей продукции в РФ», — цитирует «Ъ» главного исполнительного директора группы «М...
15 марта 2024
Мантуров заявил о скором приходе крупнейших маркетплейсов в новые регионы
На рынки ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей уже в скором времени выйдут ведущие российские маркетплейсы. Об этом «Донецкому агентству новостей» сообщил глава Минпромторга России Денис Мантуров. Министр отметил, что в новых регионах активно развиваются местные сети. «Не видим причин мешать...
5 марта 2024
Wildberries проведёт расследование после драки на складе в Электростали
Компания Wildberries проведёт внутреннее расследование инцидента на складе в подмосковном городе Электросталь, сообщили 8 февраля в пресс-службе маркетплейса. Комментируя появившееся в Сети видео потасовки на складе, в компании подтвердили, что в логистическом центре произошёл конфликт между...
8 февраля 2024
На складе Wildberries в Подмосковье произошла массовая драка
Между сотрудниками и охраной на складе Wildberries в городе Электростали (Московская область) произошла массовая драка, сообщил 8 февраля Telegram-канал «112». «Почти две сотни работников внезапно начали громить оборудование, ломать стеллажи и крошить товары, подготовленные на отправку покупателям»...
новость часа
8 февраля 2024
Цена появившихся в России Apple Vision Pro достигла ₽900 тыс.
Очки дополненной реальности Apple Vision Pro появились в продаже в России. Как стало известно 6 февраля, продавцы выставили первые лоты по разным ценам. К примеру, в Cdek. shopping очки продаются за 499 тыс. рублей (максимальная цена составила 557 тыс.). Ozon оценил устройство в 577–642 тыс. рублей...
6 февраля 2024
Бакальчук: сгоревший склад Wildberries соответствовал нормам безопасности
Основательница компании Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что сгоревший склад в посёлке Шушары Ленинградской области соответствовал нормам безопасности. «Склад точно соответствовал требованиям пожарной безопасности», — заявила она в интервью «РИА Новости» По словам Бакальчук, оперативная...
5 февраля 2024
В Ленобласти откроют новый склад Wildberries на 154 тыс. квадратных метров
В Тосненском районе Ленинградской области откроют новый склад Wildberries на 154 тыс. квадратных метров, соглашение об этом подписали губернатор региона Александр Дрозденко и основатель компании Татьяна Бакальчук. «Мы, конечно, надеемся, что первую очередь запустим в этом году. Мы будем прилагать...
30 января 2024
В Wildberries опровергли сообщения об обысках у главы компании Бакальчук
Информация о проведении следственных действий в квартире у основателя и гендиректора онлайн-ретейлера Wildberries Татьяны Бакальчук не соответствует действительности, заявили 29 января в пресс-службе компании. «Распространяемая некоторыми интернет-площадками информация о проведении следственных...
29 января 2024
Гендиректор Wildberries дала показания в СК после пожара на складе
Гендиректор маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук дала показания по делу о пожаре на складе в петербургском управлении Следственного комитета, сообщили 24 января журналистам в пресс-службе компании. «Татьяна Бакальчук дала развёрнутые показания в Следственном комитете Санкт-Петербурга и...
24 января 2024
ФАС установила коллективное доминирование Wildberries и OZON на рынке
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) установила коллективное доминирующее положение корпораций Wildberries и Ozon на российском рынке маркетплейсов. Как стало известно 24 января, сообща они занимают около 80% всего объёма. Как заявил глава Максим Шаскольский, на работу двух крупнейших...
24 января 2024
В Минпромторге удивились, что сгоревший склад Wildberries в Шушарах работал
Минпромторг счёл странным, что сгоревший в Шушарах под Санкт-Петербургом склад маркетплейса Wildberries работал. Об этом 22 января заявил замглавы ведомства Виктор Евтухов в эфире телеканала «Россия-24» «То, что мы знаем про этот центр Wildberries, — странно, что он работал, но ещё, я так понимаю...
22 января 2024
Wildberries сообщила о планах восстановить сгоревший склад в Шушарах
Российский маркетплейс Wildberries анонсировал реконструкцию сгоревшего склада в Шушарах в Санкт-Петербурге, сообщает NEWS.ru. «В будущем это позволит полностью восстановить логистическую инфраструктуру в регионе, вернуться к привычным объёмам и снизить нагрузку на другие склады и сортировочные...
19 января 2024
Силовики пришли в московский офис Wildberries
В московском офисе компании Wildberries работают правоохранительные органы в связи с пожаром на складе компании в Санкт-Петербурге. Об этом 18 января сообщила пресс-служба маркетплейса. «Сегодня в офисе Wildberries в Москве работают правоохранительные органы в связи с пожаром на складе в Шушарах...
18 января 2024
Wildberries выплатила первые компенсации продавцам, пострадавшим от пожара
Половина продавцов, владевших товарами на сгоревшем складе Wildberries в Санкт-Петербурге, получила первые компенсации. Об этом 15 января сообщила пресс-служба компании. «Сегодня Wildberries выплатила первые компенсации продавцам, чьи товары пострадали в пожаре на складе в Шушарах», — говорится в...
15 января 2024
СМИ сообщили о повышении Wildberries тарифов для продавцов бытовой техники
Интернет-магазин Wildberries с 8 января увеличит размер комиссии для продавцов бытовой техники и электронных товаров, сообщил журналистам представитель маркетплейса. В среднем рост составит около 5% и комиссия установится на уровне 10–23%. Так, на 2% увеличится размер сбора для 20% таких товаров...
29 декабря 2023
Правительство собралось обязать маркетплейсы продавать российскую технику
Правительство собралось обязать интернет-магазины (маркетплейсы) продавать российскую технику, сообщила 26 декабря газета «Коммерсантъ», ссылаясь на источники. По данным издания, крупные маркетплейсы уже начали заключать соглашения с российскими производителями электроники о размещении их товаров...
26 декабря 2023
Силовики проверили документы у сотрудников склада Wildberries в Алексине
Полиция провела проверку документов сотрудников склада Wildberries в Алексине Тульской области. Об этом сообщила пресс-служба маркетплейса. Проверка документов у сотрудников склада была плановой в рамках призыва на срочную воинскую службу. В Wildberries добавили, что она несущественно повлияла на...
1 декабря 2023
Wildberries опроверг данные о повышении платы за возврат товара
Информация о том, что маркетплейс Wildberries повысил плату за возврат товаров, не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе компании. «Появившаяся сегодня информация о повышении платы за обратную доставку не соответствует действительности: Wildberries не меняла стоимость обратной...
1 декабря 2023
В Wildberries сообщили, что проверка сотрудников на складе закончена
Правоохранители закончили проверку документов сотрудников Wildberries в сортировочном центре «Электросталь». Об этом 24 ноября сообщили в пресс-службе компании. «Проверка документов у исполнителей на объекте в Электростали закончена, специалисты возвращаются на свои рабочие места», — говорится в...
24 ноября 2023
В Wildberries заявили, что обеспокоены проверкой на складе в Электростали
В подмосковной Электростали из-за проверки силовых органов более 8 тыс. сотрудников Wildberries не могут приступить к работе, продавцам грозят убытки. Об этом 24 ноября заявили в компании. «В связи с проверкой силовых органов к работе не могут приступить более 8 тысяч занятых на складе Wildberries...
новость часа
24 ноября 2023