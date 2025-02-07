Руководство Азербайджана пошло на обострение отношений с Россией. Государственные СМИ страны обвиняют офис Россотрудничества в шпионской деятельности, а власти во главе с президентом Алиевым закрывают учреждение из-за отсутствия регистрации. Соответствующую ноту уже передали Москве по дипломатическим каналам.

Иван Шилов ИА Регнум

История с закрытием Россотрудничества выглядит, мягко говоря, крайне неоднозначно. При этом заявлениям азербайджанских СМИ, что это рассадник шпионов, удивляться не нужно. Журналистское сообщество Азербайджана в основной массе поддерживает киевский режим и его нарративы. Достаточно почитать, как там освещается СВО и деятельность многочисленных азербайджанских наёмников в ВСУ.

Что же касается отсутствия регистрации в качестве юридического лица по местному законодательству, её не было с момента основания Русского дома. Но не потому, что Россотрудничество игнорирует азербайджанские законы. Дело в том, что само законодательство не даёт такой возможности.

«Мы — федеральный орган исполнительной власти, а российский информационно-культурный центр — российская организация… В законодательстве Азербайджанской Республики нет нормативной базы для того, чтобы мы там были как местное юрлицо зарегистрированы», — объясняет глава Россотрудничества Евгений Примаков.

Азербайджанская сторона, по его словам, сама признавала эту коллизию. Много лет назад была достигнута договорённость, что Россотрудничество просто будет работать. Сейчас же в Баку делают вид, что ни о чём не договаривались.

Собственно, азербайджанские СМИ сами признают, что репрессии против Россотрудничества — лишь повод, способ выразить своё «фе» России из-за якобы неподобающего поведения Москвы в истории с падением 25 декабря 2024 года самолёта авиакомпании AZAL. Летевший из Баку в Грозный борт получил повреждение в небе над грозненским аэропортом, где не мог сесть из-за налёта украинских дронов, после чего отправился в казахстанский Актау — через Каспийское море. Упал самолёт на подлёте к Актау.

Сейчас азербайджанские власти и СМИ требуют от России признать вину за сбитый самолёт и обвиняют Москву в том, что она, мол, ведёт себя неподобающе. Некоторые прямым текстом заявляют, что Москва пытается избежать ответственности за произошедшее и проявляет высокомерие.

Официальный Баку даже угрожает подать в суд на Россию. Уверяет, что у него есть все доказательства, что самолёт был подбит российской системой ПВО «Панцирь».

Но если кто-то и ведёт себя в этой ситуации неподобающе, то как раз азербайджанская сторона. А ещё те, кто её поддерживает.

Во-первых, Россия никогда не пыталась избежать ответственности. В отличие от азербайджанского медиапространства, крайне неоднозначно отреагировавшего на целенаправленное уничтожение российского вертолёта в Армении 9 ноября 2020 года, ведущие российские СМИ поголовно писали о произошедшем как о большой трагедии.

28 декабря Владимир Путин лично позвонил Ильхаму Алиеву и «принёс свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошёл в воздушном пространстве России, и ещё раз выразил глубокие и искренние соболезнования семьям погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим». Более того, президент рассказал об обстоятельствах того, что происходило.

«В это время Грозный, Моздок и Владикавказ атаковали украинские боевые беспилотные летательные аппараты, и российские средства ПВО отражали эти нападения», — цитировали СМИ главу государства.

Все последующие заявления и действия возможны только после того, как в Казахстане закончит работу специально созданная следственная группа. Не выпустит предварительный отчёт (что было сделано на днях), а окончательно всё выяснит и передаст результаты России.

Москва на всех уровнях дала понять, что готова всячески содействовать расследованию. Но Баку ждать итогов расследования не захотел. На следующий день после разговора с Владимиром Путиным Ильхам Алиев дал большое интервью, в котором в крайне хамской манере выразил ряд претензий России.

Заявил, что российские власти пытаются «замять вопрос». Что россияне вбрасывали версии о том, что на борту взорвался кислородный баллон и/или повреждения возникли из-за столкновения со стаей птиц — мол, «к сожалению, первые три дня мы не слышали от России ничего, кроме бредовых версий».

И, наконец, вишенка на торте.

«Некоторые полагают, что самолёт был намеренно отправлен наземной службой из Грозного, поскольку он уже был неуправляемым и существовала большая вероятность того, что воздушное судно упадёт в море. В этом случае попытки замять вопрос будут успешными, и так называемая версия «птицы» будет представлена как основная», — сказал азербайджанский президент.

Все его заявления были разоблачены уже через несколько дней — после того, как была опубликована полная стенограмма переговоров пилотов лайнера с диспетчерами в России и Казахстане. Выяснилось, что о кислородном баллоне и птицах говорили сами пилоты и в Актау они решили лететь сами.

Однако никаких извинений от азербайджанской стороны за эти абсурдные обвинения не последовало. Зато Баку выделил Киеву миллион долларов на восстановление энергетической инфраструктуры.

Возможно, Ильхам Алиев считает, что таким демонстративным поведением сможет выбить у России какие-то уступки. Возможно, возомнил себя турецким президентом Эрдоганом, для которого подобный стиль внешнеполитического поведения является нормой. Но Алиев забывает, что сегодня он нуждается в России куда больше, чем Россия — в нём.

Россия нужна Алиеву, чтобы снизить уровень зависимости от Турции, чтобы решать свои многочисленные проблемы с Ираном, чтобы добиться от Армении (прикрытой ОДКБ) решения по Зангезурскому коридору.

Наконец, Алиеву нужны хорошие отношения с Россией, чтобы сотни тысяч азербайджанцев в России могли зарабатывать деньги и отправлять их домой. А закрытие Россотрудничества, не говоря уже об обвинениях организации в шпионаже, отнюдь не облегчает жизнь этих людей.

«Может быть, нам предъявить схожие претензии к азербайджанскому представительству в Москве — «Садоводу» и «Фудсити»?» — задаёт вопрос член СПЧ, главный редактор ИА Регнум Марина Ахмедова.

И вопрос этот — совсем не риторический.