В последние три года Финляндия стремительно «прибалтизируется», с рвением перенимая у стран Балтии их самые неприятные антироссийские и русофобские практики. В Суоми до сих пор обсуждают инцидент с русским школьником, которого, в отличие от его одноклассников, не допустили на экскурсию на АЭС.

Иван Шилов ИА Регнум

Однако это далеко не единственное проявление неприятия в отношении русских, постоянно проживающих в Финляндии — таких фактов за последние годы накопилось много. Наибольшее возмущение вызывает стремление финских чиновников лишить русских детей возможности изучения родного языка и культуры.

Ребёнок-«соглядатай»

В конце прошлого года проживающая в Суоми уроженка России Анастасия столкнулась с неожиданной ситуацией. Ее сын Дима, обладатель двойного российско-финского гражданства должен был вместе с другими учениками гимназии Kulosaaren lukio ехать на экскурсию на АЭС «Олкилуото».

Однако накануне поездки Диме пришло письмо от его учителя: «По причинам безопасности и из-за сложившейся мировой ситуации ты не можешь принять участие в визите на АЭС — потому что родился в России. Это жесткая линия корпоративной безопасности».

Перед поездкой на экскурсию школьникам необходимо было заполнить анкету с личными данными — а уже руководство АЭС решало, кого пустить, а кого отсеять. Анастасия возмутилась: «Неужели на АЭС реально думают, что ребенок может оказаться шпионом? В чем смысл отказа? Каким образом мой сын несет ответственность за «сложившуюся мировую ситуацию»? Это абсолютно расистское, нелепое и противоправное обоснование неучастия в экскурсии».

Директор пресс-службы АЭС «Олкилуото» Йоханна Ахо сообщила, что было принято решение не допускать на экскурсии на ядерные объекты граждан России и Белоруссии. В то же время в финской полиции безопасности (SuPo) утверждают, что руководство АЭС ввело этот запрет исключительно по собственной инициативе.

Эксперт Матти Ютила из офиса омбудсмена по вопросам равноправия заявил, что «не может комментировать отдельные случаи». В то же время Ютила сослался на финское законодательство, согласно которому иногда к людям возможно относиться по-разному «в силу объективных причин». Впрочем, эксперт посоветовал Диме или Анастасии обратиться в офис омбудсмена, чтобы там «смогли более подробно оценить, требуется ли вмешательство уполномоченного».

«Неправильное» гражданство

В Финляндии достаточно лиц с двумя гражданствами — местным и российским. Они давно уже жалуются на проявления дискриминации в самых разных сферах. Так, например, несколько лет назад уроженец России Николай, получивший второе финское гражданство и отслуживший в местной армии, решил получить лицензию коммерческого пилота и начать карьеру в авиации.

К 2022-му молодой человек уже потратил на свое обучение порядка 45 тысяч евро. Путь в пилоты не был для него легким — 15 тысяч евро на свою первую лицензию Николай собирал буквально по центам: он жил в студенческом общежитии и по ночам убирал автобусы. В декабре 2021 года Николай наконец сдал последний теоретический экзамен, результаты которого действительны три года. Осталось сдать практическую летную часть.

Однако началась российская СВО на Украине — и практически сразу же все авиашколы в Финляндии получили письмо от регулирующего органа Traficom: людей с российским паспортом нельзя обучать и допускать к экзаменам. Traficom при этом сослался на Европейское агентство авиационной безопасности (EASA), опубликовавшее соответствующую рекомендацию.

В итоге после многочисленных обращений Николая, в том числе в офис омбудсмена по вопросам равноправия, МИД Финляндии и суд первой инстанции, Traficom пошел на попятную. Регулятор разослал по авиаклубам письмо о том, что если пилота с гражданством России после получения лицензии нанимает финская компания, ему позволяется завершить обучение — но для этого необходим контракт с будущим работодателем.

Однако, по словам Николая, контракт с авиакомпанией на стадии обучения получить практически невозможно.

Несостоявшийся пилот не один такой: в похожей ситуации, по его словам, в одной только Финляндии оказались десятки людей с российскими паспортами, и несколько сотен — в ЕС. Для них годы обучения и десятки тысяч потраченных евро пошли насмарку.

Константин Сахаровский учится в магистратуре университета города Йювяскюля на факультете информатики. Летом 2022 года он с отличием защитил диплом бакалавра по теме квантовых вычислений и сейчас работает над магистерским дипломом.

Осенью 2022-го он получил предложение участвовать в проекте квантовых исследований в должности ассистента исследователя с перспективой аспирантуры. Но в конце декабря от замруководителя проекта пришел отказ — в связи с происхождением Сахаровского. Позже Константин получил письмо от ректора университета, в котором тот пишет, что не хочет принимать Сахаровского на должность, где он стал бы «потенциальной целью российского шпионажа».

Уроженка России Алина, переехавшая в Финляндию в 2019 году, сообщила, что ей запретили участвовать в лыжном марафоне Finlandia-hiihto в городе Лахти. Лыжный клуб этого города, где девушка тренировалась два года, решил не допускать к соревнованиям спортсменов с российским и белорусским гражданством. То, что Алина постоянно проживает в Финляндии, хотя и не имеет паспорта этой страны, в расчет не принималось.

