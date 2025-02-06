После прихода к власти Дональда Трампа для USAID, независимого правительственного агентства США, через которое шло почти 60% американской гуманитарной помощи, настали тяжёлые времена. Трамп заявил, что организацией руководят «радикалы-помешанные», которых необходимо убрать.

Иван Шилов ИА Регнум

А миллиардер Илон Маск, возглавивший департамент по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), назвал USAID преступной организацией, которой пришло время умереть. И 3 февраля работники штаб-квартиры агентства получили письма о закрытии офиса в Вашингтоне.

Следом власти разных стран мира начали срывать покровы с деятельности организации. В Тбилиси заявили, что агентство потратило миллионы долларов на «грузинские выборы 2024 года» — те самые, по итогам которых проигравшая прозападная оппозиция попыталась устроить «майдан».

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал о деструктивном влиянии USAID в своей стране и во всём Евросоюзе. «Очевидно, USAID финансировало ультрапрогрессивную газету Politico в Брюсселе и практически все левые СМИ в Венгрии при предыдущей администрации США», — сообщил он.

Активно работало USAID и в России — причём не только на «гуманитарном» треке, но и на политическом. «USAID с гордостью поддерживает старейшие российские правозащитные организации, сыгравшие ключевую роль в продвижении поддержки демократических ценностей по всей России», — говорилось в отчёте организации.

Кроме того, агентство «оказывало поддержку общественным наблюдательным группам в России, которые обеспечивали беспристрастный надзор за избирательными процессами, в том числе с помощью инновационного использования технологий».

И вишенка на торте: «Финансируемые USAID специалисты по обеспечению верховенства закона помогли разработать Конституцию России, Часть I Гражданского кодекса России и Налоговый кодекс России».

Но наиболее активно агентство работало в правозащитной сфере. По словам главы Евразийского аналитического клуба Никиты Мендковича, основными проектами USAID в России долгое время были «Общество «Мемориал»* (ликвидировано Верховным судом за нарушение закона об иноагентах), «Хельсинкская группа» (ликвидирована Мосгорсудом) и, конечно же, организация «Голос»*.

По словам Мендковича, наиболее долгоиграющим был проект «Мемориал»*. Он получал финансирование через различные зарубежные прокладки, но в конечном итоге всё шло из бюджета США. «Организация занималась идеологической обработкой российского населения и дискредитацией российской власти. По сути, «Мемориал»* был ключевым элементом системы переписывания истории на всём постсоветском пространстве, дискредитации нашего прошлого», — отмечает эксперт в комментарии ИА Регнум.

При этом важно понимать, что переписывание нашей истории и дискредитация российской власти продвигались не столько в рамках кампании русофобии, сколько в качестве исполнения иностранной правительственной организацией своих прямых функций.

«В 90-е годы на постсоветском пространстве через USAID лоббировались определённые политические и экономические преобразования. Их конечной целью было сделать так, чтобы США было проще устанавливать экономические связи с этими странами», — объясняет ИА Регнум кандидат политических наук, научный сотрудник Центра Североамериканских исследований ИМЭМО РАН Ульяна Артамонова.

У лоббируемых США преобразований, продолжает она, было две цели. Во-первых, ни в какой форме не допустить реставрации советского строя, во-вторых, сделать политическую систему и культуру постсоветских государств схожей с американскими. «Американцы со своим мессианством искренне считают своё лучшим и универсальным. А также уверены, что со страной, у которой такая же модель, проще иметь дело», — добавляет Артамонова.

При этом Москва какое-то время не считала деятельность USAID деструктивной.

«Агентство, например, выдавало гранты на стажировки и обучающие программы в США: даже в начале 2010-х иметь в своём резюме стажировку или грант было плюсом для кандидата на работу. Дело в том, что американские вузы имеют репутацию одних из самых передовых в мире», — отмечает собеседница ИА Регнум. И это касалось не только политологов и журналистов, но и представителей судебной власти России.

«Более 5000 российских и американских судебных чиновников приняли участие в обменах и мероприятиях, что привело к установлению прочных партнёрских отношений между российскими судебными органами и их коллегами из США», — говорится в отчёте организации за 2012–2017 годы.

Но руководство агентства не было удовлетворено итогами работы в России. Американцы ощущали, что российская политическая элита не готова идти по пути, который лоббировало USAID. Причём это стало понятно ещё в середине 90-х, когда США начали постепенно сокращать количество проектов на территории России в пользу работы на территории других постсоветских республик. И это привело к организационным решениям в начале 2010-х.

«Деятельность USAID была прекращена в России в 2012 году. После протестов на Болотной и президентских выборов, на которых переизбрался Владимир Владимирович, у российской политической элиты и Соединённых Штатов окончательно оформилось взаимное разочарование», — говорит Ульяна Артамонова.

Российское разочарование проявилось в том, что USAID стали рассматривать не как источник финансирования гражданских проектов (в попытках «наставить Москву на путь истинный»), а как инструмент дестабилизации ситуации в стране.

Но даже после официального закрытия USAID не оставило работу в России и продолжало финансировать различные проекты через юридические «прокладки» — в частности, европейские правозащитные организации. Финансирование продолжалось даже после 2022 года и введения многочисленных европейских санкций.

Например, USAID выделило почти 63 миллиона долларов на проекты в нашей стране на 2025–26 годы. Среди них — проект «укрепления местного самоуправления на Северном Кавказе», продвижение новых медиа в России, создание устойчивого гражданского общества и т.п.

«Все эти проекты под разными названиями, через разные «прокладки» продолжали действовать, а многие действуют до сих пор. И недооценивать их влияние нельзя», — уверен Никита Мендкович.

Нельзя недооценивать и закрывающуюся, казалось бы, USAID. Очевидно, организация будет реформирована и включена в состав Госдепа, после чего продолжит работать в интересах Соединённых Штатов. Просто начнёт реализовывать более прагматичные программы.

«USAID продолжит представлять угрозу России, после реформы Трампа лишь изменятся способы работы. Я считаю, что, например, в южных регионах СНГ американцы, в том числе через USAID, будут делать ставку не на либералов-западников, которые показали ограниченную эффективность, а на агрессивных этно-националистов и исламских радикалов», — прогнозирует эксперт Мендкович.

Аналогичную ставку могут сделать и в России. Просто потому, что, по мнению американцев, то, что нельзя изменить в своих интересах, нужно максимально ослабить. А то и разрушить.

* Организации, признанные в России иностранными агентами.