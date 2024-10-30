Депутаты Государственной думы во втором и третьем чтениях приняли четыре закона, направленных на борьбу с незаконной миграцией. Меры включают ужесточение ответственности за её организацию, введение нового отягчающего обстоятельства для мигрантов, а также регулирование сдачи экзаменов по русскому языку.

ИА Регнум

Кроме того, теперь незаконную миграцию, организованную группой лиц, причислили к особо тяжким преступлениям: наказание будет предусматривать тюремное заключение на срок от 8 до 15 лет, штраф от 3 до 5 миллионов рублей, а также лишение права занимать определённые должности.

Еще один принятый депутатами закон устанавливает меры повышенной ответственности за подделку или оборот поддельных документов, а также за преступления, связанные с фиктивной регистрацией и постановкой на учёт иностранных граждан. Пойманным за подобные преступления грозит срок от 2 до 6 лет или штраф до 60 миллионов рублей.

Также совершение преступления лицом, незаконно находящимся на территории России, теперь станет отягчающим обстоятельством.

«Это позволит устанавливать при вынесении приговоров нелегальным мигрантам более высокую меру ответственности, избегая условных сроков», — пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Среди прочего депутаты запретили посредникам участвовать в организации и приёме экзаменов у мигрантов. Теперь сертификат о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства РФ будут выдавать только госучреждения из списка, согласованного правительством. Экзамены будут платными, цену определит государство.

Помимо этого, в России будут блокировать интернет-ресурсы с предложениями незаконных услуг мигрантам и изготовления поддельных документов. Решение суда не требуется — основанием для блокировки Роскомнадзором будет требование генпрокурора РФ или его заместителя.

Рабочие руки, а не этнические анклавы

По мнению Вячеслава Володина, принятие новых законов позволит правоохранителям эффективнее бороться с противоправными действиями нелегальных мигрантов и их пособников.

«Принятые законы позволят сформировать законодательное поле в части противодействия незаконной миграции и снизить количество преступлений в этой сфере», — заявил председатель Госдумы.

В свою очередь вице-спикер ГД РФ Ирина Яровая отметила, что нелегальная миграция является источником самых различных противоправных действий.

«Организованная нелегальная миграция соотносима по степени общественной и государственной опасности со всеми видами самых опасных организованных преступлений», — сказала Яровая.

Как сообщил глава МВД Владимир Колокольцев, число нелегалов в стране с начала года выросло на 40%, а тема нелегальной миграции занимает одно из первых мест среди обращений россиян.

В то же время законодатели подчёркивают, что речь идёт не о запрете миграции в целом — целью изменений является наведение порядка в этой сфере ради безопасности граждан. Как заявил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, «нам нужны рабочие руки, но не нужны ни проходной двор, ни этнические анклавы на территории России».

Продолжение следует

Регулирование «мигрантского» законодательства продолжается. 30 октября депутаты одобрили во втором и третьем чтениях закон о конфискации денег, ценностей и иного имущества за организацию незаконной миграции, если преступление было совершено из корыстных побуждений. Как ранее заявлял глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев, важно лишить преступников результатов подобного незаконного обогащения.

В свою очередь, Ирина Яровая отметила, что правительству предложат целый ряд дополнительных мер для защиты интересов наших сограждан.

Так, от Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) поступило предложение выдворять из страны наркозависимых приезжих. Кроме того, глава СПЧ Валерий Фадеев выдвинул идею обязать работодателей заключать договоры добровольного медицинского страхования (ДМС) с каждым мигрантом на срок его трудоустройства (но не менее чем на год).

Также, возможно, для детей мигрантов при их поступлении в российские школы появится обязательный экзамен по русскому языку. Как говорит депутат Госдумы Ксения Горячева, это поможет снизить нагрузку на учителей и обеспечить равные условия для всех школьников во время учёбы. Горячева отметила, что за подготовку к экзамену должны платить родители-мигранты, а не российские налогоплательщики.

«Хорошо, но мало»

Одобренные Госдумой меры борьбы с нелегальной миграцией давно назрели, но правоприменительная практика остаётся под вопросом, отмечает в беседе с ИА Регнум глава Информационного центра по контролю за нелегальной миграцией в Москве Александр Дягилев.

По его словам, часть из них будет непросто исполнить. В частности, поясняет Дягилев, запрещённые теперь посредники могут превратиться в лицензированные организации. Поэтому законодательство будет требовать постоянной модернизации, поправок, чтобы точно и своевременно реагировать на дальнейшие изменения и вызовы в сфере миграции.

«Хорошо, но мало», — заявил в разговоре с ИА Регнум политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Вадим Трухачёв, комментируя принятые Госдумой законы.

Эксперт считает, что изменения в законодательстве усложнят перевозку в Россию семей мигрантов и до некоторой степени затруднят возможности для получения российского гражданства. Также они помогут уменьшить количество нелегалов, частично сократить преступность и снизить нагрузку на нашу социальную инфраструктуру, отмечает Трухачёв.

В то же время законы, отмечает он, никак не отсекают тех, кто приезжает в Россию на короткий срок «послоняться по кайфу», пользуясь безвизовым режимом, а потом безнаказанным улететь домой.

Поставить заслон для таких приезжих может в том числе и привязка мигранта к работодателю, когда ему будет выдаваться трудовая виза для работы на определённом предприятии.