В том же 2022 году нашумел случай, когда уроженку Санкт-Петербурга не допустили до участия в шоу «Голос Финляндии». Женщина получила письмо, в котором сообщалось, что если разрешить участие «гражданки государства, ведущего агрессивную войну», причем «вне зависимости от того, каким было ее поведение в ходе программы», то вокруг шоу возникнет «политизированная дискуссия» — чего организаторы допустить не намерены.

При этом еще в марте того же года тогдашний премьер-министр страны Санна Марин заявила, что «живущих в Финляндии русских нельзя дискриминировать из-за действий РФ». На практике же случаев притеснения всплывает с каждым днем все больше.

В МВД, однако, от проблемы отмахиваются — там указывают, что подобные решения всегда «можно обжаловать». А в минюсте вообще заявили, что такие происшествия — не их зона ответственности. Офис же министра по вопросам равноправия такие обращения, как правило, игнорирует — там не захотели говорить об этом и с журналистами.

«Самая большая угроза»

В прошлом году стал известен план закрытия двуязычной Школы Восточной Финляндии (ШВФ), находящейся в нескольких городах региона. Это учебное заведение специализируется на русском языке и культуре.

Позже источники-анонимы из МИД и МВД сообщили изданию Iltalehti, что продолжение существования «русской школы» представляет «потенциальную угрозу национальной безопасности Финляндии». Мол, если в стране будет существовать ярко выраженная русская община, Россия может объявить, что та сталкивается с дискриминацией, и на этом основании попытаться вмешаться во внутренние дела Суоми.

«Такая среда уязвима для попыток распространения пророссийской пропаганды», — заявил один из анонимов. А второй подчеркнул, что «в российском государстве есть руководящие принципы о том, что граждане РФ находятся на службе своей родине, где бы они ни проживали». Поэтому, мол, к проживающим в Суоми российским гражданам нужно относиться, как к заведомому подрывному элементу — шпионам и диверсантам.

Публикация вызвала у многих родителей учеников, посещающих ШВФ, настоящую фрустрацию.

«Один папа прямо спросил — моего девятилетнего сына Калле теперь считают российским агентом, или как это все можно еще истолковать?» — с горечью говорит директор школы Катри Анттила. «Посмотрите на школу, на учебную программу, посмотрите на учителей, — там нет ничего даже близко лежащего рядом с российской пропагандой», — оправдывается Глеб Яровой, один из родителей.

Ему вторит и директор Анттила: «Мы не русская школа, мы финская интернациональная школа, в которой преподавание ведётся на финском, и где изучают русский — потому что крайне важно, чтобы дети учили и другие языки, помимо английского». По мнению же Ярового, жесткие высказывания в СМИ — это индикатор настроений в обществе: «Существуют если и не второсортные в прямом смысле этого слова люди и заодно их дети, но, скажем так, подозрительные».

«Пожар» вызванный статьей Iltalehti, поручили «тушить» государственному изданию Yle. Там обратились за комментарием в полицию безопасности, где лицемерно ответили, что не считают ШВФ угрозой национальной безопасности. «У городов есть свои причины для закрытия школ», — гласит отписка из SuPo. Впрочем, как подчеркнули в ведомстве, «Россия действительно представляет собой самую большую угрозу Финляндии». В то же время там рекомендуют «не преувеличивать в общественных дискуссиях возможности российского влияния».

Тем не менее, как считает Катри Анттила, публикация нанесла школе серьезный репутационный урон. В попытках спасти учебное заведение региональный политик и председатель правления ШВФ Антеро Латту договорился до того, что их учебное заведение, мол, представляет «потенциальную угрозу для Кремля»: «Нынешнее кремлёвское правительство может посчитать угрозой то, что в свободной стране ученики ШВФ учатся, как жить в демократическом обществе».

Некоторые родители обратились как в полицию, так и в Совет публичного слова (JSN, финский надзорный орган над журналистикой) с просьбой начать в отношении Iltalehti «расследование по поводу вмешательства в частную жизнь». В настоящее время представители парламента и муниципальных властей Лаппеэнранты, Иматра и Йоэнсуу в один голос твердят, что не получали от органов безопасности никаких предупреждений об «угрозе» со стороны ШВФ.

Цинизм ситуации заключается в том, что для прессы чиновники говорят, что школа «не представляет опасности», но от ее закрытия отказываться не собираются — просто используют более «благопристойный» повод. По словам политиков, в регионе, дескать, демографический кризис, уменьшилось число детей, и прежнего количества учебных заведений более не требуется.

Школа, впрочем, собирается бороться и уже привлекла юристов. По мнению профессора Хейкки Халила, специализирующегося на законодательстве о НКО, основания для закрытия «Школы Восточной Финляндии» отсутствуют, и вообще это в юрисдикцию городских властей никак не входит. Катри Анттила продолжает настаивать, что «знание русского языка и культуры открывает двери к культурному пониманию, возможностям работы и одному из самых распространенных языков в мире».