Материалы с тегом «Россотрудничество»
В столице Кипра отпраздновали День воссоединения новых регионов с Россией
В центре столицы Кипра Никосии 30 сентября массово отпраздновали День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей с Россией, сообщили в Россотрудничестве. Акция прошла у здания Российского центра науки и культуры в Никосии. На улице...
1 октября 2023
Канада ввела санкции против главы Россотрудничества Примакова
Министерство иностранных дел Канады ввело санкции против руководителя Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) Евгения Примакова, говорится на сайте канадского внешнеполитического ведомства...
новость часа
22 сентября 2023
В России заявили о желании тысяч иностранцев переехать в страну
Десятки тысяч людей из США и европейских стран симпатизируют России, задумываясь о переезде в РФ, заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщает газета «Известия». Он отметил, что эта тенденция сформировалась...
15 июня 2023
Туристическая полиция Шри-Ланки начнёт изучать русский язык
В полицейской академии города Галле, туристического центра Шри-Ланки, открыты курсы русского языка. Об этом 10 июня сообщила руководитель представительства Россотрудничества в Шри-Ланке Мария Попова. «Русский дом в Коломбо открыл столь востребованные в Галле курсы русистики. Центр русского языка в...
10 июня 2023