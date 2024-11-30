Москва, 30 ноября, 2024, 14:58 — ИА Регнум. Отчиму, который издевался над своим пасынком в Прокопьевске Кемеровской области лет грозит до восьми лет лишения свободы. Об этом рассказал ИА Регнум партнёр адвокатского бюро «Мушаилов, Узденский, Рыбаков и партнёры», адвокат Сергей Узденский.

СК РФ

«Отчиму будет предъявлено обвинение сразу по двум статьям УК РФ: причинение тяжкого вреда здоровью и истязание несовершеннолетнего. В совокупности, по этим двум статьям он может получить от 6-8 лет тюрьмы минимум», — отметил адвокат.

Против матери ребёнка возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего группой лиц) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), добавил Узденский.

«По ч.2ст.117 — это до семи лет максимальное наказание. По 156 статье по неисполнению родительских обязанностей максимальное наказание три года, но по максимуму обычно не дают если ранее не судимая и не привлекавшаяся. Матери мальчика грозит в общей сложности 3−5 лет лишения свободы. Ну и по сложившейся практике, женщинам обычно назначают меньшее наказание, чем мужчинам», — подытожил адвокат.

То, что органы опеки вовремя не разглядели творящееся в семье из Прокопьевска, это проблема не только конкретно этого города или региона этого города, рассказал Узденский.

«Опека работает, в принципе, из рук вон плохо во многих областях. Особенно если это отдалённые регионы и там катастрофический недобор сотрудников. Заставить работать органы опеки можно через жалобу в прокуратуру и СК, которые ревностно относятся к любым проявлениям насилия в отношении детей сейчас», — отметил адвокат.

Матерей, с согласия которых происходит насилие детей в семье не наказывают строго, потому что Россия страна патриархальная, считает адвокат Анна Лукирская. Роль матери-главенствующая, несмотря на формальное равенство в семейных отношениях. Всё-таки мать, она как Родина, она одна, и собственно, приоритет воспитания ребёнка матерью он безусловный, и неоспоримый.

«Также в силу нашей патриархальности и традиционных устоев, к женщинам более гуманное отношение в принципе при избирании меры наказания. В частности женщины в России не попадают в колонии строгого режима, даже за тяжкие и особо тяжкие преступления. Поэтому это связано с нашим укладом традиционным, с православием, с тем, что женщина мать, женщина жена, женщина продолжательница рода», — подчеркнула адвокат.

Лукирская добавила, что по степени причастности к преступлению, мать мальчика не может получить столько лет же тюрьмы, сколько и отчим. Даже если бы это была не мать, а просто человек стоящий рядом, чужой, который просто не остановил истязателя, он тоже получил бы меньшее наказание. Потому что не является непосредственно исполнителем этого преступления.

Как передавало ИА Регнум, в Прокопьевске Кемеровской области в одном из магазинов нашли 12-летнего мальчика, сбежавшего из дома из-за истязаний отчима. Ребёнок постоянно подвергался избиениям и издевательствам со стороны мужа матери. Отчим заставлял школьника в холод ночевать в неотапливаемом помещении без верхней одежды и избивал. Однажды даже изуродовал лицо пасынка и разбил ему губу, причём пытался скрыть повреждения, самостоятельно сшив губу. Не в силах дальше терпеть изуверства, 26 ноября мальчик сбежал из дома.

Суд на два месяца арестовал мужчину, истязавшего 12-летнего пасынка

39-летний мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание») и п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

Мать также отправлена под арест. Кроме того, в отношении органов опеки возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ («Халатность»).